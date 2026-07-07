Chính quyền nói gì việc vỉa hè vừa làm xong lại đào lên làm cống?

TPO - UBND phường Yên Sở, TP. Hà Nội vừa có thông tin phản hồi liên quan đến vấn đề Báo Tiền Phong nêu “Vỉa hè vừa 'thay áo mới' đã tiếp tục đào lên thi công cống thoát nước” ở đường Đỗ Mười.

Theo UBND phường Yên Sở, tuyến đường Đỗ Mười, với chiều dài khoảng 6,2km nằm trong Dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại các tuyến đường giao thông và khu đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai (cũ) được UBND thành phố Hà Nội giao UBND phường Yên Sở làm chủ đầu tư khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công nhân thay thế nắp ga thoát nước, vị trí hàm ếch sau đó hoàn trả việc lát vỉa hè trên tuyến đường Đỗ Mười. Ảnh: Trường Phong.



Các bước chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án được tiến hành từ cuối năm 2024, và dự kiến hoàn thành các nội dung dự án vào tháng 7/2026.

Về thông tin báo Tiền Phong phản ánh, sau khi vỉa hè được cải tạo, chỉnh trang, đầu tư lát gạch giả đá một thời gian, lại xuất hiện tình trạng cải tạo, đào xới, sửa chữa hệ thống cống thoát nước, phường Yên Sở thông tin, khi thực hiện dự án, đơn vị phải “chờ đơn hàng” cấu kiện nắp gang ga thoát nước từ đơn vị cung cấp.

“Chúng tôi cải tạo, chỉnh trang vỉa hè và có để chờ các vị trí thay thế, cải tạo ga thoát nước, vị trí hàm ếch, khi cấu kiện về thì tiến hành thay thế, hoàn thiện đồng bộ”, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng phường Yên Sở thông tin với phóng viên Tiền Phong. Vị này cho rằng, việc này nhằm đảm bảo đồng bộ về thẩm mỹ cũng như tiêu thoát nước trên toàn tuyến, và đến đầu tháng 7/2026, đã cơ bản hoàn thành.



Về đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, phường Yên Sở cho biết, đã yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai các công việc theo tiến độ; thi công đến đâu thu dọn gọn gàng đến đó, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên toàn tuyến.