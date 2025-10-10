Chi Pu trở lại chương trình thực tế mới cùng Hương Giang, muốn kể những câu chuyện về Việt Nam tươi đẹp với fan quốc tế

SVO - Cùng bức tranh sôi động về các chương trình thuần về trải nghiệm và mang yếu tố xê dịch, truyền hình thực tế Việt Nam chào đón một 'làn gió mới' mang tên 'Hàng xóm mới - Hello neighbors!'.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ đa sắc màu và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội như: Hương Giang, Chi Pu, Tuấn Ngọc, An Trương, Ninh Anh Bùi, Nguyễn Tùng Dương và Khuyến Dương.

Mỗi người mang đến một câu chuyện, một năng lượng và một hành trình kết nối riêng, góp phần tạo nên “bản giao hưởng” độc đáo của tình làng nghĩa xóm thời hiện đại.

Hàng xóm mới - Hello neighbors! sẽ không cố gắng tạo kịch bản hóa phức tạp, mà để mọi khoảnh khắc diễn ra một cách tự nhiên nhất. Với format mới mẻ, giàu tính nhân văn và “bám rễ” văn hóa làng quê Việt, chương trình sẽ trở thành "món ăn tinh thần" vừa vui tươi, vừa ấm áp cho khán giả trên khắp cả nước trong dịp cuối năm này.

Khác với hình ảnh quen thuộc trên sân khấu rực rỡ, các nghệ sĩ khi tham gia chương trình sẽ tạm thời “cởi bỏ hào quang”, trở về với những công việc dung dị của làng quê. Chính sự vụng về, lúng túng nhưng đầy nỗ lực của họ đã biến những hoạt động giản đơn thành chuỗi trải nghiệm vừa hài hước vừa giàu cảm xúc.

Đằng sau tiếng cười là những khoảnh khắc lắng đọng, khi nghệ sĩ và bà con ngồi bên mâm cơm quê, sẻ chia câu chuyện cuộc sống, để rồi từ lạ thành quen, từ khách trở thành người thân.

Đại diện nhà sản xuất - Hoa hậu Hương Giang bày tỏ việc bản thân không quá áp lực về việc bị so sánh với một chương trình khác. Cô bày tỏ mong muốn có được trải nghiệm cá nhân và làm nổi bật văn hoá “tình làng nghĩa xóm” ở hầu hết các vùng miền. Đồng thời, cô cho biết, cần lan toả và khích lệ các giá trị tốt đẹp ở nhiều hơn nữa các chương trình tương tự.

Cho biết về “hệ điều hành” khác của Khuyến Dương tại chương trình lần này, Nguyễn Tùng Dương cho biết, bạn đồng hành của mình rất tình cảm. Trong khi đó, Hoa hậu Hương Giang cho biết, “chị Phiến” rất "viral" ở các tỉnh và được đông đảo bà con biết đến.

Chi Pu xúc động bày tỏ, sẽ dành nhiều thời gian cho các hoạt động tại Việt Nam và giới thiệu đất nước với bạn bè quốc tế trong năm nay. Quyết định tham gia chương trình và cân nhắc rất nhiều về mục đích nên Chi Pu mong muốn kể những câu chuyện về Việt Nam tươi đẹp với bạn bè, các fan quốc tế.

Ngoài ra, An Trương bày tỏ sự thích thú với những trải nghiệm tại chương trình, cũng như sự tương tác giữa các anh chị em. Anh và Nguyễn Tùng Dương cũng không ngần ngại tiết lộ Ninh Anh Bùi khá "chơi dơ" tại chương trình.