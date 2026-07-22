CaraWorld Summer Hits 2026: “Thắp lửa” mùa hè Cam Ranh giữa đà tăng trưởng du lịch Khánh Hòa

Ngày 1/8 tới đây, lễ hội mùa hè CaraWorld Summer Hits chính thức trở lại tại công viên biển CaraBeach, thuộc đại đô thị biển CaraWorld. Tiếp nối thành công mùa đầu tiên, sự kiện năm nay không chỉ mang đến không gian giải trí sôi động bên Bãi Dài mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm đang ngày càng rõ nét tại một trong những điểm đến năng động của Khánh Hòa.

Sự kiện diễn ra vào thứ 7, ngày 01/08/2026

Du lịch Khánh Hòa tăng tốc, Bãi Dài trở thành tâm điểm trải nghiệm mới

Sự trở lại của CaraWorld Summer Hits diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng mạnh mẽ, thể hiện qua những con số ấn tượng khi trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón khoảng 11,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 66,1%; doanh thu du lịch ước đạt 42.502 tỷ đồng, tăng gần 25%, trong khi công suất sử dụng phòng bình quân duy trì ở mức khoảng 60%. Đà tăng trưởng này đang tạo động lực để các điểm đến mới chuyển mình, hướng tới mô hình du lịch tích hợp, nơi lưu trú, giải trí, thương mại và trải nghiệm được kết nối trong cùng một hệ sinh thái.

Trong bức tranh phát triển đó, Bãi Dài – Cam Ranh nổi lên như một cực tăng trưởng mới nhờ lợi thế hạ tầng đồng bộ, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng sự xuất hiện của những tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí quy mô lớn. Những lễ hội cộng đồng như CaraWorld Summer Hits không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho du khách mà còn góp phần gia tăng thời gian lưu trú, thúc đẩy chi tiêu và từng bước định hình CaraWorld trở thành điểm đến sôi động bậc nhất khu vực.

CaraWorld từng được VietKings ghi nhận là “Đại đô thị biển đầu tiên có vị trí liền kề sân bay và cảng biển quốc tế”. Bên cạnh lợi thế hạ tầng, CaraWorld còn hưởng lợi từ 5 km đường bờ biển Bãi Dài, kết hợp cùng hệ sinh thái tiện ích đa dạng do KN Holdings phát triển, tạo nên không gian lý tưởng cho các hoạt động thể thao biển, nghỉ dưỡng và giải trí ngoài trời với quy mô lên đến 5.000 người.

Từ một lễ hội mùa hè đến chiến lược kiến tạo điểm đến

Nếu Summer Hits 2025 từng ghi dấu bằng kỷ lục “Ngày hội dã ngoại bên biển có số lượng người tham gia đông nhất Việt Nam”, với hàng ngàn lượt khách đổ về CaraBeach chỉ trong một ngày, thì Summer Hits 2026 đánh dấu bước tiến tiếp theo trong hành trình xây dựng sức sống cho đại đô thị biển CaraWorld.

CaraWorld Summer Hits 2025 được ghi danh kỷ lục "Ngày hội dã ngoại bên biển có số lượng người tham gia đông nhất Việt Nam"

Không đơn thuần là một sự kiện giải trí theo mùa, CaraWorld Summer Hits nằm trong chiến lược dài hạn của KN Cam Ranh nhằm phát triển CaraWorld trở thành “thủ phủ giải trí vịnh biển”, nơi hội tụ các hoạt động nghỉ dưỡng, lưu trú, thể thao giải trí, thương mại và các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Được phát triển trên quy mô 800 ha, CaraWorld hiện có nhiều hạng mục đã đi vào vận hành như sân golf KN Golf Links do huyền thoại Greg Norman thiết kế, khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand KN Cam Ranh, CaraBeach Retreat, công viên biển CaraBeach cùng hệ thống tiện ích ven biển, từng bước tạo nên nhịp sống mới cho khu vực. Trong tương lai, hệ sinh thái này sẽ tiếp tục được mở rộng với công viên nước quy mô 6,7 ha và siêu bến du thuyền quốc tế rộng 148 ha, dự kiến đón từ 300.000 – 500.000 lượt khách mỗi năm, qua đó bổ sung thêm động lực phát triển cho khu vực Bãi Dài.

Công viên nước Cara Water Park hiện đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai (Ảnh phối cảnh)

Diễn ra từ 15h đến 20h, thứ Bảy ngày 1/8, CaraWorld Summer Hits 2026 dự kiến thu hút khoảng 2.000 người tham dự với chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho mọi lứa tuổi.

Tại đây, từ 15h30 – 18h, khách tham dự sẽ nhận Summer Passport để khám phá 7 trạm trải nghiệm và tham gia thử thách với nhiều hoạt động hấp dẫn, các trò chơi vận động và khu vực ẩm thực giải nhiệt mùa hè. Khách hoàn thành thử thách sẽ nhận những phần quà đặc biệt từ chương trình. Từ 16h – 20h, khi hoàng hôn buông xuống trên vịnh Bãi Dài, không gian lễ hội sẽ tiếp tục được khuấy động bởi những màn trình diễn Carnival rực rỡ sắc màu, DJ, ban nhạc sống và đặc biệt là sự xuất hiện của Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại CaraWorld Summer Hits 2026

CaraWorld Summer Hits 2026 không chỉ mang đến một ngày hội giải trí sôi động, CaraWorld Summer Hits 2026 còn là một mắt xích trong chiến lược dài hạn của KN Holdings nhằm kiến tạo CaraWorld trở thành điểm đến hội tụ nghỉ dưỡng, thương mại và trải nghiệm bên vịnh biển Cam Ranh. Bên cạnh đó, kể từ ngày 25/7, nhằm góp phần đưa hình ảnh Bãi Dài đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước, tại dự án CaraWorld còn diễn ra rất nhiều sự kiện cuối tuần, chương trình gặp mặt khách hàng hấp dẫn ngay tại CaraBeach Bar và CaraBeach Retreat.

Trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên những hành trình giàu trải nghiệm và các điểm đến có thể đáp ứng nhiều nhu cầu cùng lúc, những lễ hội như CaraWorld Summer Hits không chỉ mang đến một ngày vui chơi bên biển mà còn góp phần đưa Bãi Dài tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch – giải trí sôi động quanh năm của Khánh Hòa.

CaraWorld Summer Hits 2026 sẽ diễn ra từ 15h đến 20h, ngày 1/8/2026 tại công viên biển CaraBeach – CaraWorld Cam Ranh. Chương trình mở cửa tự do và hoàn toàn miễn phí.