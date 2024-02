CapitaLand Development cam kết đóng góp 30.000 USD cho giáo dục trẻ em Bình Dương

CapitaLand Development (CLD) phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương khởi động chiến dịch “Bước chân gắn kết yêu thương”. Chương trình nhằm gây quỹ nâng cấp bếp ăn tại trường mầm non Thanh Tuyền (cơ sở 2) thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, góp phần phụ trợ cho hơn 80 học sinh thuộc điểm trường này.

Chiến dịch đi bộ trực tuyến và sự kiện đi bộ ngoài trời là hai hoạt động chính thuộc khuôn khổ chương trình. Qua đó, CLD cam kết đóng góp 30.000 đô la Mỹ (hơn 7 00 triệu đồng) khi đạt tổng cộng 100 triệu bước chân từ chiến dịch trực tuyến và 10 triệu bước chân từ sự kiện đi bộ ngoài trời. Đăng ký tham gia sự kiện miễn phí tại www.togetherwestep.vn.

“Bước chân gắn kết yêu thương” là một trong những hoạt động của CapitaLand nhằm khẳng định cam kết phát triển bền vững, kết nối và kiến tạo giá trị tích cực cho cộng đồng tại Việt Nam sau ba thập kỷ gia nhập thị trường kể từ năm 1994. Trong khuôn khổ chương trình, chiến dịch đi bộ trực tuyến diễn ra từ 24-2 đến 24-3; sự kiện đi bộ ngoài trời được tổ chức vào ngày 31-3 tại thành phố mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Tại đây, người tham gia có thể lựa chọn cự ly 2 km hoặc 5 km, và tùy ý chạy bộ hoặc đi bộ cùng với bạn bè, gia đình và thú cưng. Sự kiện mở rộng cho tất cả các đối tượng tham gia, không giới hạn độ tuổi cũng như cấp độ thể lực.

Đại diện ban tổ chức, ông Ronald Tay, Tổng Giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam), cho biết: “Sự kiện này không chỉ là thử thách rèn luyện thể chất, mà còn là hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Thông qua đối tác đồng hành uy tín là Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, chúng tôi có cơ hội tìm hiểu về đối tượng thụ hưởng và nhu cầu hỗ trợ tại địa phương. Nhân kỷ niệm 30 năm hành trình của CapitaLand tại Việt Nam, chúng tôi hy vọng nhận được sự chung tay từ cộng đồng trong chiến dịch kiến tạo những thay đổi tích cực. Cùng nhau, ta góp phần tô điểm cuộc sống và nâng tầm cộng đồng.”

“Tại Việt Nam, chúng tôi cam kết xây dựng tương lai tốt đẹp cho trẻ em thông qua hoạt động hỗ trợ giáo dục và an sinh xã hội. Từ năm 2007, công ty và nhánh thiện nguyện của Tập đoàn là CapitaLand Hope Foundation đã hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất bốn điểm trường ở tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên và Long An, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn cho học sinh, cũng như cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục của các em qua nhiều hoạt động như trao tặng cặp sách, học bổng và dinh dưỡng học đường. Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng đến nhiều trẻ em hơn nữa và đặt nền móng cho thành tựu của các em trong tương lai.”

Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, Ủy viên Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, chia sẻ: “Chúng tôi hân hạnh đồng hành cùng CLD trong chương trình "Bước chân gắn kết yêu thương" tại tỉnh Bình Dương, Hội chữ thập đỏ tỉnh luôn đồng hành cùng các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi trân trọng những đóng góp của CLD tại tỉnh Bình Dương, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng bếp ăn bán trú cho trẻ em tại trường mầm non Thanh Tuyền (cơ sở 2).”

SYCAMORE là đơn vị tài trợ chính của chiến dịch “Bước chân gắn kết yêu thương”. Đây là dự án nhà ở quy mô lớn đầu tiên của CLD tại Việt Nam. Tập đoàn UOA là đơn vị đồng phát triển dự án. Dự kiến ra mắt vào Quý 2-2024, SYCAMORE có quy mô 18,9 ha, cung cấp hơn 3.700 căn hộ và nhà ở sở hữu lâu dài thuộc các phân khu thấp, trung và cao tầng cho khoảng 13.000 cư dân. Bên cạnh đó, chiến dịch cũng được tài trợ bởi các đơn vị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Công ty TNHH dinh dưỡng Otsuka Thăng, California Fitness & Yoga Centers và Công ty Bảo Minh Gia Định.