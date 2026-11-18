TPO - Không chỉ 125 căn hộ phải di dời, 10 căn nhà thấp tầng thuộc dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Nội) cũng phá dỡ để hoàn trả mặt bằng theo đúng quy hoạch, phục vụ xây dựng trường mầm non và hệ thống đường giao thông. Giá nhà thấp tầng tại dự án này giao dịch hàng chục tỷ đồng/căn.
TPO - 125 căn hộ tại khối đế ba tòa chung cư CT6 Kiến Hưng phải di dời, 10 nhà thấp tầng thuộc diện phá dỡ để hoàn trả đường giao thông, xây trường mầm non. Đây là dự án đầu tiên trong 12 công trình liên quan Tập đoàn Mường Thanh được Hà Nội phê duyệt phương án xử lý cụ thể.
TPO - Hà Nội đang triển khai lộ trình xử lý sai phạm tại 12 dự án, khu nhà ở thuộc Tập đoàn Mường Thanh, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2028.
Ngày 17/11/2026, BIM Land, thành viên Tập đoàn BIM, khởi công InterContinental Thanh Xuan Valley Resort – khu nghỉ dưỡng trong thung lũng rừng thông đầu tiên của thương hiệu InterContinental tại Việt Nam, hiếm có trên thế giới. Dự án tiếp nối quan hệ hợp tác hơn một thập kỷ giữa BIM Land và IHG Hotels & Resorts, hướng tới trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng gắn với thiên nhiên nguyên bản.
TPO - Hà Nội ấn định thời hạn di dân, xử lý 12 dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh; Cận cảnh các thửa đất ven hồ Sông Ray của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ; Công chứng viên được công chứng giao dịch bất động sản trên toàn quốc; TPHCM thêm 850 ha đất thí điểm làm nhà ở thương mại;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 18/11.
TPO - Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 23/11 tại Thủ Thiêm. Sau hội nghị, thành phố tổ chức triển lãm trong một tháng để người dân tham quan, tra cứu bản đồ số.
Những mối quan hệ tốt đẹp góp phần tạo nên chất lượng sống và sự gắn bó với nơi ở. Tại Izumi City, các không gian sinh hoạt chung được quy hoạch hợp lý, tạo điều kiện để các gia đình gặp gỡ, giao lưu và từng bước xây dựng một cộng đồng thân thuộc.
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) vừa công bố các quyết định về công tác nhân sự cấp cao, trong đó có việc miễn nhiệm ông Lê Bảo Anh khỏi vị trí Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời bổ nhiệm ông Võ Quốc Khánh đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.
Được phát triển bởi CapitaLand Development, hợp tác cùng Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate Development, Maison Privée theo đuổi triết lý “Elegance is Refusal” - Nghệ thuật của sự khước từ, đề cao những lựa chọn có chiều sâu. Tinh thần ấy được thể hiện qua cách dự án kết hợp các lợi thế về quy hoạch, kiến trúc và chất lượng môi trường sống.
TPO - Những khoảng xanh đan xen trên mặt đứng, ban công và bên trong ngôi nhà giúp công trình có thêm nhiều khoảng mở, tạo sự kết nối với thiên nhiên giữa không gian đô thị.
TPO - Trong danh mục 147 khu đất để thí điểm dự án nhà ở thương mại, có 94 khu thuộc TPHCM trước đây, 19 khu thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 34 khu thuộc Bình Dương cũ.
Chưa từng làm nghề cốp pha, anh Hàng A Vang nay có thu nhập 21 - 22 triệu đồng/tháng sau gần một năm làm việc tại VinCons. Trong khi đó, anh Lò Văn Thiên, người có 6 -7 năm kinh nghiệm xây dựng, tiếp tục được đào tạo nâng cao tay nghề, cải thiện thu nhập. Hai xuất phát điểm khác nhau nhưng cùng tìm thấy cơ hội việc làm ổn định và phát triển nghề nghiệp tại những đại công trường của VinCons.
TPO - Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành việc di dời cư dân khỏi các căn hộ phải phá dỡ, hoàn trả công năng công cộng tại 12 công trình, dự án liên quan Tập đoàn Mường Thanh trước ngày 31/12/2027. Toàn bộ việc xử lý vi phạm, cải tạo, chỉnh trang và xác nhận hiện trạng công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2028.
Ngày 17/11 đã diễn ra lễ động thổ, khởi công Dự án Chung cư Hoàng Thành - Victoria Apartments với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng do Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I làm chủ đầu tư, tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.
TPO - Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục 15 dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, có dự án dự án Khu đô thị Nam Núi Cốc (phân khu 3) với diện tích 42,8ha.
So với luật hiện hành và các bản dự thảo trước, bản trình Quốc hội bỏ quy định từng gây tranh cãi về quyền sở hữu, giữ nguyên các bảo đảm cho cư dân và mở thêm lựa chọn cho chủ căn hộ khi chung cư phải xây lại.
TPO - Ngày 17/11, cơ quan chức năng xã Sông Ray đã thành lập đoàn kiểm tra 15 thửa đất ven hồ Sông Ray của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ theo chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai.