Cẩm Nguyệt Như Ca tập 31, 32, 33: Hòa Yến vạch tội Hà Như Phi, chuẩn bị đại chiến

HHTO - "Cẩm Nguyệt Như Ca" đang bước vào cao trào cuối cùng. Hòa Yến tìm đủ bằng chứng để vạch tội Hà Như Phi trước mặt Hoàng thượng.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Sau khi trình diện Hoàng thượng ở tiệc Trung thu, Hòa Yến (Châu Dã) không chỉ thể hiện tài nghệ áp đảo khiến Hà Như Phi (Bạch Chú) mất mặt, mà còn thuận lợi trở về thân phận nữ tử. Gặp riêng cha con Hà gia, cô tiếp tục bị bọn họ coi thường, ngang nhiên coi thành quả cô nỗ lực là của Như Phi.

Hà Như Phi muốn giết Hòa Yến nhưng thực lực không đọ lại nàng.

Trailer tập 31 Cẩm Nguyệt Như Ca còn tiết lộ cảnh Yến - Giác (Thừa Lỗi) cùng ra ngoài thì gặp mẹ cô. Không hẳn vì giận, nhiều khả năng là vì chưa là rõ vì hoán đổi thân phận nên Hòa Yến chưa gọi bà là mẹ. Cô giới thiệu bà là "Hà phu nhân". Dù gương mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng, cô biết mẹ cố ý đến gặp mình, cũng hiểu bà có nỗi khổ riêng, buộc phải xa cách, để mặc cô bị "cha kế" ép "sống thay" Hà Như Phi.

Theo bản gốc, mẹ của Hòa Yến sẽ bị cha con Như Phi giết hại để dằn mặt nàng.

Sau khi biết về tuổi thơ thiếu thốn của Hòa Yến, Tiêu Giác luôn tìm cách bù đắp cho nàng.

Tập 32 và 33, Hòa Yến gom đủ bằng chứng, quyết định vạch trần tội danh của Hà Như Phi. Cô mặc giáp lên đại điện, bất ngờ quỳ trước Hoàng thượng, tố 3 đại tội của hắn, bao gồm việc giả mạo Hồng Phi tướng quân lẫn câu kết với quân Ô Thác, hại các tướng sĩ bỏ mạng.

Hà Như Phi bị vạch trần sẽ kéo theo cả Từ Kính Phủ. Hắn ta không muốn là con cờ của ông ta mà là mối đe dọa của ông ta. Chuyện Từ tướng tham ô, bắt tay với quân Ô Thác phản quốc sẽ sớm bị vạch trần theo. Không loại trừ khả năng Sở Chiêu (Trương Khang Lạc) sẽ góp phần trong việc vạch trần thầy mình. Đúng như những gì Hòa Yến từng nói với Tiêu Giác - Sở Chiêu không hoàn toàn xấu xa, có thể hợp tác được. Những tình tiết từ tập 30 trở về trước cũng chứng minh Sở công tử mang ơn dìu dắt của Từ tướng nhưng có mục tiêu, lý tưởng riêng, quyết không làm chuyện bất trung, phản quốc, hại người dân vô tội.

Cẩm Nguyệt Như Ca những tập cuối còn đưa khán giả cùng Yến - Giác xông pha vào đại chiến cuối cùng, khi quân Ô Thác quyết tâm đánh chiếm Đại Ngụy. Gói fast track (xem trước 5 tập cuối) sẽ được mở bán vào ngày 20/8.