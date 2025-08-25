Bullet Journal "lên ngôi": Gen Z biến sổ tay thành "công trình nghệ thuật"

HHTO - Từ “vũ khí chống deadline” đến “kiệt tác cá nhân”, Bullet Journal - xu hướng ghi chép “mới lạ” dần trở thành vũ khí giúp teen quản lý việc học hiệu quả với “chất” riêng.

Bullet Journal: Phiên bản “cao cấp” của sổ tay

Bullet Journal (BuJo) - ý tưởng của Ryder Carroll, nhà thiết kế sản phẩm người Mỹ nhằm giúp mọi người tổ chức cuộc sống một cách khoa học và linh hoạt. Điểm đặc biệt của BuJo là “sự tự do”, bởi người dùng không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu cố định, tùy vào nhu cầu ghi chép, sắp xếp kế hoạch và công việc mà chủ động xây dựng các mục kế hoạch phù hợp với bản thân.

Với phong cách ghi chép độc đáo, có thể thỏa sức sáng tạo, Gen Z nhanh chóng “nhận nuôi” bullet journal nhằm “đối phó” với những trận deadline trong học tập và công việc.

Bullet Journal thường có những phần cơ bản sau:

Index (Mục lục): Nằm ở những trang đầu tiên, được dùng để trình bày những nội dung chính trong quyển sổ. Mục lục càng chi tiết càng giúp bạn dễ tra cứu và tiện tìm lại nội dung hơn.

Future log (Kế hoạch dài hạn): Ghi chú các sự kiện, hoạt động, mục tiêu, deadline,... trong khoảng thời gian dài.

Monthly/ Weekly/ Daily log (Kế hoạch tháng/ tuần/ ngày): Ghi chú chi tiết danh sách công việc, sự kiện, lịch trình,... theo tháng, tuần, ngày



Tracker (Bảng theo dõi): Theo dõi các thói quen sinh hoạt, tâm trạng, kế hoạch học tập hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Collections (Bộ sưu tập theo chủ đề): Ghi chép riêng về những chủ đề yêu thích như: danh sách các bộ phim muốn xem, sách muốn đọc, các câu quotes yêu thích, playlist nhạc hay nghe,...

Notes & Brain dump (Ghi chú và ý tưởng): Trang để ghi ý tưởng, kế hoạch bất chợt, không theo cấu trúc cố định.

“Gu” sáng tạo sổ tay của teen

Bullet Journal là “chân ái” của teen mê mẩn sự sáng tạo. Không chỉ đơn thuần là ghi chép lại những công việc, sự kiện quan trọng, các bạn trẻ còn có thể thỏa sức thiết kế quyển sổ trở thành một tác phẩm “made by me”. “Gu” sáng tạo sổ tay của teen được chia thành ba hội chính:

Minimal nhưng “xịn”: Dành cho hội bạn yêu thích sự “tinh tế”, “tối giản”. Chỉ cần bút gel với tone màu cơ bản, vài cây bút highlight. Mẫu thiết kế sổ tay này giúp teen không cần chuẩn bị dụng cụ quá cầu kỳ nhưng vẫn có một cuốn sổ đẹp - xịn - mịn.

Colorful tracker - “tắc kè hoa”: Phong cách decor này phù hợp với những bạn trẻ nhiều năng lượng, thích sự rực rỡ, nhiều màu sắc. Gen Z sử dụng những bảng màu phong phú, sticker đa dạng để đánh dấu những hoạt động, hạng mục quan trọng. Những quyển sổ được thiết kế theo style này mang lại cảm giác vui tươi, là “liều vitamin màu” giúp teen xử lý gọn - lẹ deadline mà không bị lo bị quá tải.

Art journal - level “nghệ” sĩ: Phong cách trang trí sổ tay kết hợp với nghệ thuật thủ công, teen có thể biến từng trang giấy thành tác phẩm cá nhân bằng tranh vẽ tay, ảnh in, sticker 3D, washi tape,... dành cho những bạn có niềm đam mê mỹ thuật, scrapbooking, hoặc muốn biến việc ghi chú thành thú vui nghệ thuật.

“Giải mã” lý do Bullet Journal được teen mê tít

Đối mặt với lịch học kín tuần, deadline chồng chất, task công việc dày đặc,... một cuốn BuJo được sắp xếp và ghi chép khoa học sẽ giúp các bạn trẻ “nhìn xa trông rộng” tương lai. Từ đó, teen có thể dễ dàng phân bổ thời gian cho từng công việc, dự án, lịch trình của mình mà không bị “ngộp thở”.

Không chỉ là trợ thủ đắc lực trong việc quản lý thời gian, BuJo còn là “cộng sự” giúp người trẻ duy trì thói quen, lối sống lành mạnh như: uống đủ nước, đọc sách, tập thể dục, ngủ đúng giờ với các bảng habit tracker “xinh iu” mà không bị chán nản.

Quá trình vẽ vời, sáng tạo, dán sticker, trang trí từng trang vở như một liệu pháp thư giãn giúp xua tan căng thẳng, áp lực từ học tập, công việc. Đặc biệt hơn, mỗi cuốn BuJo là một phiên bản limited của từng cá nhân, phản ánh cá tính, sở thích và lifestyle của mỗi cá nhân. Mỗi “công trình nghệ thuật” này như một kho lưu trữ ký ức, ghi chép lại hành trình trưởng thành và những cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống của teen.