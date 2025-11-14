Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Campuchia dự khởi công xây dựng công trình hữu nghị Trường Tiểu học Sang Sovan

TPO - Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, sáng 14/11, đoàn đại biểu hai nước đã dự Lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị Trường Tiểu học Sang Sovan tại huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia).

Buổi lễ có sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Campuchia dự Lễ khởi công xây dựng Trường Tiểu học Sang Sovan. Ảnh: BTC

Trường Tiểu học Sang Sovan được xây dựng mới, là công trình hữu nghị do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ toàn bộ trên diện tích 30.000m2, quy mô gồm 7 tòa nhà. Khuôn viên trường có sân bóng đá, sân bóng chuyền, khu vui chơi thể thao; có thể tiếp nhận đào tạo cho hơn 400 học sinh. Khu vực xây dựng trường là nơi có truyền thống cách mạng, mang dấu ấn lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Đây không chỉ là một ngôi trường mới mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ.

Đại tướng Phan Văn Giang trao tượng trưng công trình Trường Tiểu học Sang Sovan.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, trong suốt chặng đường lịch sử, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia đã luôn kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua muôn vàn thử thách trong công cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc, đánh đổ chế độ diệt chủng, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước. Ngày nay, hai nước tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ ấy bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

“Việc xây dựng công trình hữu nghị Trường Tiểu học Sang Sovan là minh chứng rõ ràng tình hữu nghị không chỉ thể hiện trong hợp tác quốc phòng - an ninh mà còn trong việc chăm lo, bồi dưỡng cho thế hệ mai sau”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Trước đó, ngày 13/11, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Đại tướng Phan Văn Giang cùng Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia - Đại tướng Tea Seiha, đã đến thăm và thực hiện nghi thức khánh thành khu bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Ngô Tùng

Cũng trong sáng 14/11, đoàn đại biểu hai nước đã tới thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng. Được thành lập vào năm 1994, Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng có chức năng, nhiệm vụ là giữ gìn an ninh, trật tự xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm quốc phòng, an ninh; cứu hộ, cứu nạn; công tác dân vận và hợp tác quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha duyệt Đội danh dự tại Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng.