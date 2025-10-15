Bổ sung biển báo, kiểm soát tốc độ trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông sau vụ tai nạn

TPO - Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Trị đề nghị bổ sung biển báo, sơn gờ giảm tốc để kiểm soát tốc độ, tăng cảnh báo trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong, 2 người bị thương xảy ra trưa 6/10.

Ngày 15/10, bà Trần Thị Oanh - Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) thông tin, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua địa bàn xã.

Ban Quản lý Bảo trì giao thông (Sở Xây dựng Quảng Trị) tiến hành lắp bổ sung biển báo.

Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 6/10, Ban ATGT tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra hiện trường và đánh giá điều kiện hạ tầng giao thông khu vực.

Theo Ban ATGT tỉnh Quảng Trị, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn do Khu Quản lý đường bộ II trực tiếp quản lý, khai thác. Tuyến có quy mô đường cấp III đồng bằng, hai chiều không có dải phân cách giữa, nền đường rộng 9m, mặt đường 7m, kết cấu bằng bê tông nhựa; hệ thống báo hiệu tại khu vực nút giao Km1062+950 được bố trí cơ bản đầy đủ theo quy định.

Ban ATGT đề nghị Khu Quản lý đường bộ II bổ sung hệ thống biển báo tốc độ, gồm 4 biển 50 km/h tại Km1062+450 và Km1063+170, 2 biển 70 km/h tại Km1062+350 và Km1063+300. Đồng thời, lắp đặt biển hết tốc độ tối đa cho phép ở hai đầu đoạn tuyến trước khi vào nút giao, nhằm điều tiết tốc độ và cảnh báo sớm cho người điều khiển phương tiện.

Các cụm gờ giảm tốc tại hai đầu nút giao sẽ được sơn lại, nâng cao hiệu quả cảnh báo. Biển chỉ dẫn tại Km1062+901 được di dời về Km1062+805 để đảm bảo tầm nhìn quan sát, đồng thời bổ sung và kéo dài hộ lan tôn khoảng 40m tại Km1062+950 nhằm tăng khả năng phòng hộ, giảm nguy cơ mất an toàn.

Ban ATGT tỉnh Quảng Trị đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét đầu tư mở rộng nút giao tại Km1062+950 và bố trí hệ thống chiếu sáng đoạn Km1062+800 - Km1063+200, qua khu vực đường vào Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, để đảm bảo tầm nhìn ban đêm và phòng ngừa tai nạn.

UBND xã Cồn Tiên phối hợp với Khu Quản lý đường bộ II giải tỏa hành lang an toàn giao thông, phát quang cây cối, di dời biển quảng cáo che khuất tầm nhìn, đặc biệt tại khu vực vừa xảy ra tai nạn. Đồng thời, phối hợp Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng tại Km1062+950 để đảm bảo chiếu sáng ổn định.

Chiều 15/10, ông Hoàng Anh Quang - Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì giao thông (Sở Xây dựng Quảng Trị) cho hay, trong ngày hôm qua 14/10, Ban đã huy động công nhân lắp đặt và hoàn thành việc bổ sung biển báo "Dừng lại" kết hợp biển phụ ghi chữ "Dừng lại quan sát". Bên cạnh đó, bố trí vạch sơn dừng xe trên tuyến đường nhánh nối từ đường vào Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ra nút giao với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại Km1062+950.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trưa 6/10/2025.

Như Tiền Phong thông tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h10 ngày 6/10 tại Km 1062+950 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, thuộc địa phận thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm trên, ô tô con biển số 30M-051.46 do anh Vũ Hoài (SN 1991, trú Đội Cấn, Ba Đình, thành phố Hà Nội) đang lưu thông từ hướng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh nhánh Đông thì va chạm với xe tải biển số 73F-002.85 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 73RM-002.50 chở khoảng 50 tấn hàng hóa (đá cấp phối) do Hồ Văn Dũng điều khiển, chạy trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông theo hướng Bắc - Nam.

Tại hiện trường, ô tô biển số 30M-051.46 hư hỏng nặng, xe tải 73F-002.85 và rơ moóc 73RM-002.50 hư hỏng nhẹ. Cú va chạm mạnh đã đẩy ô tô con sang phần đường ngược chiều và tiếp tục va chạm với một xe đầu kéo khác do anh Bùi Văn Xuân (xã Trường Ninh,tỉnh Quảng Trị) điều khiển đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn giao thông làm 4 người trên ô tô con biển số 30M-051.46 thương vong. Trong đó, bà N.T.T.H (SN 1978, trú Gia Lâm, Hà Nội) tử vong tại chỗ; 3 người bị thương đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu là chị Lê Thị H (SN 1987, trú Đông Ngạc, Hà Nội); anh Dương Đức T (SN 1986, trú Hoài Đức, Hà Nội) và tài xế Vũ Hoài.

Ngày 8/10,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 8 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Văn Dũng (SN 1996, trú thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo quyết định khởi tố bị can, Hồ Văn Dũng đã điều khiển ô tô đầu kéo tham gia giao thông không quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường bộ, gây tai nạn giao thông với xe ô tô biển kiểm soát 30M-051.46.

Nguồn tin từ cơ quan Công an cho biết, bước đầu cơ quan điều tra xác định tài xế ô tô con cũng có lỗi lúc chuyển hướng không đảm bảo an toàn.