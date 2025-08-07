Huế Xe máy va chạm với ô tô tải, 2 người thương vong

TPO - Hai người đi trên xe gắn máy gặp tai nạn thương vong sau khi phương tiện giao thông xảy ra va chạm với xe tải trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế.

Ngày 7/8, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc cũ (nay là xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến hai người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 đoạn qua TP Huế làm hai người thương vong﻿.

Thời điểm xảy ra vụ việc, xe tải mang biển kiểm soát 98RM-034.xx và xe máy BKS 73AE-090.xx do một người đàn ông điều khiển, chở theo một phụ nữ, lưu thông cùng chiều thì bất ngờ va chạm.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngồi sau xe máy tử vong tại chỗ, người đàn ông điều khiển xe máy bị thương nặng.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.