Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc qua TP Huế

TPO - Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô tải xảy ra sáng nay trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc, TP Huế) đã làm hư hỏng nhiều phương tiện và ảnh hưởng giao thông qua khu vực.

Vào khoảng 6h sáng 7/5, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại vị trí Km7+645, trên tuyến cao tốc đoạn La Sơn - Túy Loan, thuộc địa phận xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, TP Huế.

Thời điểm trên, anh Phạm Mai Long (SN 2000, trú tại Kon Tum) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 82H-009… theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến địa điểm vừa nêu, do vượt xe phía trước không đảm bảo an toàn, ô tô tải của anh Long xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 82H-001… do anh Nguyễn Tiến Thành (SN 1991, trú tại Gia Lai) điều khiển theo chiều ngược lại.

Ngay sau đó, do phanh gấp để tránh va chạm, xe của anh Thành bị xe ô tô tải biển số 88C-191… do anh Trần Văn Suốt (SN 1992, trú tại Bình Phước) điều khiển chạy cùng chiều phía sau đâm vào. Tiếp đó, xe ô tô tải mang BKS 17H-034.2... do anh Nguyễn Văn Hải (SN 1983, trú tại Thái Bình) điều khiển tiếp tục va chạm vào phía sau xe của anh Suốt.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 phương tiện bị hư hỏng nhẹ, không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.