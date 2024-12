Hai vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong ở Bình Dương

TPO - Hai vợ chồng ngồi trên xe tải được người đi đường hỗ trợ đưa tới bệnh viện cấp cứu sau khi tông vào đuôi xe tải phía trước đang dừng chờ đèn đỏ trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (Bình Dương).

Sáng 8/12, lực lượng chức năng thành phố Thuận An (Bình Dương) đang xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h30 sáng cùng ngày trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Xe tải mang biển số TPHCM lưu thông theo hướng từ Đồng Nai đi Bình Dương. Khi đến đoạn trước nút giao với đường Lê Thị Trung (phường An Phú, TP Thuận An), xe tải bất ngờ tông vào đuôi xe tải khác mang biển số tỉnh Đồng Nai đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Cú va chạm khiến phương tiện này lao về phía trước, tiếp tục tông vào đuôi xe container, tạo nên vụ va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện.

Vụ tai nạn khiến tài xế và vợ trên xe tải biển số TPHCM bị thương, phải nhập viện cấp cứu, 2 xe tải hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông khác cũng xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua tỉnh Bình Dương làm 1 người tử vong. Chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn đã rời hiện trường và công an đang ráo riết truy tìm.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng 8/12 trên quốc lộ 13, đoạn qua xã Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải đang dừng chờ đèn đỏ. Khi đèn tín hiệu vừa chuyển xanh thì xe máy phía sau bất ngờ lao lên tông vào đuôi xe tải.

Cú va chạm khiến người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, xe tải không dừng lại mà rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe máy bị hư hỏng nặng trong làn đường dành cho ô tô.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT huyện Bàu Bàng đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và truy tìm xe tải liên quan.