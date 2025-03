Sửa 4.500 lỗi biển báo, đèn giao thông

TP - Gần 1 tháng sau khi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tổng rà soát biển báo và đèn giao thông, đã có khoảng 4.500 biển báo, đèn giao thông có vấn đề được xử lý, khắc phục trên cả nước.

Hơn 6.000 biển báo, đèn giao thông có vấn đề

Sau yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), ngày 19/3, Cục Đường bộ Việt Nam có báo cáo về kết quả xử lý những bất cập về biển báo và đèn giao thông tại các tuyến quốc lộ, đường cao tốc và đường địa phương trên cả nước.

Theo báo cáo, đã có 4/4 Khu Quản lý đường bộ (được giao kiểm tra, rà soát các tuyến quốc lộ, đường cao tốc) và 38 tỉnh, thành (kiểm tra, rà soát các tuyến đường địa phương) gửi kết quả về Cục Đường bộ Việt Nam. Giải thích về 25 tỉnh, thành phố chưa gửi kết quả, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tại thời điểm thực hiện tổng kiểm tra, một số cơ quan, đơn vị ở những địa phương này đang sắp xếp tổ chức.

Theo báo cáo, trên toàn mạng lưới đường bộ (không tính 25 tỉnh, thành chưa gửi kết quả) đã phát hiện 586 cụm đèn giao thông hư hỏng, có vấn đề trên tổng số 2.716 cụm đèn. Tính đến ngày 13/3, có 139/586 cụm đèn đã được khắc phục. Số lượng biển báo có bất cập trên toàn mạng lưới đường bộ (không tính 25 tỉnh, thành chưa gửi kết quả) là 5.962 biển. Tính đến ngày 13/3, có 4.386 biển báo đã được khắc phục. Như vậy, có 4.525 biển báo, đèn giao thông đã được khắc phục trên tổng số 6.548 biển, đèn được rà soát, đạt tỷ lệ 69,1%.

Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, những vấn đề thường gặp tại các cụm đèn giao thông là tín hiệu xanh, đỏ hoạt động chập chờn, không ổn định do ảnh hưởng của thời tiết hoặc do sử dụng lâu năm; hệ thống cấp điện hư hỏng, xuống cấp làm tín hiệu đèn bị yếu; đèn bị hỏng do cháy hoặc do tác động của tai nạn giao thông. Không chỉ vậy, nhiều cột đèn bị đặt ở vị trí không hợp lý hoặc bị che khuất; nhiều cụm đèn chưa có đèn đếm ngược thời gian; nhiều nút giao không có đèn chỉ dẫn cho người đi đường.

Đáng chú ý, trong tổng số 2.716 cụm đèn giao thông được kiểm tra, có 1.216 cụm đèn chưa được bàn giao cho lực lượng cảnh sát giao thông. Nguyên nhân bởi phần lớn các cụm đèn này do lực lượng chức năng địa phương quản lý và khai thác, nên cần hoàn thiện thêm các thủ tục bàn giao. Nhiều cụm đèn bị hỏng, phải hoàn thành sửa chữa thì mới bàn giao được. Một số địa phương cũng đang chờ phân công cơ quan quản lý sau khi hoàn tất sắp xếp tổ chức, nên chưa thể bàn giao ngay.

“Từ năm 2024 trở về trước, các biển báo hiệu đường bộ được lắp đặt theo quy chuẩn do Bộ GTVT ban hành các năm 2016 và 2019. Tuy nhiên, từ 1/1/2025, quy chuẩn mới (QCVN41:2024/BGTVT) có hiệu lực thay thế quy chuẩn cũ, nên nhiều biển báo chưa được cập nhật phù hợp”, Cục Đường bộ Việt Nam nêu.

Hệ thống biển báo cũng có nhiều bất cập. Nhiều biển báo bị đặt tại các vị trí không hợp lý hoặc bị cây, chướng ngại vật che khuất; một số biển báo phụ chứa quá nhiều thông tin, khiến tài xế khó đọc và tiếp nhận. Nhiều biển báo bị mờ, giảm độ phản quang do sử dụng lâu năm…

Gấp rút hoàn thành

Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị trực thuộc và UBND các tỉnh, thành sẽ điều chỉnh, thay thế ngay tất cả biển báo có nội dung, ý nghĩa chưa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ mới nhất. Thời hạn hoàn thành điều chỉnh, thay thế trước ngày 20/8/2030.

“Những biển báo lắp đặt ở vị trí không hợp lý hoặc bị che khuất sẽ được di chuyển sang nơi khác. Những biển báo bị mờ, giảm phản quang sẽ được sửa bề mặt, dán lại màn phản quang để tăng khả năng nhận diện. Ở các vị trí có nhiều hơn 3 biển báo/1 cột, các biển báo sẽ được đưa lên các giá long môn hoặc cần vươn để người tham gia giao thông dễ quan sát”, Cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ.

Với hệ thống đèn tín hiệu giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị sẽ khẩn trương hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa, cải tạo các cụm đèn có vấn đề và giải quyết dứt điểm công tác bàn giao nhiệm vụ vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đèn tín hiệu giao thông cho lực lượng CSGT. Việc này dự kiến sẽ mất nhiều thời gian hơn, vì đèn giao thông có cấu trúc phức tạp, liên quan đến hạ tầng điện; một số cụm đèn được kết nối với hệ thống giao thông thông minh (ITS), đòi hỏi tính kỹ thuật cao…