Hiệu quả từ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, 11 tháng đầu năm 2024, tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội (TTATGT, TTXH) cơ bản được kiểm soát và duy trì ổn định, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, gây mất an toàn giao thông.

Từ thực tế, mật độ phương tiện tham gia giao thông ngày càng đông trong khi cơ sở hạ tầng, đường sá chưa đáp ứng được tốc độ gia tăng của các phương tiện, đặc biệt là phương tiện lớn như các loại xe ô tô. Đảm bảo TTATGT luôn đặt ra nhiều thách thức đối với ngành. Triển khai nhiều phương án Phòng Cảnh sát giao thông triển khai nhiều phương án, biện pháp nhằm đảm bảo TTATGT. Đáng chú ý, hệ thống camera giám sát trên các tuyến giao thông đã kịp thời phản ánh thông tin về tình hình lưu lượng người và phương tiện giao thông di chuyển trên các tuyến đường trọng điểm, giúp lực lượng CSGT xác định những vị trí đoạn đường, khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông để chủ động phân công lực lượng giải quyết, không để giao thông xảy ra ùn tắc phức tạp. Điển hình, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an TP Tân An đã ghi nhận 2.664 trường hợp vi phạm không chấp hành tín hiệu đèn giao. Lập biên bản xử lý vi phạm 783 trường hợp với số tiền gần 1,6 tỷ đồng. 11 tháng đầu năm 2024 lực lượng CSGT rà soát hồ sơ các vụ TNGT xảy ra trên các tuyến giao thông, đã mở hai hồ sơ điểm đen, ba hồ sơ điểm tiềm ẩn TNGT. Thống kê, toàn tỉnh có 253 điểm bất cập, bất hợp lý trong tổ chức giao thông đường bộ; đã kiến nghị cơ quan chức năng khắc phục xong 134 điểm, còn 119 điểm chưa khắc phục. Toàn tỉnh xử lý 1.191 trường hợp vi phạm liên quan đến học sinh, với 2.757 lỗi vi phạm TTATGT, phạt tiền ước tính 1,547 tỷ đồng, tạm giữ 1.155 xe mô tô, gắn máy, 2 phương tiện khác. Bên cạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; lực lượng CSGT tiếp tục duy trì củng cố, xây dựng, phát huy hiệu quả nhiều mô hình tự quản trong công tác bảo đảm TTATGT, TTXH trên đường bộ, đường thủy nội địa, đặc biệt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", mô hình"Gắn trách nhiệm của chủ kinh doanh nhà hàng, quán ăn với đảm bảo ATGT" (Bến Lức), góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, phòng ngừa TNGT. Một hành động nhỏ, một quyết định đúng đắn như không lái xe khi đã uống, rượu bia, tuân thủ giới hạn tốc độ, không phóng nhanh, vượt ẩu, không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe, nhường đường cho người già, trẻ nhỏ chính là văn hóa giao thông. Ý thức, hành động đó có thể cứu sống mạng người, giữ lại hạnh phúc cho các gia đình và cao hơn là góp phần xây dựng một xã hội an toàn, trách nhiệm, nhân văn hơn. Mô hình “Đảm bảo TTATGT trước cổng trường học”; mô hình “Đoạn đường ATGT”; mô hình “Honda khách phòng, chống tội phạm”; mô hình “Taxi phòng, chống tội phạm”; mô hình “Câu lạc bộ lái xe an toàn và phòng, chống tội phạm”; mô hình “Đảm bảo ANTT, ATGT trước cổng trường học”; mô hình “Tận tụy với công việc, vì nhân dân phục vụ”; mô hình “Nhà hàng, quán ăn đảm bảo ATGT” thị trấn Bến Lức; mô hình “Camera ANTT - ATGT”; mô hình “Tuyến sông an toàn”; mô hình “Bến khách ngang sông an toàn”; mô hình “Bến đò ngang an toàn”;… Duy trì thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”... Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh - Nguyễn Minh Lâm cũng kêu gọi hãy cùng hành động, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn nhằm kéo giảm những nỗi đau, mất mát và hệ lụy âm ỉ, kéo dài do TNGT gây ra. Nêu cao ý thức thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông Là tỉnh phát triển công nghiệp, tiếp giáp TPHCM, cửa ngõ miền Tây Nam Bộ nên lưu lượng người và phương tiện di chuyển qua địa bàn rất lớn. Để kéo giảm TNGT, lãnh đạo tỉnh luôn nhấn mạnh phải làm quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp từ kế hoạch, giải pháp, chỉ đạo, tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý, điều hành giao thông, đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nâng cao kỹ năng lái xe,... Trong đó, yếu tố ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về ATGT của người tham gia giao thông là đặc biệt quan trọng. 11 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 296 vụ, làm chết 186 người, bị thương 162 người. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 28 vụ, giảm 39 người chết, tăng 19 người bị thương. Bên cạnh đó, số liệu vi phạm về nồng độ cũng đáng lo ngại về ý thức tham gia giao thông khi xử lý đến 10.759 trường hợp, xử phạt với số tiền 53 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở vẫn chiếm tỉ lệ lớn với 4.072 trường hợp. Qua số liệu này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của nhiều người còn chưa tốt. Ý thức, hành động đó có thể cứu sống mạng người, giữ lại hạnh phúc cho các gia đình và cao hơn là góp phần xây dựng một xã hội an toàn, trách nhiệm, nhân văn hơn.