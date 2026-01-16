Bí thư phường làm Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Huế

TPO - Ông Lê Văn Cường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài, được điều động đến công tác tại Sở Tài chính TP. Huế và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở, thời hạn 5 năm.

Chiều 16/1, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND TP. Huế về công tác cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì hội nghị và trao quyết định bổ nhiệm.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh công bố Quyết định của Chủ tịch UBND TP. Huế về việc tiếp nhận ông Lê Văn Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài, đến công tác tại Sở Tài chính TP. Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Huế. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 13/1/2026 đến ngày 12/1/2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn chúc mừng ông Lê Văn Cường được tin tưởng điều động, bổ nhiệm; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và những đóng góp của ông trong quá trình công tác tại cơ sở.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP. Huế tặng hoa chúc mừng ông Lê Văn Cường.

Chủ tịch UBND TP. Huế đề nghị trên cương vị mới, ông Lê Văn Cường tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; phát huy kinh nghiệm thực tiễn để cùng tập thể lãnh đạo Sở Tài chính nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Lãnh đạo UBND TP. Huế cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Huế Lê Văn Cường bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo UBND TP. Huế đã tin tưởng giao trọng trách. Ông Cường khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, đem hết khả năng và tâm huyết cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành tài chính ngày càng vững mạnh.