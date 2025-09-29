Bão số 10 suy yếu rất chậm, lũ vượt báo động 3 trên nhiều sông

Ghi nhận tại xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), sau khi bão số 10 đi qua, nhiều hộ nuôi cá lồng bè thiệt hại nặng nề. Theo lãnh đạo UBND xã Kỳ Hoa, do sức gió mạnh, các bè nuôi bị xô dạt, mắc cạn, dẫn đến thiếu nước, khiến cá chết hàng loạt.
Ước tính tổng sản lượng cá thiệt hại khoảng 20 tấn, chủ yếu là cá diêu hồng, cá chẽm… Sáng 29/9, ngành chức năng phối hợp cùng người dân thu gom, trục vớt số lượng cá chết lên bờ để xử lý.
Nhiều hộ nuôi cho biết cá chết đã gây thiệt hại lên tới hàng chục triệu đồng, có gia đình gần như mất trắng chỉ sau một đêm bão.
Đến 9h sáng 29/9, tâm bão trên khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sau gần nửa ngày tâm bão bắt đầu đi vào đất liền, bão Bualoi vẫn giữ cường độ cấp 9, giật cấp 11. Đây là tốc độ suy yếu rất chậm khiến thời gian tác động và cường độ tác động của bão trên đất liền kéo dài, tăng sức phá hoại.
Do mưa lớn kéo dài, lũ đã xuất hiện trên nhiều hệ thống sông ở miền Trung. Lúc 7h, lũ trên sông Chu (Thanh Hóa) ở trạm Cửa Đạt trên BĐ3, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) tại trạm Sơn Diệm trên BĐ3, sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại trạm Chu Lễ trên BĐ2, sông Mã (Thanh Hóa) tại trạm Giàng xấp xỉ BĐ1, sông Cả (Nghệ An) tại trạm Dừa và trạm Nam Đàn trên BĐ1, sông La (Hà Tĩnh) tại trạm Linh Cảm dưới BĐ1, sông Gianh (Quảng Trị) tại trạm Mai Hóa dưới BĐ2.
Dự báo từ 29/9 đến 1/10, trên sông Thao (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Đà (Phú Thọ) có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lũ tiếp tục lên.
Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu, thượng lưu sông Cả, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và các sông nhỏ lên mức BĐ2- BĐ3 và trên BĐ3. Đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình, sông Thao, sông Hoàng Long, hạ lưu các sông Chu, Mã, Cả, La và sông Gianh lên mức BĐ1- BĐ2 và trên BĐ2.
Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt, chia cắt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và miền Bắc. Khu vực vùng núi Bắc Bộ, vùng núi phía tây Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở mức rất cao.
Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 với sức gió giật mạnh cấp 14 đã đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều công trình trên địa bàn.
Đặc biệt, tại Khu kinh tế Vũng Áng, cơn bão đã quần thảo dữ dội, kéo theo mưa lớn và gió giật mạnh khiến nhiều nhà dân, trường học và các công trình trọng điểm bị tốc mái và hư hỏng.
Đặc biệt, dưới sức gió khủng khiếp của bão số 10, kho chứa than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đã bị đổ sập. Hiện trường cho thấy các kết cấu, phần nhà mái của kho chứa than bị phá hủy nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc lưu trữ nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất điện của nhà máy.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD với hai tổ máy có tổng công suất hơn 1.200MW. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư. Đây là dự án FDI trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng.
Rạng sáng 29/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tại khu nhà ở xã hội thuộc phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, đã xảy ra sự cố sập mái che ô tô khiến nhiều xe bị hỏng.
Theo thông tin từ lãnh đạo địa phương, sự cố này đã khiến ít nhất 3 chiếc ô tô đỗ dưới mái che bị hư hỏng nặng, với phần thân xe bị móp méo và trầy xước. May mắn là sự việc xảy ra vào thời điểm không có người đứng dưới mái che nên không gây thiệt hại về người.
Hiện chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng đang tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và lên kế hoạch khắc phục, đồng thời rà soát lại chất lượng các công trình mái che, khu vực nhà ở xã hội để đảm bảo an toàn cho cư dân trong những đợt thời tiết xấu tiếp theo.
Do ảnh hưởng của bão số 10, rạng sáng 29/9, trên địa bàn Nghệ An liên tiếp xảy ra hai vụ sập, tốc mái nhà dân và công trình khiến 8 người bị mắc kẹt.
Khoảng 2h55 sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra sự cố có người mắc kẹt trong nhà tại số 159, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động Đội CC&CNCH số 1 xuất 2 xe cứu nạn cứu hộ cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.
Tại hiện trường, căn nhà cấp 4 bị tốc mái, các thanh xà gồ rơi xuống khiến 4 người bị mắc kẹt, trong đó có một người bị thương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cắt, dỡ, di chuyển vật cản, tiếp cận cứu nạn nhân. Đến khoảng 4h5 cùng ngày, 4 nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn, một nạn nhân bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Tiếp đó, vào 4h3 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục nhận được tin báo xảy ra sự cố có người mắc kẹt tại Cổng số 3, Công ty WHA, đường N5, xã Trung Lộc. Đơn vị đã huy động Đội CC&CNCH số 8 xuất 2 xe cứu nạn cứu hộ cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.
Do ảnh hưởng mưa bão, mái tôn và các cấu kiện công trình bị tốc, sập đổ, khiến 4 người bị mắc kẹt trong nhà cấp 4. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, đến 4h50 cùng ngày, 4 nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn.
Hiện các nạn nhân đã được đưa về tại Đội CC&CNCH số 8 để ổn định sức khỏe, tiếp tục được chăm sóc.
Lúc hơn 8h sáng 29/9, tại vùng biển Diễn Thành (xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) vẫn xuất hiện mưa lớn, gió rít, giật mạnh từng đợt. Nước biển dâng cao tràn lên tuyến đường liên xã, gây ngập cục bộ, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.
Tại các ngã đường sát bờ biển cây cối đổ ngổn ngang. Một số mái tôn của nhà dân, sân pickleball bị gió quật đổ sập.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã gây mưa lớn, một số khu vực miền núi của tỉnh Hà Tĩnh cũng ghi nhận gió thổi mạnh vào rạng sáng 29/9 khi bão di chuyển vào đất liền.
Tại xã Sơn Giang, một số nhà dân ở khu vực thôn 3, thôn 4 đã bị ngập sâu, nước sông Ngàn Phố dâng lên cao. Để hỗ trợ người dân vùng cô lập khi nước dâng lên cao, lực lượng chính quyền địa phương đã được huy động đến để tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn.
Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Sơn Giang cho biết trong đêm 28/9 mưa lớn, gió giật mạnh, nước sông Ngàn Phố dâng cao, những vị trí thấp trũng đã được di dời người dân để đảm bảo an toàn.
Đặc biệt cầu Tràn Phố Giang nối liền nhiều xã đã bị ngập sâu, trong đêm ngành chức năng đã cắt cử lực lượng, phương tiện chốt chặn hai vị trí đầu cầu để cấm người và phương tiện qua lại.
Hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét và sạt lở đất theo thời gian thực đã nâng mức cảnh báo cao nhất (ngưỡng tím) trên toàn bộ vùng núi phía tây các tỉnh Thanh Hóa đến Huế, tỉnh Hòa Bình cũ và một phần Sơn La.
Mức cảnh báo được đưa ra sau khi Bắc Trung Bộ và miền Bắc nước ta gánh chịu mưa rất lớn do cơn bão số Bualoi gây ra.
Chỉ tính từ 7h sáng 28/9 đến 7h sáng 29/9, Yên Thượng (Nghệ An) đã mưa tới 414 mm, Vạn Xuân (Thanh Hoá) 257.2 mm, Hương Quang 328 mm (Hà Tĩnh), Hoá Thành (Quảng Trị) 215.2 mm, Hồng Trung 199 mm (Huế), Suối Lương (Đà Nẵng)108.2 mm.
Tính trong 9 giờ qua (từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9), Làng Nhì (Lào Cai) mưa 111.8 mm (Lào Cai), Lũng Vân 133,8 mm (Phú Thọ).
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Sạt lở đất và lũ quét là hai loại thiên tai đặc biệt nguy hiểm do tính bất ngờ, không thể dự báo trước chính xác thời gian, địa điểm xảy ra. Đây cũng là hai loại hình thiên tai thường gây thiệt hại nặng nhất về người.
Các chuyên gia khuyến cáo dấu hiệu nhận biết sạt lở đất gồm nước suối chuyển màu đục, cây cối bị nghiêng, có vết nứt trên tường nhà, sườn đồi, mái dốc, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, có âm thanh lạ trong lòng đất.
Bão số 10 đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 27/9 đến 5h ngày 29/9 phổ biến từ 150-250 mm, một số nơi lớn hơn như Hướng Sơn 482 mm, Tân Lâm 427 mm, Tà Rụt 395 mm, Thạch Hãn 371 mm, Đông Hà 367 mm, Hóa Thanh 349 mm, Hướng Hóa 324 mm.
Mực nước trên các sông đang lên nhanh, ở mức báo động 2, gây ngập lụt ở một số vùng thấp trũng. Thiệt hại nặng nhất về người và của là ở lĩnh vực ngư nghiệp.
Vào lúc 5h45 ngày 28/9, có 2 tàu cá mang BKS BV 4670-TS và BV 0042-TS, phường Vũng Tàu, TPHCM với có 11 thuyền viên đã gặp nạn khi vào cửa lạch Cửa Việt trú bão, cách bờ khoảng 1,5 km.
Nhận được tin báo, chính quyền đã huy động lực lượng chức năng và ngư dân trên địa bàn ứng cứu. Đến nay đã cứu được 9 ngư dân vào bờ an toàn, hiện vẫn còn 2 ngư dân đang còn mất tích.
Tại phường Bắc Gianh, lúc 23h30 ngày 28/9, có 2 tàu cá mang BKS BV 92756-TS và BV 92754-TS gồm 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ Bắc, tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh (phía trên sát cầu Gianh, là khu neo đậu truyền thống của ngư dân) thì bị đứt dây neo trôi tự do và bị nạn. Đã có 4 thuyền viên bơi được vào bờ, còn 9 thuyền viên đang mất tích.
Tính đến 5h ngày 29/9, tỉnh Quảng Trị có 12 người mất tích, đó là cháu Trương Thanh Đ. (SN 2009) ở thôn 2, Yên Thọ bị lũ cuốn lúc 11h trưa 28/9 và 11 thuyền viên trên các tàu cá bị nạn, một người bị thương nặng trong lúc chằng chống nhà cửa ở thôn Cổ Giang 1, xã Bố Trạch.
Bão số 10 cũng đã làm sập mái một ngôi nhà và 11 nhà tốc mái. Hiện thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang được cơ quan chức năng tiếp tục cập nhật.
Sau nhiều giờ bão số 10 càn quét vùng biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh), ghi nhận vào sáng 29/9, hàng loạt nhà hàng, quán ăn ven biển bị tốc mái, đổ sập hoặc hư hỏng nặng.
Trong vòng một tháng, vùng biển Thiên Cầm hứng chịu hai trận bão liên tiếp. Trước đó, bão số 5 cũng đã tàn phá khu vực này nặng nề, gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, nhà cửa và tàu thuyền của ngư dân.
Chưa kịp khôi phục hoàn toàn sau bão số 5, người dân nơi đây lại tiếp tục đối mặt với sức tàn phá khốc liệt của bão số 10. Nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh trắng tay, cuộc sống bị đảo lộn. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng cứu hộ để hỗ trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả và ổn định đời sống cho người dân vùng bão.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong sáng nay (29/9), bão sẽ đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h, tâm bão đi xuyên qua tỉnh Nghệ An để sang Thượng Lào vào trưa nay và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.
Đến 16h chiều nay, tâm vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào với cường độ còn dưới cấp 6.
Do ảnh hưởng của bão, trong sáng nay, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6- 7, giật cấp 8-9.
Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) sáng nay có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.
Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) sáng nay có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.
Cũng trong sáng nay, ven biển và các đảo từ Hải Phòng – Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5- 1,5m. Nguy cơ ngập nơi khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng kết hợp với triều cường và sóng lớn.
Đêm qua, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/9 đến 3 giờ ngày 29/9 có nơi trên 200mm như trạm Xuân Bình (Thanh Hóa) 233.2mm, trạm Nông Trường 15 (Nghệ An) 204.8mm, trạm Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 237.6mm, trạm Quảng Hợp (Quảng Trị) 248.8mm.
Dự báo từ ngày 29/9 đến ngày 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 400mm.
Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị thời gian này có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.
Ngoài ra, do gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên ngày và đêm 29/9, khu vực Tây nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bão Bualoi hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, sau khi càn quét khu vực miền Trung nước này vào ngày 26/9, bão vào Biển Đông tối 26/9.
Với tốc độ di chuyển quá nhanh (gấp đôi cơn bão thông thường), cường độ rất mạnh và hướng di chuyển tây tây bắc, Bualoi đang là cơn bão mạnh nhất tác động đến đất liền nước ta từ đầu năm nay với sức gió mạnh nhất ghi nhận được trên đất liền cấp 11, giật cấp 14.
Ghi nhận lúc 4h30 sáng 29/9 tại các phường trung tâm tại Nghệ An như Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc,... gió vẫn rít mạnh, mưa nặng hạt.
Trên địa bàn các phường này hiện đang mất điện. Tại một chung cư ở phường Thành Vinh, gió rít, giật mạnh đã làm hư hỏng trần thạch cao của phòng khách. Trần đổ khiến nhiều tài sản khác như bàn, ghế cũng bị ảnh hưởng. Một số căn phòng cửa sổ bay lả tả.
Gió mạnh cũng khiến nhiều tấm tôn bị giật tung, cây xanh bật gốc, đổ lên xe ô tô gây hư hỏng.