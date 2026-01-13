Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Huế:

Bao giờ khắc phục xong sạt lở Quốc lộ 49?

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa lũ đã qua lâu, nhưng nhiều điểm sạt lở nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 49 nối trung tâm TP. Huế với vùng núi A Lưới vẫn chưa xử lý, khắc phục xong. Đơn vị bảo trì công trình hiện chạy đua tiến độ, phấn đấu khắc phục toàn bộ các điểm sạt lở trước Tết Nguyên đán 2026, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Mưa lũ kéo dài cuối năm 2025 đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn đường thuộc Quốc lộ 49, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch kết nối trung tâm TP. Huế với các xã miền núi A Lưới và các trục giao thông quan trọng như đường tránh Huế, cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Dù đã được bố trí kinh phí khắc phục, nhưng đến nay nhiều vị trí vẫn chưa thể xử lý, khắc phục sạt lở dứt điểm.

20260113-094436.jpg
Một đoạn sạt lở nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 49 vẫn chưa được khắc phục tại đoạn qua khu vực Hồng Tiến, xã Bình Điền, TP. Huế.

Theo ông Lê Quang Vinh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên - Huế (TP. Huế), mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở ta luy âm trên tuyến, có nhiều nơi sạt lở kéo dài cả 100m, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt trượt. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị quản lý tuyến đã phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, tổ chức phân luồng cho xe chạy một làn, đồng thời triển khai các biện pháp gia cố tạm thời để đảm bảo giao thông không bị gián đoạn.

gioi-han-nguy-hiem-1.jpg
20260113-094156.jpg
Xếp bao cát giới hạn lòng đường, đặt biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 49 đoạn qua khu vực đèo dốc, vực sâu.
Nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, UBND TP. Huế đã bố trí khoảng 8 tỷ đồng để gia cố rọ đá, khắc phục sạt lở trên tuyến. Riêng tại đoạn Km 23+710 và Km 23+800 (tổ dân phố La Khê, phường Thủy Xuân), thành phố tiếp tục cấp gần 1 tỷ đồng để xử lý điểm sạt lở, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
bia.jpg
Tổ chức thi công gia cố điểm sạt lở bằng rọ đá tại vị trí sạt lở trên đèo Kim Quy, Quốc lộ 49.

Đơn vị thi công đã tổ chức đào móng, xây dựng kè rọ đá để xử lý sạt lở ta luy âm tại nhiều vị trí từ Km 23 đến 74+600. Tổng cộng khoảng có 653 rọ đá đã được bố trí để gia cố các điểm xung yếu. Tất cả mái ta luy được gia cố bằng đá hộc và xây vữa xi măng nhằm tăng độ ổn định lâu dài. Đáng chú ý, tại vị trí Km 74+600 - một trong những điểm sạt lở nghiêm trọng nhất trên tuyến, đơn vị thi công phải xếp rọ đá tới 30 lớp, chiều dài khoảng 20m, để gia cố thân taluy.

sat-lo-ql49-3.jpg
sat-lo-ql49-4.jpg
Hoạt động thi công, sửa chữa, khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 49 diễn ra nhiều tháng nay nhưng chưa hoàn thành do địa hình phức tạp, vị trí sạt lở sâu nguy hiểm.

Bên cạnh sạt lở, mưa lớn cũng làm hư hỏng kết cấu mặt đường quốc lộ. Khoảng 5.500m2 mặt đường bị sình lún, bong tróc nhựa, phát sinh ổ gà, tập trung chủ yếu tại đoạn Km 1+400 - Km 09+990 và Km 17+000 - Km 17+500. Đơn vị chức năng đã triển khai sửa chữa các điểm hư hỏng này, đồng thời xử lý rãnh thoát nước dọc, lề đường đoạn Km 22 - Km 27 và Km 63 - Km 75, gia cố nón mố cầu Châu Ê và cầu Kim Quy.

20260113-092608.jpg
20260113-092657.jpg
Đơn vị quản lý bảo trì tuyến vừa tổ chức thi công, vừa tham gia điều tiết đảm bảo giao thông thông suốt trên Quốc lộ 49 trong điều kiện nhiều vị trí sạt lở chưa khắc phục xong.

Ngoài ra, công tác sửa chữa các cống thoát nước tại Km 29+250, Km 34+320 và Km 75+053 cũng được tập trung thực hiện, nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, hạn chế nguy cơ tái diễn sạt lở khi có mưa lớn. Theo đại diện đơn vị quản lý đường bộ, nguyên nhân khiến việc khắc phục chưa thể hoàn tất trong thời gian ngắn là do số lượng điểm hư hỏng lớn, địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi, nhiều vị trí sạt lở sâu, đòi hỏi phải xử lý nền móng kỹ thuật phức tạp để đảm bảo an toàn lâu dài.

20260113-094209.jpg
20260113-094247.jpg
Các điểm sạt lở nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 49 dự kiến sẽ được khắc phục xong trước Tết Nguyên đán 2026.

Theo ghi nhận từ công trường, nhiều điểm sạt lở hiện được xử lý gấp rút với mốc hoàn thành cụ thể trong tháng 1/2026. Trong đó, các vị trí Km 23+710, Km 23+800 và Km 74+600 dự kiến hoàn thành trước ngày 17/1; các điểm sạt lở tại Km 41+750, Km 50+700, Km 51+250 và Km 53+150 dự kiến khắc phục xong trước ngày 25/1.

Ông Lê Quang Vinh cho biết, đơn vị hiện tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc chạy đua với thời gian để phấn đấu khắc phục xong toàn bộ các điểm sạt lở trên Quốc lộ 49 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và ổn định kết cấu hạ tầng công trình lâu dài cho tuyến đường huyết mạch này.

Ngọc Văn
#tuyến Quốc lộ 49 #trung tâm TP. Huế #vùng núi A Lưới #chạy đua tiến độ #sạt lở nguy hiểm #khắc phục

Xem thêm

Cùng chuyên mục