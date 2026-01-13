Huế: Bao giờ khắc phục xong sạt lở Quốc lộ 49?

TPO - Mưa lũ đã qua lâu, nhưng nhiều điểm sạt lở nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 49 nối trung tâm TP. Huế với vùng núi A Lưới vẫn chưa xử lý, khắc phục xong. Đơn vị bảo trì công trình hiện chạy đua tiến độ, phấn đấu khắc phục toàn bộ các điểm sạt lở trước Tết Nguyên đán 2026, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Mưa lũ kéo dài cuối năm 2025 đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn đường thuộc Quốc lộ 49, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch kết nối trung tâm TP. Huế với các xã miền núi A Lưới và các trục giao thông quan trọng như đường tránh Huế, cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Dù đã được bố trí kinh phí khắc phục, nhưng đến nay nhiều vị trí vẫn chưa thể xử lý, khắc phục sạt lở dứt điểm.

Một đoạn sạt lở nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 49 vẫn chưa được khắc phục tại đoạn qua khu vực Hồng Tiến, xã Bình Điền, TP. Huế.

Theo ông Lê Quang Vinh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên - Huế (TP. Huế), mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở ta luy âm trên tuyến, có nhiều nơi sạt lở kéo dài cả 100m, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt trượt. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị quản lý tuyến đã phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, tổ chức phân luồng cho xe chạy một làn, đồng thời triển khai các biện pháp gia cố tạm thời để đảm bảo giao thông không bị gián đoạn.

Xếp bao cát giới hạn lòng đường, đặt biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 49 đoạn qua khu vực đèo dốc, vực sâu.

Nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, UBND TP. Huế đã bố trí khoảng 8 tỷ đồng để gia cố rọ đá, khắc phục sạt lở trên tuyến. Riêng tại đoạn Km 23+710 và Km 23+800 (tổ dân phố La Khê, phường Thủy Xuân), thành phố tiếp tục cấp gần 1 tỷ đồng để xử lý điểm sạt lở, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Tổ chức thi công gia cố điểm sạt lở bằng rọ đá tại vị trí sạt lở trên đèo Kim Quy, Quốc lộ 49.

Đơn vị thi công đã tổ chức đào móng, xây dựng kè rọ đá để xử lý sạt lở ta luy âm tại nhiều vị trí từ Km 23 đến 74+600. Tổng cộng khoảng có 653 rọ đá đã được bố trí để gia cố các điểm xung yếu. Tất cả mái ta luy được gia cố bằng đá hộc và xây vữa xi măng nhằm tăng độ ổn định lâu dài. Đáng chú ý, tại vị trí Km 74+600 - một trong những điểm sạt lở nghiêm trọng nhất trên tuyến, đơn vị thi công phải xếp rọ đá tới 30 lớp, chiều dài khoảng 20m, để gia cố thân taluy.

Hoạt động thi công, sửa chữa, khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 49 diễn ra nhiều tháng nay nhưng chưa hoàn thành do địa hình phức tạp, vị trí sạt lở sâu nguy hiểm.

Bên cạnh sạt lở, mưa lớn cũng làm hư hỏng kết cấu mặt đường quốc lộ. Khoảng 5.500m2 mặt đường bị sình lún, bong tróc nhựa, phát sinh ổ gà, tập trung chủ yếu tại đoạn Km 1+400 - Km 09+990 và Km 17+000 - Km 17+500. Đơn vị chức năng đã triển khai sửa chữa các điểm hư hỏng này, đồng thời xử lý rãnh thoát nước dọc, lề đường đoạn Km 22 - Km 27 và Km 63 - Km 75, gia cố nón mố cầu Châu Ê và cầu Kim Quy.

Đơn vị quản lý bảo trì tuyến vừa tổ chức thi công, vừa tham gia điều tiết đảm bảo giao thông thông suốt trên Quốc lộ 49 trong điều kiện nhiều vị trí sạt lở chưa khắc phục xong.

Ngoài ra, công tác sửa chữa các cống thoát nước tại Km 29+250, Km 34+320 và Km 75+053 cũng được tập trung thực hiện, nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, hạn chế nguy cơ tái diễn sạt lở khi có mưa lớn. Theo đại diện đơn vị quản lý đường bộ, nguyên nhân khiến việc khắc phục chưa thể hoàn tất trong thời gian ngắn là do số lượng điểm hư hỏng lớn, địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi, nhiều vị trí sạt lở sâu, đòi hỏi phải xử lý nền móng kỹ thuật phức tạp để đảm bảo an toàn lâu dài.

Các điểm sạt lở nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 49 dự kiến sẽ được khắc phục xong trước Tết Nguyên đán 2026.

Theo ghi nhận từ công trường, nhiều điểm sạt lở hiện được xử lý gấp rút với mốc hoàn thành cụ thể trong tháng 1/2026. Trong đó, các vị trí Km 23+710, Km 23+800 và Km 74+600 dự kiến hoàn thành trước ngày 17/1; các điểm sạt lở tại Km 41+750, Km 50+700, Km 51+250 và Km 53+150 dự kiến khắc phục xong trước ngày 25/1.

Ông Lê Quang Vinh cho biết, đơn vị hiện tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc chạy đua với thời gian để phấn đấu khắc phục xong toàn bộ các điểm sạt lở trên Quốc lộ 49 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và ổn định kết cấu hạ tầng công trình lâu dài cho tuyến đường huyết mạch này.