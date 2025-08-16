Bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia, 20h00 ngày 16/8: Tiến vào chung kết

TPO - U23 nữ Australia là một đối thủ mạnh, nhưng điều này càng thúc đẩy tinh thần chiến thắng, quyết tâm vượt khó của ĐT nữ Việt Nam. Trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả tại Lạch Tray, tất cả đều có niềm tin mạnh mẽ vào một màn trình diễn xuất sắc của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

report ĐT nữ Việt Nam thống trị AFF Cup nữ Với 3 trận toàn thắng của AFF Cup nữ 2025, ĐT nữ Việt Nam đã nâng tổng số trận thắng trong lịch sử tham dự giải đấu này lên con số 48 sau 65 trận đã chơi, đạt 73,8%. ĐT nữ Việt Nam là đội có số trận thắng nhiều nhất lịch sử giải đấu, hơn Thái Lan (43 trận) và Myanmar (37). report Công nghệ VAR xuất hiện tại Lạch Tray Lần đầu tiên trong lịch sử, công nghệ VAR sẽ được áp dụng từ vòng bán kết giải bóng đá nữ ĐNA 2025 bắt đầu từ trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam gặp U23 nữ Australia. AFF cho hay, các trận bán kết, tranh hạng ba và chung kết đều được triển khai công nghệ VAR. report ESPN cảnh báo tuyển nữ Việt Nam trước trận bán kết với Australia ESPN cảnh báo tuyển nữ Việt Nam trước trận bán kết với Australia report Sẽ là trận đấu khó khăn Theo HLV Joseph Palatsides của U23 nữ Australia, "ĐT nữ Việt Nam có HLV trưởng giàu kinh nghiệm và các cầu thủ giàu chất lượng, gắn bó lâu năm", tạo nên "một trận đấu khó khăn". "Để giành chiến thắng, chúng tôi phải mạnh mẽ và cần thêm một chút may mắn", ông nói. report Lợi thế của ĐT nữ Việt Nam chỉ trên lý thuyết Trước trận bán kết với U23 nữ Australia, HLV Mai Đức Chung nói: "Chúng tôi có lợi thế nghỉ nhiều hơn 1 ngày, trong khi Australia phải di chuyển từ Phú Thọ tới Hải Phòng, nhưng đó là lợi thế trên lý thuyết. Australia trẻ khỏe, thích nghi nhanh và tương lai sẽ lên ĐTQG. Trận thua của họ trước Myanmar chỉ là không may, và ngay những trận sau đã thi đấu tốt. ĐT nữ Việt Nam đối mặt với đối thủ khó khăn nhưng đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi quyết tâm dù gặp bất cứ đối thủ nào".

ĐT nữ Việt Nam đang có phong độ rất cao khi toàn thắng 6 trận đã qua, ghi 30 bàn và không một lần nhận bàn thua. Tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, các cô gái Việt Nam là đội có thành tích tốt nhất với 48 chiến thắng sau 65 trận đã đấu, đạt tỷ lệ thắng 73,8%. Trong 12 trận bán kết đã chơi tại giải này, chúng ta giành chiến thắng 5 lần để tiến vào chung kết.

Tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, ĐT nữ Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng, đồng thời tạo nên những kết quả ấn tượng trước Campuchia (6-0), Indonesia (7-0) và Thái Lan (1-0). Đội quân của HLV Mai Đức Chung đã cho thấy sức mạnh tổng thể, vừa hiệu quả trong tấn công vừa chắc chắn ở khâu phòng ngự. Họ cũng sở hữu chiều sâu đội hình và đa dạng nguồn cung bàn thắng, với 10 cầu thủ đã điền tên lên bảng tỷ số.

Với việc đương kim vô địch Philippines bất ngờ bị loại, ĐT nữ Việt Nam trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi hậu Đông Nam Á 2025. Trong trường hợp đăng quang, chúng ta sẽ cân bằng kỷ lục 4 lần vô địch của Thái Lan, khẳng định sức mạnh thống trị ở khu vực khi kết hợp 8 tấm huy chương Vàng SEA Games.

Mặc dù vậy, Huỳnh Như cùng các đồng đội phải đối mặt với thử thách rất khó mang tên U23 nữ Australia, một đối thủ đến từ nền bóng đá tiên tiến và sở hữu thể hình vượt trội. Điểm yếu của đội bóng đến từ xứ sở kangaroo chính là kinh nghiệm, điều khiến họ nhận thất bại 1-2 trước Myanmar ở trận ra quân. Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam lại có thừa kinh nghiệm, với dàn cầu thủ đã chinh chiến ở rất nhiều đấu trường quốc tế. Thêm nữa, các cô gái áo đỏ sẽ được chơi dưới sự cổ vũ của các khán giả nhà tại Lạch Tray. Với quyết tâm khẳng định vị thế và niềm tự hào dân tộc lên cao, ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin hướng tới chiến thắng.

