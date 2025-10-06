Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Yamada Ryosuke của Hey! Say! JUMP khẳng định 'nam thần quốc bảo Nhật Bản' khi lấn sân sang lĩnh vực mới

SVO - Yamada Ryosuke (Hey! Say! Jump) sẽ ra mắt chương trình thường xuyên phát thanh solo đầu tiên của mình, 'Yamada Ryosuke's All Night Nippon Premium', vào ngày 8/11.

Chương trình phát thanh thường kỳ đầu tiên của Yamada Ryosuke (Hey! Say! JUMP), Yamada Ryosuke's All Night Nippon Premium sẽ bắt đầu vào ngày 8/11. Chương trình sẽ phát sóng vào mỗi thứ Bảy từ 7h đến 9h tối trên Nippon Broadcasting System.

screenshot-20250921-231328-messenger.jpg
Yamada Ryosuke, người dẫn chương trình "Yamada Ryosuke's All Night Nippon Premium" của Nippon Broadcasting System.

Vào tháng Tư năm nay, Yamada đã dẫn chương trình đặc biệt Yamada Ryosuke's All Night Nippon Premium, đánh dấu lần đầu tiên anh xuất hiện solo trên All Night Nippon sau 5 năm kể từ tháng 1/2020. Trong chương trình, anh đã chia sẻ về dự án solo đầu tiên sau 12 năm, tình cảm của anh dành cho nhóm nhạc, và thể hiện những ca khúc do chính anh lựa chọn.

Sau chương trình đặc biệt, Yamada và đội ngũ sản xuất đã bày tỏ mong muốn được "gặp lại nhau", hiện thực hóa mong muốn ra mắt một chương trình thường xuyên. Chương trình sẽ có nhiều nội dung, bao gồm các buổi trò chuyện về những sự kiện gần đây, tương tác với khán giả và các phân đoạn đặc biệt. Chương trình sẽ diễn ra trong thời gian giới hạn 5 tháng, kéo dài đến tháng 3/2026.

Yamada bày tỏ niềm vui: "Tôi rất hạnh phúc khi được chọn làm người dẫn chương trình All Night Nippon. Được trò chuyện trực tiếp với thính giả là một điều đặc biệt, và tôi nghĩ radio là một nơi thực sự tuyệt vời để tôi có thể giao tiếp với mọi người bằng chính ngôn từ của mình. Tôi muốn biến đây thành một chương trình thú vị, làm bừng sáng cuộc sống thường nhật của mọi người, vì vậy hãy gửi thư cho tôi. Chúng ta hãy trò chuyện thật nhiều nhé!".

yamada.jpg
Sau vai diễn tỷ phú Rei Kagami, người che giấu thân phận để làm giáo viên tại một trường trung học tư thục trong bộ phim truyền hình ồn ào "Billion x School" và nhân vật chàng trai trẻ Aoi không có giấc mơ hoặc hy vọng trong cuộc sống, ngừng nói hoàn toàn sau một tai nạn trong phim điện ảnh gây xúc động mạnh mẽ "Silent Love" (Tiếng yêu không lời) của năm 2024, Yamada Ryosuke chỉ tham gia một vai diễn phụ trong phim "I’m a D-List Handler" của năm 2025.
