Jisoo BLACKPINK hé lộ ca khúc song ca mới sánh đôi cùng 'Gã trai sinh ra để đốt cháy mọi cô gái'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Các nguồn tin trong ngành cho biết, người song ca cùng Jisoo chính là Zayn Malik, người đã trở nên nổi tiếng với tư cách là thành viên của One Direction, trước khi theo đuổi sự nghiệp solo.

Vào ngày 6/10 (theo giờ Hàn Quốc), Jisoo chính thức công bố kế hoạch phát hành một đĩa đơn song ca mới. Không tiết lộ danh tính người song ca, thành viên BLACKPINK đã chia sẻ một hình ảnh teaser với bóng dáng của một người đàn ông bí ẩn ở phía sau, cùng dòng chú thích "Một màn song ca sắp diễn ra".

g2ffm9taqaeyagl.jpg

Theo một báo cáo chưa được xác nhận của The Korea Herald, các nguồn tin trong ngành cho biết, người song ca của Jisoo chính là Zayn Malik, người đã trở nên nổi tiếng với tư cách là thành viên của One Direction, trước khi theo đuổi sự nghiệp solo, người từng được mệnh danh là "người đàn ông mặc đẹp nhất thế giới". Zayn trước đó đã tham dự buổi hòa nhạc của BLACKPINK tại New York, vào tháng 7/2025 và sau đó đã cảm ơn nhóm vì lời mời trên Instagram.

jisoo-2.jpg
jisoo-1.jpg
Jisoo hiện đang ở Paris, Pháp để tham dự Tuần lễ Thời trang Paris.Trong khi đó, BLACKPINK, nhóm nhạc mà Jisoo là thành viên, hiện đang bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "DEADLINE", trải dài qua 16 thành phố và 33 buổi diễn, bắt đầu với buổi hòa nhạc tại Sân vận động Goyang vào tháng Bảy, là buổi hòa nhạc đầu tiên của một nhóm nhạc nữ K-pop. Sau khi hoàn thành thành công các buổi biểu diễn ở Bắc Mỹ và châu Âu, họ sẽ đến châu Á vào tháng 10, bao gồm các điểm dừng chân tại Cao Hùng, Bangkok, Jakarta, Bulacan, Singapore, Tokyo và Hồng Kông.
68dcdf7c07b6a0a0a0a.jpg
Jisoo cùng chị gái Kim Ji Yoon, một influencer.
Tuệ Nghi
#Jisoo BLACKPINK #ca khúc song ca mới #Zayn Malik #BLACKPINK tour quốc tế #Dự án âm nhạc Jisoo #Zayn Malik hợp tác #Chuyến lưu diễn BLACKPINK #Tuần lễ Thời trang Paris #Blackpink Deadline tour #K-pop quốc tế

