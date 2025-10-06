Giới trẻ Gen Z thống trị xu hướng âm nhạc và podcast toàn cầu

SVO - Giới trẻ ở độ tuổi 13 - 17 (hay thế hệ GenZ) đang nắm quyền dẫn dắt. Họ không chỉ tạo ra xu hướng mà còn chi tiêu đến 360 tỷ đôla mỗi năm. Với các thương hiệu, việc kết nối với những người trẻ có sức mạnh định hình cái gì là 'ngầu' và 'hợp thời' là tiềm năng then chốt.

Âm nhạc là phương tiện quan trọng để thể hiện cả bản thân lẫn văn hoá

Là thành viên của thế hệ Gen Z, thanh thiếu niên thuộc thế hệ đa dạng nhất từ trước đến nay và văn hoá chính là cốt lõi trong bản sắc của họ. Sự rộng lớn của thế giới âm nhạc ngay trong tầm tay cho phép giới teen tìm thấy nhịp điệu, ca từ và giai điệu phản ánh mối quan tâm cũng như sự độc đáo của nền văn hoá và cộng đồng của họ. Một nửa số teen cho rằng, chủng tộc và sắc tộc của mình là yếu tố quan trọng trong việc định hình bản sắc, và 55% nói rằng âm nhạc giúp họ thể hiện cá tính và phong cách riêng. Bởi vậy, những không gian âm nhạc có tính văn hoá cao như SoundCloud (nền tảng nghe nhạc và chia sẻ âm thanh trực tuyến của Đức được thành lập từ năm 2007, nơi là công cụ phổ biến cho các nghệ sĩ độc lập và người nghe khám phá các xu hướng âm nhạc mới) được 52% khán giả thuộc thế hệ Gen Z lựa chọn.

Tuổi teen là giai đoạn khám phá bản thân, thử nghiệm và hình thành bản sắc và âm nhạc giữ vai trò trung tâm trong hành trình đó. Gu âm nhạc của mỗi người đều mang tính cá nhân, nhưng thế hệ GenZ đưa niềm đam mê âm nhạc lên một tầm cao mới. Không có gì ngạc nhiên khi 78% thanh thiếu niên (13–17 tuổi) nghe nhạc hằng ngày, và 56% cho rằng âm nhạc là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Âm nhạc trở thành “lối thoát” giúp họ định hình bản thân và bộc lộ cá tính.

Podcast: Cầu nối với cộng đồng

Theo khảo sát, 71% GenZ cho rằng, kết nối với những giọng nói đáng tin cậy, cảm giác như có một người bạn thân hay người dẫn đường sau micro, vừa được giải trí, vừa cảm thấy gắn kết. Podcast còn vượt ra ngoài phạm vi âm thanh, khi thực tế, 40% teen cho biết, họ theo dõi postcard creator yêu thích trên mạng xã hội.

GenZ yêu thích cơ hội bắt nhịp theo những câu chuyện phiếm, cập nhật hay hình ảnh mới nhất. Và khi những podcast creator yêu thích của họ xuất hiện trên các nền tảng, đó là cơ hội cho các thương hiệu mở rộng bên cạnh họ. 85% người lắng nghe podcast thuộc thế hệ GenZ tương tác với người dẫn chương trình bằng nhiều phương thức như đăng ký kênh, theo dõi họ trên mạng xã hội hay tham gia một diễn đàn online. Vì vậy, đồng hành thương hiệu cùng các creators như Stephanie Soo là một cách toàn diện để lan tỏa thông điệp tới mọi nơi. Và host podcast chính là thế hệ influencer mới, mang đến sự chân thực hơn, cho phép nhà quảng cáo khai thác sức mạnh từ tính xác thực của nền tảng này.

Giới trẻ ngày nay đang tìm thấy chính mình thông qua podcast, nơi họ tìm đến những giọng nói đáng tin cậy để được dẫn dắt, sẻ chia tình bạn, hỗ trợ tinh thần và thể hiện bản thân. Phương tiện này mang đến cho thính giả trẻ một không gian an toàn để lắng nghe những câu chuyện thật và giúp họ định hướng cuộc sống. Và SiriusXM Podcast Network là nơi trải nghiệm chân thực, tiếp cận được 1/4 số thính giả từ 18–24 tuổi mỗi tháng.

