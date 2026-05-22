Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xe Maybach ‘tháo bánh, tháo cửa’ của bà Trương Mỹ Lan được mua đấu giá hơn 16,6 tỷ đồng

Tân Châu

TPO - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM vừa đấu giá loạt ô tô bị kê biên trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan, trong đó có siêu xe Maybach. Chiếc xe mang biển số "tứ quý" 51F-199.99 này được bán thành công với giá 16,6 tỷ đồng.

Ngày 22/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá trực tuyến đối với 3 ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan trong đại án Vạn Thịnh Phát.

tc-4.jpg
Siêu xe Maybach biển ngũ quý 51F-199.99

Với giá khởi điểm 7 tỷ đồng, chiếc ô tô hiệu Mercedes Maybach đứng tên Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát được đấu giá thành công với mức hơn 16,6 tỷ đồng sau nhiều vòng trả giá.

Chiếc Maybach màu trắng, mang biển kiểm soát 51F-199.99, sản xuất năm 2011 tại Đức. Cơ quan chức năng cho hay, hiện trạng chiếc xe này đã qua sử dụng, cánh cửa phía sau bên phải bị bung ốp nội thất, thân xe có nhiều vết xước; đặc biệt xe đang bị gỡ bánh, gỡ cửa và tháo rời nội thất. Chiếc xe này đã không được sử dụng từ tháng 12/2023 đến nay.

Trong khi đó, 2 chiếc ô tô khác gồm 1 chiếc Lexus 5 chỗ màu đen và 1 chiếc BMW 5 chỗ màu xanh cũng được đấu giá nhưng không thành.

Chiếc xe BMW biển số 50LD-069.47, màu xanh, sản xuất năm 2015. Xe được mô tả vẫn hoạt động bình thường và có giá khởi điểm hơn 966 triệu đồng.

tc-2.jpg
BMW biển số 50LD-069.47,

Chiếc Lexus mang biển số 51A-942.85, màu đen, sản xuất năm 2013, được đấu giá với mức khởi điểm hơn 767 triệu đồng. Theo thông tin công bố, xe hiện bị hư pin, không thể di chuyển nhưng vẫn nổ máy.

tc-3.jpg
Lexus biển số 51A-942.85

Tân Châu
#Maybach 51F-199.99 #Đấu giá tài sản #Biển số ngũ quý #Thia hành án #Lexus #Trương Mỹ Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe