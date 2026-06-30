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World Cup 2026: Hình ảnh Cristiano Ronaldo từ 20 năm trước gây sốt trở lại

Dương Kiều

HHTO - Những hình ảnh nhan sắc thời trẻ của Cristiano Ronaldo đang trở thành đề tài gây sốt trên mạng xã hội nhân dịp Vòng Chung kết World Cup 2026 đang diễn ra.

Trên Threads đang rầm rộ những thước phim về Cristiano Ronaldo thời điểm còn là tân binh sân cỏ, vào hơn 20 năm trước. Năm 2002 cũng đánh dấu thời điểm lần đầu chàng cầu thủ Bồ Đào Nha được gọi tên trong tuyển quốc gia, và xuất hiện tại đấu trường World Cup.

Nhan sắc Ronaldo lúc trẻ, vào hơn 20 năm trước. Nguồn: @sad.qoq

Video nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, trong đó có không ít lời ngợi khen nhan sắc thời trẻ của Ronaldo. Nhiều người so sánh anh với nhiều đàn em như Neymar Jr. hay Jude Bellingham, cho rằng số 7 của tuyển Bồ Đào Nha không hề kém cạnh, ngược lại còn có khí chất riêng.

Một cư dân mạng còn để ý rằng thời trẻ, Ronaldo có thói quen đeo khuyên tai. Đây là trang sức khá hiếm cầu thủ nào có, đặc biệt khi đang chinh chiến trên sân. Hiện tại, Ronaldo đã gần như không đeo khuyên khi đá banh nữa, để lại cho người hâm mộ sự tiếc nuối nhẹ.

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Nhan sắc của Ronaldo thời trẻ khiến khán giả mê tít.

Bên cạnh vẻ ngoài và sức trẻ nổi bật, Ronaldo còn gây ấn tượng bởi câu chuyện vượt khó, từ con số 0 trở thành một trong những huyền thoại của môn thể thao vua. Ngoài việc sinh ra trong gia đình lao động nghèo, Ronaldo năm 15 tuổi từng mắc chứng nhịp tim nhanh và phải phẫu thuật để tiếp tục cuộc sống và giấc mơ bóng đá. Khi đến học viện Sporting Lisbon để rèn luyện, anh từng bị nhiều bạn học trêu chọc chỉ vì có chất giọng địa phương khác biệt, cùng ngoại hình còi cọc vì nghèo khó.

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Vào mùa World Cup 2006, Ronaldo đón nhận tin dữ trước thềm thi đấu cùng đội tuyển Nga, đó là bố anh qua đời. Tuy vậy, anh đã nuốt đau thương vào trong và thành công cùng đội tuyển nước nhà tiến vào vòng Bán kết.

Với sự nỗ lực không ngừng, Ronaldo dần trở thành một trong những siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới, sở hữu lượt theo dõi khó ai sánh bằng trên Instagram, cũng như khối tài sản và hợp đồng thương hiệu "khủng".

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Ronaldo trải qua nhiều chông gai tại kỳ World Cup 2026 này.

Tại World Cup 2026, tức 20 năm sau màn ra mắt đầy cảm xúc tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, Ronaldo đang tiếp tục chinh chiến, làm hết sức mình. Trong vòng đấu knock-out, đội tuyển Bồ Đào Nha đối đầu với cái tên đáng gờm là Croatia, và người hâm mộ vẫn đang trông chờ vào sự bùng nổ của CR7 trong mùa giải cuối cùng này của mình tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Dương Kiều
#Ronaldo #CR7 #Cristiano Ronaldo #World Cup #World Cup 2026

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