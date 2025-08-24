Vòng 2 LPB V.League 1-2025/26 Becamex TP.HCM vs CAHN 0-1 (H1): Chủ nhà thủng lưới

TPO - CAHN vươn lên dẫn bàn sau tình huống dứt điểm hiểm hóc của Alan. Tình huống xuất phát từ pha tấn công trung lộ, Alan thoát xuống rất nhanh sử dụng tốc độ vượt qua hậu vệ Becamex TPHCM đón đường chuyền của đồng đội trước khi đánh bại thủ môn chủ nhà.

photo Khởi đầu hấp dẫn Phút 10: Trận đấu giữa Becamex TP.HCM và CAHN đang diễn ra ở nhịp độ khá nhanh. Cả 2 đội đều tạo ra cơ hội rõ ràng từ sớm nhưng chỉ có Alan chuyển hóa thành bàn. Ảnh: Phú Thọ. goal VÀO! CAHN mở tỷ số 1-0 Phút 3: Alan ghi bàn mở tỷ số cho CAHN. Quang Hải đã thực hiện đường chuyền nhạy cảm cho Alan thoát xuống, trước khi ngoại binh của CAHN ghi bàn trong thế đối mặt thủ môn. report Filip Nguyễn cứu thua Phút 2: Jason Quang Vinh đánh đầu ngăn chặn quả tạt của đối thủ, vô tình thành tình huống đẩy Filip Nguyễn vào thế khó. May cho CAHN khi Filip Nguyễn vẫn chơi tập trung. report Số ít CĐV của CAHN trên sân Gò Đậu. Ảnh: Phú Thọ. start Hiệp một bắt đầu Becamex TP.HCM ra sân trong trang phục xanh - trắng là đội giao bóng trước. report Đội hình xuất phát Becamex TP.HCM report Becamex TP.HCM khởi đầu tưng bừng Thầy trò HLV Anh Đức thắng HAGL 3-0 bằng các pha lập công của Võ Minh Trọng, Nguyễn Văn Anh và Ismalia Origbaajo. Đây là mùa giải chuyển giao lực lượng mạnh mẽ của Becamex TP.HCM (tên gọi cũ Becamex Bình Dương), khi họ chia tay Tiến Linh và Quế Ngọc Hải. Nhiều ngôi sao của Becamex Bình Dương như Hồ Tấn Tài và Bùi Vĩ Hào đang chấn thương. Trước HAGL không được đánh giá cao về lực lượng, chiến thắng của Becamex TP.HCM chưa nói lên nhiều điều. Chạm trán dàn nội binh và ngoại binh chất lượng của CAHN sẽ là liều thuốc thử đủ đô cho thầy trò Anh Đức. photo Thầy trò HLV Polking có mặt ở sân, sẵn sàng đối đầu Becamex TP.HCM report Đội hình xuất phát CAHN

Lợi thế sân nhà có giúp Becamex TP.HCM kháng cự trước CAHN.

Đại chiến giữa Becamex TP.HCM và CAHN là trận đấu đáng chờ đợi của vòng 2, LPBank V.League 1-2025/26. Với lợi thế được chơi trên sân nhà Thống Nhất, Becamex TP.HCM tràn đầy tự tin hướng đến trận thắng thứ 2 liên tiếp ở mùa này. Trong khi đó, CAHN cũng phải thắng để quên đi màn trình diễn bạc nhược trước PG Pathum United ở Cúp các CLB Đông Nam Á.

Becamex TP.HCM đã đánh bại HAGL 3-0 ở vòng khai màn V.League mùa này. Thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức phải làm khách ở Pleiku, song không gặp nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu. Không còn Tiến Linh trong đội hình, Becamex TP.HCM vẫn có những nhân tố lên tiếng tỏa sáng.

CAHN khởi đầu mùa giải mới bằng trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel. Sau đó, thầy trò HLV Alexandre Polking tiếp tục sa lầy với thất bại 1-2 trên sân của PG Pathum United. Trên đất Thái Lan, CAHN đã dẫn trước và chơi hơn người trong hiệp 2, song gục ngã vì màn tỏa sáng của Chanathip.

Trở lại V.League, CAHN phải thể hiện sức mạnh áp đảo để tìm chiến thắng đầu tiên ở mùa này trước Becamex TP.HCM.

Lực lượng của họ được đánh giá nhỉnh hơn đội chủ nhà. Dàn sao CAHN đã thi đấu với nhau nhiều hơn 1 mùa giải, đặc biệt các cầu thủ ngoại rất có tiếng nói trong khi dàn ngoại binh của Becamex TPHCM đều là lính mới, cần thêm thời gian hòa nhập.

Trong lịch sử đối đầu, Becamex TPHCM cũng bị CAHN áp đảo. Nguyên nhân chính là thành tích sân nhà tệ trước CAHN, bởi ngoài việc giành chiến thắng duy nhất hồi tháng 5/2024 thì Becamex TPHCM không giành được điểm nào trong 2 lần gặp tiếp theo.

Trên sân nhà, Becamex TPHCM cũng thực sự mang tới nhiều nỗi lo khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. 3 trận tiếp các đại diện thủ đô ở mùa trước gồm Thể Công Viettel, Hà Nội FC và CAHN, Becamex TPHCM thua cả 3. Cái dớp trước các đại diện thủ đô có lẽ sẽ lại đến với họ.