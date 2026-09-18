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Kinh tế

Viettel Store mở bán iPhone 18 Pro series trên toàn quốc: Ưu đãi tới 18 triệu đồng

P.V

Từ 8h ngày 18/9, iPhone 18 Pro series chính thức được mở bán tại gần 500 điểm bán thuộc hệ thống Viettel Store trên toàn quốc, đồng thời đón những khách hàng đầu tiên đến nhận máy sau thời gian đặt trước.

Bên cạnh hoạt động trả hàng, Viettel Store cũng triển khai nhiều trải nghiệm và ưu đãi trong ngày mở bán, trong đó có hoạt động đặc biệt tại khu vực Metro Bến Thành, TP.HCM. Ngày 18/9 đánh dấu thời điểm iPhone 18 Pro series chính thức đến tay khách hàng tại Việt Nam. Ngay từ 8h sáng, gần 500 điểm bán Viettel Store đồng loạt mở cửa, sẵn sàng đón khách hàng đã đặt trước cũng như những người có nhu cầu sở hữu iPhone mới ngay trong ngày đầu mở bán.

Việc triển khai đồng thời trên quy mô toàn quốc giúp khách hàng tại nhiều tỉnh, thành có thể trực tiếp trải nghiệm và tiếp cận iPhone 18 Pro series tại các điểm bán gần mình. Tại các siêu thị, khách hàng đã đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể đến nhận máy theo lịch hẹn, trong khi khách hàng có nhu cầu mua ngay cũng có thể trực tiếp đến Viettel Store để lựa chọn sản phẩm, tùy tình trạng hàng hóa tại từng điểm bán.

Bên cạnh hệ thống siêu thị, những khách hàng đặt trước iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max trên Viettel Store – AAR tại TikTok Shop và Shopee Mall có cơ hội trở thành những khách hàng sở hữu máy sớm ngay tại trụ sở Viettel Store trên phố Duy Tân, Hà Nội.

Tại Hà Nội, hoạt động trả hàng cũng được tổ chức tại siêu thị Viettel Store số 498 Xã Đàn, đây là một trong những điểm đón khách hàng đã đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đến nhận máy trong ngày mở bán, đồng thời trải nghiệm trực tiếp thế hệ iPhone mới. Khách hàng tại điểm trả hàng cũng có cơ hội nhận hàng trăm voucher giảm 50% cho củ sạc Apple chính hãng.

Trong chuỗi hoạt động mở bán trên toàn quốc, Viettel Store cũng tổ chức một điểm trải nghiệm không gian công nghệ mới đặc biệt tại khu vực Giếng Trời – Hầm ga Metro Bến Thành, TP.HCM (Tầng hầm B1 - Ga Metro Bến Thành, sảnh đã thu phí, cổng khu vực số 1). Trạm công nghệ Viettel Store bắt đầu chương trình từ 7h30 sáng ngày 18/9, mang đến cơ hội trải nghiệm iPhone 18 Pro series, đồng thời kết hợp trải nghiệm sử dụng dịch vụ giao thông hiện đại cùng hình thức thanh toán không tiền mặt trên thiết bị cao cấp.

Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Thơm (Da LAB). 300 khách hàng đầu tiên đến tham dự sự kiện có cơ hội nhận những phần quà đặc biệt từ Viettel Store, gồm Apple Watch SE3, AirPods Pro 3, AirPods 4 và quà đặc biệt mang dấu ấn của nghệ sĩ. Hàng trăm voucher giảm 50% cho củ sạc Apple chính hãng cũng được dành tặng khách hàng.

Hoạt động tại Metro Bến Thành là một trong những điểm nhấn trải nghiệm trong ngày mở bán, bên cạnh chuỗi hoạt động trả hàng và mở bán đồng loạt tại gần 500 điểm bán Viettel Store trên toàn quốc.

Trong ngày mở bán, Viettel Store cũng triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng có nhu cầu nâng cấp lên iPhone 18 Pro series. Sản phẩm có giá bán từ 38,99 triệu đồng, khách hàng có thể được giảm thêm đến 18 triệu đồng khi kết hợp các chính sách ưu đãi như Viettel++ giảm đến 8 triệu đồng, thu cũ lên đời trợ giá đến 5 triệu đồng, thanh toán bằng thẻ tín dụng ngân hàng giảm đến 5 triệu đồng cùng các ưu đãi khác tùy điều kiện áp dụng.

Với việc đồng loạt mở bán tại gần 500 điểm bán, kết hợp hoạt động trả hàng, trải nghiệm sản phẩm và các chương trình ưu đãi, Viettel Store đưa iPhone 18 Pro series đến với khách hàng trên quy mô toàn quốc ngay trong ngày đầu tiên sản phẩm chính thức mở bán.

iPhone 18 Pro series năm nay thu hút sự chú ý nhờ loạt nâng cấp về hiệu năng, camera và trải nghiệm sử dụng. Thế hệ iPhone mới hướng tới khả năng xử lý mạnh mẽ hơn cho các tác vụ từ chụp ảnh, quay video, chơi game đến các tính năng AI, đồng thời tiếp tục nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh và quay phim trên cả 2 phiên bản Pro. Đây cũng là những yếu tố được kỳ vọng tạo sức hút với nhóm khách hàng đang tìm kiếm một thiết bị cao cấp để sử dụng lâu dài.

Bạn đọc quan tâm có thể đặt mua ngay tại đây: https://tinyurl.com/iPhone-18-Pro hoặc gọi đến số điện thoại miễn phí 18008123, đến siêu thị Viettel Store gần nhất để biết thêm chi tiết.

P.V
#iPhone 18 Pro series #Viettel Store #Mở bán toàn quốc #Ưu đãi khách hàng #Trải nghiệm công nghệ

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