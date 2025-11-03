Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Vì sao Tràng An Golf & Country Club được Hiệp hội Golf Trẻ Mỹ 'chọn mặt gửi vàng'?

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ ngày 22 - 25/01/2026, Tràng An Golf & Country Club sẽ đăng cai Giải Trang An - AJGA International Pathway, thuộc hệ thống International Pathway Series (IPS) do Hiệp hội Golf Trẻ Mỹ (AJGA) công nhận. Lần đầu tiên, Việt Nam trở thành điểm đến của chuỗi giải danh giá này, mở ra cơ hội để golf trẻ ghi điểm AJGA và tiếp cận học bổng NCAA trị giá hàng chục nghìn USD mỗi năm.

13.jpg
Vẻ đẹp nao lòng của Tràng An Golf & Country Club giữa núi non và hồ nước

Năm 2026, Việt Nam chính thức trở thành điểm đến đầu tiên tại Đông Nam Á cho International Pathway Series (IPS) - hệ thống giải đấu được Hiệp hội Golf Trẻ Mỹ (AJGA) công nhận toàn cầu, nhằm phát hiện và đào tạo các tài năng golf trẻ.

Giải Trang An - AJGA International Pathway diễn ra tại Tràng An Golf & Country Club từ ngày 22 - 25/01/2026 không chỉ là sân chơi quốc tế, mà còn mở ra cơ hội cho golfer Việt ghi điểm trên bảng xếp hạng Rolex AJGA và tiếp cận các học bổng NCAA trị giá từ 20.000–60.000 USD/năm, tổng giá trị học bổng NCAA dành cho golf trẻ lên tới 1,2 tỷ USD/năm.

Tràng An Golf & Country Club sở hữu 27 hố chuẩn Par 72, với địa hình uốn lượn quanh núi non, hồ nước tự nhiên và các bunker thách thức kỹ thuật. Đây là một trong những sân golf đẹp nhất Đông Nam Á, giúp các vận động viên vừa thử thách kỹ thuật vừa rèn luyện chiến thuật thi đấu.

Khu vực Tràng An còn được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, nổi tiếng toàn cầu với cảnh quan hùng vĩ, từng là bối cảnh bộ phim King Kong (2005), tạo thêm giá trị trải nghiệm độc đáo cho vận động viên và HLV quốc tế.

1-889.jpg
6.jpg
8.jpg
9.jpg

Một trong những lợi thế quan trọng giúp AJGA chọn Việt Nam là tiện ích đi lại và chi phí hợp lý. Ban tổ chức cung cấp xe đưa đón sân golf - khách sạn, chi phí khách sạn khoảng 50 - 70 USD/phòng/đêm, tip caddie chỉ 20 USD, rẻ hơn rất nhiều so với mức phí tại Mỹ (caddie khoảng 100 - 150 USD/trận). Điều này giúp các gia đình và đội ngũ hỗ trợ tiết kiệm hàng nghìn USD cho mỗi giải đấu.

Giải đấu dự kiến thu hút hơn 20 HLV NCAA trực tiếp theo dõi, đánh giá kỹ năng và phong độ của vận động viên trẻ. Đây là cơ hội để các golfer Việt Nam như Nguyễn Anh Minh, Đoàn Uy, Lê Chúc An - những người từng bước khẳng định tại NCAA - truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp, tích lũy điểm xếp hạng quốc tế mà không phải ra nước ngoài, giảm chi phí đi lại hàng chục nghìn USD mỗi năm.

Bên cạnh thi đấu, IPS tại Tràng An còn có các hoạt động giáo dục: hướng dẫn cách ghi điểm trên bảng xếp hạng AJGA, lập hồ sơ xin học bổng, quản lý áp lực thi đấu và chiến lược thi đấu chuyên nghiệp. Những kỹ năng này là hành trang quan trọng để các golfer trẻ Việt Nam chuẩn bị cho môi trường học thuật và thi đấu tại Mỹ.

Với sân golf đẳng cấp, cảnh quan độc đáo, tiện ích tối ưu và chi phí hợp lý, Tràng An không chỉ là sân đấu mà còn là bệ phóng cho các tài năng trẻ Việt Nam, giúp họ ghi nhận thành tích quốc tế, tiếp cận học bổng NCAA và bước đầu tiên trên hành trình vươn ra thế giới.

11.jpg
Trọng Đạt
#Tràng An Golf #AJGA International Pathway #giải golf trẻ #học bổng NCAA #giải golf quốc tế #Việt Nam #bệ phóng tài năng

