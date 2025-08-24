Veena Praveenar Singh đăng quang Miss Universe Thailand 2025 sau 4 lần chinh chiến

HHTO - Veena Praveenar Singh là người đẹp nổi tiếng tại Thái Lan, với hành trình thi nhan sắc ấn tượng. Cô đã dự thi Miss Universe Thailand (Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan) tới 4 lần, và năm nay, Veena cuối cùng đã thành công giành được vương miện.

Đêm Chung kết Miss Universe Thailand (Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan) 2025 kết thúc với kết quả không nằm ngoài dự đoán, vương miện thuộc về người đẹp đại diện tỉnh Saraburi: Veena Praveenar Singh, đây là lần thứ 4 cô dự thi cuộc thi này.

Veena được Miss Universe 2005 Natalie Glebova trao vương miện. Người đẹp giành vương miện Miss Universe Thailand 2024 là Opal Suchata Chuangsri hiện là Miss World 2025 và không còn trực thuộc công ty sở hữu bản quyền Miss Universe Thailand.

Hoa hậu Veena Praveenar Singh là người Thái Lan gốc Ấn Độ, năm nay 29 tuổi, sở hữu chiều cao 1m78. Veena dự thi Miss Universe Thailand lần đầu tiên vào năm 2018 và giành ngôi vị Á hậu 1. Năm 2020 cô giành ngôi vị Á hậu 2, năm 2023 cô tiếp tục giành ngôi vị Á hậu 2 nhưng sau đó đã từ bỏ danh hiệu. Lần thứ 4 tham dự Miss Universe Thailand 2025, Veena được dự đoán sẽ đăng quang ngay từ những ngày đầu, người đẹp gần như không có đối thủ trong cuộc thi năm nay.

Veena Praveenar Singh tốt nghiệp hai chuyên ngành tiếng Nga và Nghệ thuật tự do tại Đại học Thammasat, thông thạo ngôn ngữ Anh, Nga. Praveenar Singh từng chia sẻ trải qua thời thơ ấu ám ảnh, buồn tủi khi bị cô lập, chế giễu vì vẻ ngoài khác lạ. Đó chính là điều thôi thúc cô thay đổi bản thân, trở nên xinh đẹp, tự tin.

Người đẹp muốn tham gia các cuộc thi nhan sắc với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho những người cùng cảnh ngộ và dùng sức ảnh hưởng của mình để giảm tình trạng kỳ thị, bắt nạt trong môi trường học đường.

Veena trong trang phục dân tộc, áo tắm và dạ hội ở các vòng thi trước Chung kết.

Á hậu 1 Miss Universe Thailand 2025 thuộc về người đẹp đến từ Thủ đô Bangkok Praew Praewwanit Ruangthong.

Á hậu 2 Miss Universe Thailand 2025 thuộc về người đẹp đến từ Phuket Del Naruemol Phimphakdee.