Tuyên dương 27 thanh niên dân tộc tiêu biểu, khởi nghiệp thành công

TPO - 27 thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, có uy tín và khởi nghiệp thành công đã được tuyên dương, góp phần lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ vùng cao trong kỷ nguyên mới.

Tối 24/10, tại xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Lễ tuyên dương 27 thanh niên tiêu biểu, có uy tín, tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2025.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các sở, ban ngành; Thường trực Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Gia Lai và hơn 500 đoàn viên cùng bà con nhân dân xã Liên Sơn Lắk.

Lễ tuyên dương diễn ra trong không khí sôi động, ấm áp.

Tại chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao Bằng khen cho 27 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, người có uy tín và các gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2025. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến và thành tích xuất sắc mà các thanh niên đã đạt được. Đây cũng là nguồn động viên mạnh mẽ để các thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, khát vọng vươn lên.

Gương thanh niên tiêu biểu được tuyên dương.

Mỗi thanh niên là gương khởi nghiệp, truyền cảm hứng cho buôn làng.

Cũng tại chương trình còn diễn ra cuộc giao lưu với 3 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, những tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu gồm: Anh Bùi Ngọc Thanh (dân tộc Mường) đoàn viên xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai), anh Lê Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Spicefury, Bí thư Chi đoàn thôn 4D (xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng), chị H Za Wut Byă (dân tộc Ê đê), Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam Cơ quan thường trú Khu vực Tây Nguyên). Họ là những người trẻ dám nghĩ, dám làm, vượt lên khó khăn, khẳng định bản lĩnh và góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Các gương tiêu biểu giao lưu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã biểu dương 27 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công. Mỗi gương mặt là một câu chuyện đẹp, một hành trình nỗ lực và cống hiến đáng trân trọng. Dù ở vị trí nào, các bạn thanh niên được vinh danh trong ngày hôm nay chính là những bông hoa rực rỡ trong phong trào tuổi trẻ thi đua xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu.

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, để có được thành tích, thành công hôm nay, tuổi trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã phải vượt qua vô vàn khó khăn. Hạ tầng kinh tế - xã hội ở nhiều nơi còn thiếu thốn, cơ hội tiếp cận tri thức và việc làm còn hạn chế, khoảng cách phát triển vẫn hiện hữu… Nhưng chính trong gian khó, ý chí, bản lĩnh và nghị lực của thanh niên lại được tôi luyện và tỏa sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ tại chương trình.

“Tôi mong muốn rằng mỗi thanh niên cần ý thức trách nhiệm với sự phát triển của Tổ quốc, nuôi dưỡng trong mình khát vọng vươn lên, phát huy sức trẻ và sự sáng tạo, biến ước mơ thành hành động cụ thể. Mỗi công việc nhỏ, mỗi sáng kiến, mỗi mô hình khởi nghiệp đều có thể trở thành động lực lan tỏa, tạo nên sinh lực mới cho nông thôn, miền núi, cho sự phát triển chung của đất nước”, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chia sẻ.