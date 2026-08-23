Từ người cần đôi chân, nữ giám đốc mở lối cho hàng trăm người khuyết tật

Từng phải gắn bó với xe lăn từ năm 6 tuổi, trải qua những năm tháng gia đình bán dần tài sản để chạy chữa, chị Lâm Thị Nga – Giám đốc Công ty TNHH Ba bánh Hà Nam – vẫn chọn nhìn cuộc đời bằng lòng biết ơn. Từ mong muốn tự mình đi lại, tự lao động, chị gây dựng xưởng cơ khí sản xuất xe ba bánh và các thiết bị hỗ trợ, giúp nhiều người khuyết tật có thêm một “đôi chân thứ hai” để chủ động bước vào cuộc sống.

“Mình luôn cảm ơn cuộc đời vì đã mang đến cho mình rất nhiều món quà tuyệt vời”.

Đó là chia sẻ của chị Lâm Thị Nga trong chương trình “Nối trọn yêu thương” số tháng 6/2026, do Truyền hình Nhân đạo sản xuất với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát từ những ngày đầu.

Đằng sau câu nói đầy lạc quan ấy là một hành trình không dễ dàng. Mắc viêm tủy ngang từ năm 6 tuổi, chị Nga mất khả năng vận động đôi chân và phải làm quen với cuộc sống trên xe lăn từ khi còn nhỏ. Gần một thập kỷ, bố đưa chị đi nhiều nơi chữa trị với hy vọng con gái có thể trở lại trường học như bạn bè. Gia đình lần lượt bán những tài sản có thể bán, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Điều chị không đánh mất là niềm tin.

Thay vì để nghịch cảnh quyết định cuộc đời, chị lựa chọn tập trung vào những điều mình may mắn có được: tình yêu thương của gia đình, sự động viên của người cha, người bạn đồng hành trong công việc và cơ hội được sống một cuộc đời có ích.

Có lẽ chính cách nhìn ấy đã giúp người phụ nữ nhỏ bé vượt qua những giới hạn tưởng như không thể, rồi từ nhu cầu của chính mình, mở ra cơ hội cho nhiều người khuyết tật khác.

Không để nghịch cảnh quyết định cuộc đời

Nếu chỉ nhìn vóc dáng nhỏ bé của chị Nga, ít ai nghĩ người phụ nữ ấy đang điều hành một xưởng cơ khí chuyên sản xuất xe ba bánh và các thiết bị hỗ trợ dành cho người khuyết tật.

Nhưng với chị, công việc ấy không bắt đầu từ một kế hoạch kinh doanh lớn. Nó xuất phát từ một mong muốn rất đời thường: có thể tự mình đi lại, tự làm việc và giảm bớt sự phụ thuộc vào người khác.

Nhiều năm trước, khi còn làm nghề thêu, chị từng xin gia đình vào tận Đà Nẵng đặt một chiếc xe ba bánh với hy vọng có thể tự đi lấy hàng, chủ động hơn trong công việc. Tuy nhiên, chiếc xe mang về phải chỉnh sửa nhiều lần mới có thể sử dụng.

Trải nghiệm ấy giúp chị nhận ra một thực tế mà những người không khuyết tật khó có thể cảm nhận đầy đủ: một chiếc xe có thể phù hợp với người này nhưng lại hoàn toàn không phù hợp với người khác. Với người khuyết tật, phương tiện di chuyển cần được thiết kế dựa trên thể trạng và khả năng vận động của từng người.

Từ suy nghĩ ấy, chị Nga bắt đầu ấp ủ ý tưởng mở một xưởng cơ khí chuyên sản xuất xe dành cho người khuyết tật.

Trong một hoạt động thiện nguyện dành cho người khuyết tật, chị tình cờ gặp anh Vũ Xuân Quang – người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí. Một người hiểu rõ nhu cầu của người khuyết tật từ chính trải nghiệm bản thân, một người có kiến thức và kinh nghiệm về máy móc, kỹ thuật, cả hai nhanh chóng tìm thấy điểm chung trong mong muốn tạo ra những phương tiện phù hợp hơn.

Anh Quang sau đó trở thành người đồng hành cùng chị Nga trong hành trình xây dựng xưởng cơ khí.

Tại đây, mỗi chiếc xe được điều chỉnh theo thể trạng, khả năng vận động và nhu cầu sử dụng của từng người.

“Một chiếc xe với người khỏe mạnh chỉ là phương tiện. Còn với người khuyết tật như mình, đó là một đôi chân”, chị Nga nói.

Từ “đôi chân thứ hai” đến cơ hội tự chủ

Có được phương tiện phù hợp giúp chị Nga chủ động hơn trong cuộc sống, nhưng hành trình của chị không dừng lại ở việc tìm “đôi chân” cho chính mình.

Qua nhiều năm làm việc và tiếp xúc với những người cùng cảnh ngộ, chị hiểu rằng một trong những khó khăn lớn nhất của người khuyết tật không chỉ là hạn chế về khả năng vận động, mà còn là sự tự ti và khó khăn trong tìm kiếm việc làm.

Vì vậy, tại xưởng cơ khí của mình, chị tạo điều kiện để những lao động khuyết tật có việc làm và thu nhập ổn định. Công việc được điều chỉnh phù hợp với khả năng của từng người để họ có thể phát huy năng lực thay vì bị giới hạn bởi khiếm khuyết cơ thể.

Chị cũng mong muốn người lao động không coi công việc tại xưởng là điểm dừng.

“Khi các bạn tự tin, nếu thấy công việc ở đây không còn phù hợp thì các bạn cũng đủ tự tin để bước ra ngoài và tìm một công việc phù hợp hơn”, chị chia sẻ.

Với chị Nga, một chiếc xe hay một công việc đều chỉ là phương tiện. Điều quan trọng hơn là giúp người khuyết tật có thêm khả năng tự quyết định cuộc sống của mình.

Khi có thể tự đi lại, tự lao động và tạo ra thu nhập, họ không chỉ cải thiện cuộc sống của bản thân mà còn có thêm sự tự tin để hòa nhập với cộng đồng.

Từ một người từng cần người khác hỗ trợ, chị Nga dần trở thành người trao cơ hội cho những người có hoàn cảnh tương tự.

Lòng biết ơn được tiếp nối bằng những điều tử tế

Câu chuyện của chị Nga là một trong những câu chuyện được chương trình “Nối trọn yêu thương” lựa chọn để lan tỏa.

Sau hơn 7 năm thực hiện, chương trình hướng tới những nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt nhưng không đầu hàng số phận, đồng thời tìm cách lan tỏa những giá trị tích cực từ chính hành trình của họ.

Gặp gỡ chị Nga, chị Vũ Phương Thanh, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cho biết điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là cách người phụ nữ này nhìn cuộc sống bằng lòng biết ơn và lựa chọn trao đi những điều tốt đẹp mình từng nhận được.

“Điều khiến Tân Hiệp Phát trân trọng nhất ở Nối trọn yêu thương chính là những câu chuyện về những con người bình dị nhưng lựa chọn sống lớn hơn hoàn cảnh và lớn hơn chính bản thân mình”, đại diện Tân Hiệp Phát chia sẻ.

Theo đại diện doanh nghiệp, nhiều nhân vật của chương trình vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng thay vì chỉ nỗ lực cho bản thân, họ còn tạo ra những giá trị tích cực cho gia đình và cộng đồng.

“Giá trị của một con người không nằm ở những gì họ sở hữu, mà ở những gì họ có thể trao đi”, đại diện Tân Hiệp Phát nói.

Với Tân Hiệp Phát, đồng hành cùng “Nối trọn yêu thương” không chỉ là hoạt động trách nhiệm xã hội mà còn là cơ hội cùng chương trình tìm kiếm, lan tỏa những câu chuyện đẹp và những tấm gương truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Khi người nhận yêu thương trở thành người trao yêu thương

Sau tất cả những gì đã trải qua, chị Nga hiểu rằng những “món quà” cuộc đời trao cho mình chỉ thực sự có ý nghĩa khi tiếp tục được trao đi.

Từ một cô bé 6 tuổi phải làm quen với xe lăn, từ những năm tháng gia đình chạy chữa khắp nơi, chị đã tự tìm cách tạo ra “đôi chân thứ hai” cho mình. Rồi chính những trải nghiệm ấy đưa chị đến với hành trình giúp nhiều người khuyết tật khác có thêm phương tiện đi lại, việc làm và sự tự tin.

Đó cũng là tinh thần mà “Nối trọn yêu thương” theo đuổi: không chỉ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn mà còn khơi dậy nghị lực, kết nối những tấm lòng và tạo động lực để người được tiếp sức hôm nay có thể trở thành người tiếp tục trao đi những điều tốt đẹp vào ngày mai.

Mỗi nhân vật của chương trình là một câu chuyện riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: nghịch cảnh không nhất thiết là dấu chấm hết. Đôi khi, chính những giới hạn tưởng như không thể vượt qua lại trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình mới.

Với chị Nga, hành trình ấy bắt đầu từ mong muốn rất giản dị được tự mình bước đi. Nhưng từ một “đôi chân thứ hai” dành cho bản thân, chị đã góp phần mang đến cơ hội bước tiếp cho nhiều người khác.

Và có lẽ, đó chính là món quà đẹp nhất mà cuộc đời đã trao cho chị – không chỉ là cơ hội vượt qua nghịch cảnh, mà còn là cơ hội để trở thành người trao đi yêu thương.