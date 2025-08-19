Từ đam mê Toán học đến thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế: Hành trình nỗ lực của nữ sinh Ngoại giao

SVO - Từ một nữ sinh yêu thích Toán học, Trương Thị Tuyết (sinh năm 2003) đã có bước ngoặt bất ngờ khi lựa chọn Học viện Ngoại giao là nơi gắn bó suốt những năm tháng sinh viên. Bằng bản lĩnh cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Tuyết xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế niên khóa 2021-2025 và dự định theo đuổi những bậc học cao hơn với mong muốn trở thành giảng viên trong tương lai.

Trương Thị Tuyết - Sinh viên khóa 48 ngành Kinh tế quốc tế, khoa Kinh tế quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Bước chân vào Học viện Ngoại giao, Tuyết nhận thấy môi trường này giúp mình cởi mở hơn, dám vượt qua giới hạn bản thân. Từ một người thiên về các môn tự nhiên, nữ sinh bắt đầu quan tâm đến những vấn đề vĩ mô, kinh tế toàn cầu. Mỗi ngày học tập tại Học viện là một cơ hội để Tuyết rèn luyện tư duy phản biện, nâng cao ngoại ngữ và kỹ năng mềm - những hành trang không thể thiếu trong thời đại hội nhập.

Ban đầu, Tuyết chọn ngành Kinh tế quốc tế xuất phát từ niềm yêu thích Toán học. Nhưng càng tìm hiểu, cô bạn càng bị cuốn hút bởi việc khám phá và lý giải những vấn đề kinh tế thực tiễn trong nước và quốc tế. Từ đó, Tuyết xác định đây sẽ là con đường lâu dài của mình, đồng thời đặt ra mục tiêu tiếp tục học cao học và nghiên cứu chuyên sâu hơn về lĩnh vực này.

Nữ sinh từng gặp không ít khó khăn khi vừa phải cân bằng giữa học tập và đi dạy thêm, vừa tham gia nghiên cứu khoa học, cùng với đó là áp lực đồng trang lứa khi bạn bè xung quanh đều rất ưu tú. Tuyết cho biết: “Mình đã vượt qua những thử thách đó bằng cách biến áp lực thành động lực, xây dựng thời gian biểu chặt chẽ và lập kế hoạch cho tuần mới ngay từ cuối tuần trước. Nhờ vậy, mình có thể kiểm soát tốt công việc và không bỏ sót nhiệm vụ. Gia đình cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, nhắc nhở mình rằng khó khăn nào cũng có cách giải quyết nếu mình kiên định và chủ động tìm hướng đi.”

Tuyết cùng gia đình trong buổi lễ tốt nghiệp.

Bên cạnh việc học, Tuyết tích cực tham gia các cuộc thi, công trình nghiên cứu khoa học, các chương trình học thuật cũng như các hoạt động thiện nguyện. Nữ sinh là thành viên nhóm sinh viên hỗ trợ nghiên cứu khoa học của khoa Kinh tế quốc tế, từng đạt giải Khuyến khích - Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học toàn quốc Euréka. Được biết, dự án Bán hàng gây quỹ ngày Tết do Tuyết làm trưởng nhóm cũng là một trong những hoạt động thiện nguyện nổi bật được cô bạn duy trì suốt ba năm qua.

Theo Tuyết, sinh viên Học viện nổi bật ở tư duy phản biện, sự tự tin, khả năng ngoại ngữ và tinh thần chủ động thích ứng với môi trường mới. Nữ sinh chia sẻ: “Mình đã tận dụng lợi thế này để kết nối với bạn bè trong các bài tập nhóm, dự án và cuộc thi. Nhờ đó, mình đã có cơ hội đại diện khoa tham dự các hội nghị lớn như Hội nghị và Triển lãm Công nghệ của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), cùng các buổi tọa đàm, tập huấn trong và ngoài trường về các chủ đề mang tính hội nhập. Thông qua những hoạt động này, mình được mở rộng kiến thức chuyên môn, kỹ năng phản biện và kết nối với nhiều mối quan hệ chất lượng.”

Ngoài ra, nữ sinh từng có cơ hội thực tập tại Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao, đồng thời là thành viên Ban Nghiên cứu, thuộc Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao. Với thành tích học tập và rèn luyện tốt, Tuyết từng đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Học viện, Sinh viên tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học và học bổng khuyến học Nguyễn Cơ Thạch hạng Khuyến khích. Mới đây nhất, Tuyết đã xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế, Học viện Ngoại giao năm 2025.

Tuyết nhận danh hiệu thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế trong buổi lễ tốt nghiệp.

Tuyết bày tỏ: “Với mình, danh hiệu này là niềm tự hào lớn, ghi dấu bốn năm nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Thành quả này không thể đạt được nếu thiếu sự đồng hành của các thầy cô tâm huyết, tận tụy truyền đạt kiến thức, chỉ bảo và động viên mình. Mình trân trọng từng bài giảng ở trường vì qua đó mình không chỉ tiếp nhận kiến thức từ sách vở mà còn là kỹ năng mềm, kinh nghiệm thực tiễn quý giá của các thầy cô. Mình mong rằng các thầy cô khoa Kinh tế quốc tế nói riêng và trong Học viện nói chung luôn mạnh khỏe để tiếp tục dìu dắt những thế hệ sinh viên giàu tiềm năng, mang bản sắc Ngoại giao: Tiên phong - Trách nhiệm - Phụng sự - Hội nhập - Đa dạng - Bản sắc.”

Trong thời gian tới, nữ sinh sẽ tiếp tục học lên các bậc học cao hơn như mục tiêu đã đặt ra, đồng thời không ngừng trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm cũng như rèn giũa tư duy phản biện, tiếp cận công nghệ mới và AI để bắt nhịp cùng kỷ nguyên số. Tuyết luôn tự nhắc nhở mình cần rèn luyện bản thân phát triển một cách toàn diện để có thể trở thành một giảng viên có chuyên môn sâu và tinh thần trách nhiệm cao với thế hệ sau.

Nữ sinh nhắn gửi đến các bạn trẻ: “Mỗi người đều có thế mạnh riêng, có bạn nhận ra sớm nhưng cũng có bạn phải trải qua nhiều thử thách mới thấy được. Dù ở thời điểm nào, sự cố gắng chưa bao giờ là muộn. Hãy chủ động nắm bắt cơ hội, dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá khả năng của chính mình.”

(Ảnh do nhân vật cung cấp)