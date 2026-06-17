Trương Bá Chi liên tiếp hầu tòa và cái kết

Tờ On đưa tin sau nhiều vòng tranh luận gay gắt và liên tiếp hầu tòa suốt nửa năm, ngày 16/6 Tòa án Tối cao Hong Kong (Trung Quốc) đã phán quyết Trương Bá Chi thắng kiện quản lý cũ Dư Dục Hưng, bên nguyên đơn phải chi trả toàn bộ chi phí tố tụng.

Trước đó, ông Dư Dục Hưng nhiều lần tố cáo Trương Bá Chi là kẻ vô ơn, qua cầu rút ván, nợ tiền ông nhiều năm chưa trả, vi phạm hợp đồng đóng phim và hiện tại yêu cầu ngọc nữ Hong Kong bồi thường số tiền trị giá gần 13 triệu HKD (44 tỷ đồng).

Trương Bá Chi thắng kiện quản lý cũ Dư Dục Hưng sau nhiều lần ra tòa tranh chấp.

Phía Trương Bá Chi đã đưa ra luận điểm nghi ngờ bản hợp đồng quản lý mà Dư Dục Hưng sử dụng để ký kết với nhà sản xuất khác, ép Trương Bá Chi đóng phim và tham gia chương trình Bộ quần áo mới của nữ thần là giả mạo. Trương Bá Chi chưa từng ký hợp đồng làm việc nào như vậy. Luật sư bào chữa khẳng định Trương Bá Chi không có nghĩa vụ phải thực hiện các hợp đồng công việc mới vì đây là quyết định tự phát của Dư Dục Hưng, do đó cô không phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng.

Sau khi điều tra kiểm chứng, tòa án chấp nhận lập luận của phía Trương Bá Chi và phán quyết nữ diễn viên giành chiến thắng.

Vụ kiện của Trương Bá Chi bắt đầu từ năm 2020, trong thời gian đó, Dư Dục Hưng liên tục bôi nhọ danh tiếng của ngọc nữ Hong Kong, chỉ trích cô là kẻ vô ơn khiến tâm lý của nữ diễn viên suy sụp, cô đã bật khóc tại tòa mà không biết bào chữa cho mình.

Trước đó, tờ Đối thoại Bắc Kinh đã vạch trần thủ đoạn gian dối của Dư Dục Hưng và tiết lộ thêm từ năm 2016 Dư Dục Hưng đã rời ngành giải trí sang Trung Quốc đại lục kinh doanh bất động sản và không liên hệ với Trương Bá Chi.

Đến năm 2020, khi kinh doanh thất bại, Dư Dục Hưng quay về Hong Kong và kiện Trương Bá Chi ra tòa vì thất hứa nhận tiền nhưng không đóng phim trả nợ.

Ngoài ra, theo phân tích từ tờ Đối thoại Bắc Kinh, Dư Dục Hưng ký với Trương Bá Chi 6 dự án, nhưng chỉ đưa ra được một dự án phim, trong đó 5 bộ phim điện ảnh khác không có thông tin. Vì vậy, không phải Trương Bá Chi không đóng phim trả nợ cho Dư Dục Hưng, đơn phương chấm dứt hợp đồng quản lý, mà chính phía Dư Dục Hưng không đủ sức lập các dự án để Trương Bá Chi tham gia.

Trương Bá Chi bị quản lý cũ lợi dụng lừa gạt.

Trong quá trình làm quản lý cho Trương Bá Chi, Dư Dục Hưng cũng có nhiều hành vi gian dối với cả nữ nghệ sĩ và đối tác.

Cụ thể hợp đồng quản lý của Dư Dục Hưng và Trương Bá Chi kéo dài 8 năm, nhưng đến năm 2013, công ty của Dư là Tập đoàn Giải trí Tân Á Châu Hong Kong bị tòa án Hong Kong thanh lý. Điều này có nghĩa hợp đồng giữa Trương Bá Chi và công ty đã chấm dứt vì bên ký hợp đồng đã thay đổi.

Tuy nhiên, Dư Dục Hưng đã giấu thông tin này và chuyển nhượng hợp đồng "trả nợ đóng phim" của Trương Bá Chi sang một công ty khác mà nữ diễn viên không hay biết. Vì vậy, Trương Bá Chi liên tục khẳng định chữ ký trong bản hợp đồng bổ sung của cô là giả. Phía Trương Bá Chi sau đó yêu cầu phân tích chữ viết tay, phát hiện chữ ký là giả mạo, do đó thỏa thuận vô hiệu và giúp cô giành chiến thắng.

Mặt khác, tại tòa án, Trương Bá Chi cho biết khi còn làm người đại diện cho cô, Dư Dục Hưng từng nhiều lần lừa gạt nữ diễn viên. Năm 2014, đài truyền hình Đông Phương, Trung Quốc mời Trương Bá Chi tham gia chương trình Bộ quần áo mới của nữ thần, Dư Dục Hưng thay mặt Trương Bá Chi nhận trước khoản thù lao 2 triệu NDT.

Tuy nhiên, sau đó Trương Bá Chi không tham gia, khi ban tổ chức liên hệ trực tiếp với nữ diễn viên và muốn kiện cô ra tòa thì mới biết được Trương Bá Chi không nhận số tiền 2 triệu NDT. Tại tòa Trương Bá Chi cho biết "vụ việc này đã khiến tôi thiệt hại 7 triệu NDT".

Phía đài truyền hình Đông Phương sau đó đã kiện Dư Dục Hưng, còn Trương Bá Chi đã cắt đứt hợp đồng làm quản lý của Dư. Tuy nhiên, Trương Bá Chi không kiện Dư Dục Hưng vì Dư than khóc tiết lộ đang bị ung thư khiến Trương Bá Chi mủi lòng.