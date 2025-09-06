Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Singapore, 19h00 ngày 6/9: Tiếp đà chiến thắng

TPO - U23 Việt Nam hứa hẹn có thêm chiến thắng dễ dàng nữa tại vòng loại U23 châu Á 2026 khi gặp đối thủ yếu U23 Singapore. Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Singapore được phát trực tiếp trên FPT Play và VTV5.

report HLV Kim Sang-sik thay 6 cầu thủ trong đội hình xuất phát So với trận ra quân, HLV Kim Sang-sik đã thay đổi 6 cái tên trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. Những cầu thủ mới được trao cơ hội đá chính ở trận này là Viktor Lê, Công Phương, Văn Khang, Thái Sơn, Minh Phúc và Tuấn Phong. report U23 Yemen thắng nhọc U23 Bangladesh Ở trận đấu sớm chiều này, U23 Yemen đã gặp vô số khó khăn trước U23 Bangladesh. Họ chỉ có thể ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 90+4', sau khi chơi hơn 1 người. Với chiến thắng này, U23 Yemen tạm vươn lên dẫn đầu bảng C. Tuy nhiên, hiệu số bàn thắng thua của họ chỉ là +2. U23 Việt Nam chỉ cần thắng U23 Singapore là giành lại ngôi đầu bảng. tatic Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam

Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Thời gian: 19h00 ngày 6/9

Địa điểm: Sân vận động Việt Trì

Kênh trực tiếp: FPT Play, VTV5, FPT Bóng đá Việt

Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Singapore

U23 Việt Nam khởi đầu vòng loại U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U23 Bangladesh, qua đó tạm dẫn đầu bảng C. Tối nay, đội bóng của HLV Kim Sang-sik tiếp tục gặp một đối thủ yếu khác là U23 Singapore.

Với lợi thế sân nhà và lực lượng mạnh hơn, U23 Việt Nam hứa hẹn tiếp đà chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng. Theo nhận định chung của các chuyên gia, U23 Yemen là đối thủ duy nhất có thể thách thức U23 Việt Nam tại bảng C. Tuy nhiên, màn trình diễn của U23 Yemen trước U23 Singapore không thực sự đặc sắc. Điều này giúp cơ hội cho thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 rộng mở, đặc biệt khi chúng ta được chơi trên sân nhà Việt Trì.

Dù vậy, U23 Việt Nam không được phép chủ quan. Các cầu thủ áo đỏ cần cải thiện sự tập trung và khả năng dứt điểm. Trước U23 Bangladesh, U23 Việt Nam thi đấu có phần bế tắc và phung phí cơ hội. Muốn chiếm lợi thế toàn diện trước U23 Yemen ở trận cuối cùng, U23 Việt Nam cần thắng đậm U23 Singapore để đảm bảo đứng trên đối thủ. Khi đó, chúng ta chỉ cần hòa U23 Yemen là giữ được ngôi đầu bảng C cùng tấm vé đi tiếp.

Thắng đậm U23 Singapore không phải nhiệm vụ quá khó khăn với U23 Việt Nam. U23 Singapore không tham dự giải U23 Đông Nam Á 2025 vừa qua và thiếu sự chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026. Đội hình của họ bao gồm phần lớn cầu thủ của Young Lions và tất cả không có ai từng thi đấu nhiều hơn 10 trận cho U23 Singapore.

Ở hướng ngược lại, U23 Việt Nam sở hữu đội hình dày dặn kinh nghiệm, với nhiều ngôi sao từng lên tuyển quốc gia như Trung Kiên, Lý Đức, Văn Trường, Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn… Sự khác biệt lớn này sẽ được thể hiện rõ trên sân cỏ.