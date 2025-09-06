Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Singapore, 19h00 ngày 6/9: Tiếp đà chiến thắng

A Phi
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - U23 Việt Nam hứa hẹn có thêm chiến thắng dễ dàng nữa tại vòng loại U23 châu Á 2026 khi gặp đối thủ yếu U23 Singapore. Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Singapore được phát trực tiếp trên FPT Play và VTV5.

report HLV Kim Sang-sik thay 6 cầu thủ trong đội hình xuất phát

So với trận ra quân, HLV Kim Sang-sik đã thay đổi 6 cái tên trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. Những cầu thủ mới được trao cơ hội đá chính ở trận này là Viktor Lê, Công Phương, Văn Khang, Thái Sơn, Minh Phúc và Tuấn Phong.

report U23 Yemen thắng nhọc U23 Bangladesh

Ở trận đấu sớm chiều này, U23 Yemen đã gặp vô số khó khăn trước U23 Bangladesh. Họ chỉ có thể ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 90+4', sau khi chơi hơn 1 người.

Với chiến thắng này, U23 Yemen tạm vươn lên dẫn đầu bảng C. Tuy nhiên, hiệu số bàn thắng thua của họ chỉ là +2. U23 Việt Nam chỉ cần thắng U23 Singapore là giành lại ngôi đầu bảng.

tatic Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam
doi-hinh.jpg
u23-viet-nam-2-4653.jpg

Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Thời gian: 19h00 ngày 6/9

Địa điểm: Sân vận động Việt Trì

Kênh trực tiếp: FPT Play, VTV5, FPT Bóng đá Việt

Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Singapore

U23 Việt Nam khởi đầu vòng loại U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U23 Bangladesh, qua đó tạm dẫn đầu bảng C. Tối nay, đội bóng của HLV Kim Sang-sik tiếp tục gặp một đối thủ yếu khác là U23 Singapore.

Với lợi thế sân nhà và lực lượng mạnh hơn, U23 Việt Nam hứa hẹn tiếp đà chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng. Theo nhận định chung của các chuyên gia, U23 Yemen là đối thủ duy nhất có thể thách thức U23 Việt Nam tại bảng C. Tuy nhiên, màn trình diễn của U23 Yemen trước U23 Singapore không thực sự đặc sắc. Điều này giúp cơ hội cho thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 rộng mở, đặc biệt khi chúng ta được chơi trên sân nhà Việt Trì.

Dù vậy, U23 Việt Nam không được phép chủ quan. Các cầu thủ áo đỏ cần cải thiện sự tập trung và khả năng dứt điểm. Trước U23 Bangladesh, U23 Việt Nam thi đấu có phần bế tắc và phung phí cơ hội. Muốn chiếm lợi thế toàn diện trước U23 Yemen ở trận cuối cùng, U23 Việt Nam cần thắng đậm U23 Singapore để đảm bảo đứng trên đối thủ. Khi đó, chúng ta chỉ cần hòa U23 Yemen là giữ được ngôi đầu bảng C cùng tấm vé đi tiếp.

Thắng đậm U23 Singapore không phải nhiệm vụ quá khó khăn với U23 Việt Nam. U23 Singapore không tham dự giải U23 Đông Nam Á 2025 vừa qua và thiếu sự chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026. Đội hình của họ bao gồm phần lớn cầu thủ của Young Lions và tất cả không có ai từng thi đấu nhiều hơn 10 trận cho U23 Singapore.

Ở hướng ngược lại, U23 Việt Nam sở hữu đội hình dày dặn kinh nghiệm, với nhiều ngôi sao từng lên tuyển quốc gia như Trung Kiên, Lý Đức, Văn Trường, Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn… Sự khác biệt lớn này sẽ được thể hiện rõ trên sân cỏ.

A Phi
Tiểu Phùng
#U23 Việt Nam vs U23 Singapore #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Singapore #U23 Việt Nam #U23 Singapore #trực tiếp bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục