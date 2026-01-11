Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Iraq (Hết hiệp 1: 0-1): Voi chiến nhiều nuối tiếc

report Iraq là gã khổng lồ ở sân chơi U23 châu Á

Iraq nằm trong Top 5 quốc gia thành công nhất ở sân chơi U23 châu Á. Ngoài việc vô địch giải đấu năm 2013, họ còn là một trong những đội đã vượt qua hầu hết các vòng đấu loại trực tiếp, chỉ có duy nhất năm 2020 Iraq bị loại ở vòng đầu tiên. Họ cũng đã hai lần giành được vị trí thứ ba (năm 2016 và 2024),

Iraq đã 3 lần giành quyền tham dự Olympic, và thành tích cao nhất của họ là vị trí thứ 4 vào năm 2004.