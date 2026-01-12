Trực tiếp U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam, 23h30 ngày 12/1: HLV Kim Sang-sik thay toàn bộ hàng công

Có lẽ với mục đích dưỡng sức cho các trụ cột, HLV Kim Sang-sik quyết định cất Đình Bắc, Phi Hoàng, Lê Phát trên ghế dự bị. Thay vào đó là Ngọc Mỹ, Lê Viktor và Công Phương.
Từ một cầu thủ đã bị loại khỏi danh sách, Nguyễn Lê Phát bất ngờ được điền tên trở lại sau khi Bùi Vĩ Hào dính chấn thương. Không giống như kép phụ hay cầu thủ học việc, chàng trai sinh năm 2007, trẻ nhất U23 Việt Nam, được HLV Kim Sang-sik tin tưởng xếp đá chính trong cả hai trận đầu ở VCK U23 châu Á 2026.
Không phụ niềm tin của ông thầy Hàn Quốc, cũng không hề tỏ ra non nớt hay sợ hãi, Lê Phát gây ấn tượng mạnh bởi sự chững chạc, những pha xử lý tự tin, đồng thời phô diễn kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng những bước chạy không mệt mỏi, vừa hỗ trợ phòng ngự vừa tích cực tham gia mặt trận tấn công.
Tính tổng 6 kỳ tham dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đang có 6 chiến thắng, bằng tổng trận thắng của các quốc gia Đông Nam Á khác, gồm Thái Lan (3), Indonesia (2) và Malaysia (1). Thêm một trận nữa, số chiến thắng của chúng ta sẽ nhiều hơn tổng kết hợp của phần còn lại Đông Nam Á.
Ngoài ra, Thái Lan, Indonesia và Malaysia mỗi nước chỉ vượt qua vòng bảng một lần. Nếu tiến vào tứ kết, U23 Việt Nam sẽ có 4 lần góp mặt ở vòng knock-out. Thêm lần nữa, thành tích này nhiều hơn các nước Đông Nam Á cộng lại.
Sau hai lượt trận vòng bảng VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đứng thứ 8 về số pha dứt điểm (24 cú sút) nhưng lại xếp thứ ba giải đấu về số cú sút trúng đích (11), chỉ sau U23 Nhật Bản (16) và U23 Australia (14).
Nếu đánh bại U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam cũng sẽ nối dài chuỗi chiến thắng liên tiếp ở các trận chính thức lên 14 trận, mạch thắng dài nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý là toàn bộ số trận thắng này đều được thực hiện dưới thời HLV Kim Sang-sik. Có nghĩa chiến lược gia người Hàn Quốc đạt tỷ lệ thắng 100% cùng U23 Việt Nam.
Với đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Kim Sang-sik dẫn dắt 13 trận chính thức, thắng 11, hòa 1 và thua 1. Trong trường hợp AFC xử thua Malaysia 0-3, đảo ngược thất bại 4-0 trước đó, ông thầy 49 tuổi sẽ không thua ở mọi trận chính thức cùng cả hai đội tuyển, U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam, đạt tỷ lệ thắng lên tới 96,2% (26/27 trận). Trong quá khứ, không có bất cứ HLV nào tiến gần tới con số này.
"U23 Saudi Arabia không có gì nổi bật, và trình độ của các cầu thủ cũng không tạo nên sự khác biệt. Cấu trúc thể chất yếu kém và tâm lý cũng vậy. Có lẽ U23 Saudi Arabia hiện tại là đội mạnh nhất có thể tập hợp, và thật khó có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia tốt dựa trên đội bóng này".
Theo cầu thủ chạy cánh Nguyễn Phi Hoàng, U23 Việt Nam vẫn kiên định với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U23 Saudi Arabia ở trận cuối bảng A, qua đó tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng.
Sẽ không loại trừ khả năng ở trận này, HLV Kim Sang-sik sẽ cho một số trụ cột nghỉ ngơi, đồng thời xem xét khả năng ra sân của Thanh Nhàn. Trong hai buổi tập đã qua, tiền đạo của PVF-CAND đã tập với cường độ cao cùng các đồng đội. Anh cũng cho thấy thể trạng sẵn sàng 100% khi tranh chấp đầy mạnh mẽ và phối hợp nhuần nhuyễn với Đình Bắc ở bài đối kháng 3 đấu 3.
“Chúng tôi đang nỗ lực tuân thủ các chỉ đạo của HLV và hy vọng, với sự giúp đỡ của Thiên Chúa (hay Allah, hoặc Đấng tối cao), sẽ có 3 điểm trước U23 Việt Nam và giành quyền vào vòng trong".
Sau những gì đã thể hiện tại VCK U23 châu Á 2026, có rất nhiều cột mốc lịch sử vẫy gọi U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Saudi Arabia đêm nay.
Theo phân công của AFC, tổ trọng tài người Australia, với trọng tài chính Alexander George King sẽ cầm cân nảy mực ở trận cuối cùng của bảng A VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và chủ nhà U23 Saudi Arabia.
Kịch bản duy nhất khiến U23 Việt Nam bị loại chỉ xảy ra khi đội bóng của HLV Kim Sang-sik thua đậm U23 Saudi Arabia 0-3 hoặc cách biệt từ 4 bàn trở lên, cùng lúc U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan.
Vị trí đầu bảng A với 6 điểm trong tay khiến U23 Việt Nam nắm giữ nhiều lợi thế. Ở lượt trận cuối gặp U23 Saudi Arabia, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua là đủ điều kiện giành vé vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Ngay cả khi thất bại, U23 Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp, trừ trường hợp thua với cách biệt rất lớn.
Tuy nhiên với tham vọng tiến xa, chiến lược gia người Hàn Quốc cần có nhiều toan tính. Thứ nhất, U23 Việt Nam sẽ tìm kiếm một kết quả giúp đảm bảo ngôi đầu, tránh chạm trán U23 Nhật Bản ngay tứ kết. Thứ hai, có thể giữ sức các trụ cột và tránh chấn thương trong bối cảnh lịch thi đấu khá dày.
Vì vậy, không loại trừ khả năng ông tiếp tục để Đình Bắc, Văn Khang dự bị, đồng thời trao cơ hội cho Viktor Lê, Quốc Việt cũng như Thanh Nhàn, người đã tập luyện cùng đồng đội trong hai buổi tập gần nhất và trông hoàn toàn sung mãn.
Ở thế chân tường, U23 Saudi Arabia buộc phải chơi canh bạc tất tay, tạo áp lực liên tục lên U23 Việt Nam nhằm có được chiến thắng. Sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium đêm nay hứa hẹn sẽ rất đông khán giả Saudi Arabia, tạo nên không khí nóng bỏng khác xa trận trước. Thách thức là rất lớn, nhưng có thể coi đây là bài kiểm tra quan trọng cho U23 Việt Nam, giúp các cầu thủ thêm hoàn thiện, sẵn sàng cho những trận đấu khó khăn khi tiến vào trong.
