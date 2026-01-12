Trực tiếp U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam, 23h30 ngày 12/1: HLV Kim Sang-sik thay toàn bộ hàng công

report Từ người thừa thành hiện tượng

Từ một cầu thủ đã bị loại khỏi danh sách, Nguyễn Lê Phát bất ngờ được điền tên trở lại sau khi Bùi Vĩ Hào dính chấn thương. Không giống như kép phụ hay cầu thủ học việc, chàng trai sinh năm 2007, trẻ nhất U23 Việt Nam, được HLV Kim Sang-sik tin tưởng xếp đá chính trong cả hai trận đầu ở VCK U23 châu Á 2026.

Không phụ niềm tin của ông thầy Hàn Quốc, cũng không hề tỏ ra non nớt hay sợ hãi, Lê Phát gây ấn tượng mạnh bởi sự chững chạc, những pha xử lý tự tin, đồng thời phô diễn kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng những bước chạy không mệt mỏi, vừa hỗ trợ phòng ngự vừa tích cực tham gia mặt trận tấn công.