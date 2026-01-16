Trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 Jordan (H2: 0-1): Nhật Bản sẽ làm thế nào để ngược dòng?

report U23 Nhật Bản đang là đội bóng hoàn hảo tại VCK năm nay

U23 Nhật Bản sở hữu những thống kê tốt nhất. Họ ghi bàn nhiều nhất (10), thủng lưới ít nhất (0), bị đối thủ dứt điểm trúng đích ít nhất (1) và cũng là đội dứt điểm nhiều nhất (36). Có thể nói U23 Nhật Bản đang là đội bóng hoàn hảo tại VCK năm nay.