Trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 Jordan, 18h30 ngày 16/1: 'Samurai xanh' thị uy sức mạnh

Thắng cả 3 trận, ghi 10 bàn và không thủng lưới, U23 Nhật Bản đã chứng minh sức mạnh tuyệt đối của ứng cử viên vô địch. "Samurai xanh" khiến người xem phấn khích với lối chơi tấn công phóng khoáng, trực diện và đặc biệt nguy hiểm. Trong thế trận áp đảo đối phương, hàng thủ U23 Nhật Bản chưa có nhiều việc để làm. U23 Nhật Bản sở hữu những thống kê tốt nhất. Họ ghi bàn nhiều nhất (10), thủng lưới ít nhất (0), bị đối thủ dứt điểm trúng đích ít nhất (1) và cũng là đội dứt điểm nhiều nhất (36). Có thể nói U23 Nhật Bản đang là đội bóng hoàn hảo tại VCK năm nay. Đội hình U23 UAE Odeh Burhan Shehade, Ali Ahmad Ali, Saleh Mohammad, Mahmoud Mohammad, Hashem Zaid, Abdallah Abdul Hafez, Ahmad Ayman Muhamad, Arafat Mohammad Fahid, Khaldoon Mohammad. Đội hình U23 Nhật Bản Araki, Sekitomi, Ichihara, Nagano, Mori, Ozeki, Kawai, Yokoyama, Sato, Kume, Nwadike

U23 Jordan đã vỡ òa cảm xúc trong khoảnh khắc trọng tài thổi còi hết trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia. U23 Việt Nam thắng 1-0, đồng nghĩa việc U23 Jordan đạt đủ điều kiện để lách qua cửa hẹp tiến vào bán kết. Với vị trí nhì bảng, U23 Jordan phải chạm trán thử thách cực mạnh tại tứ kết là U23 Nhật Bản.

"Samurai xanh" thể hiện vượt trội ở cả mặt trận tấn công và phòng ngự. Các đối thủ của U23 Nhật Bản là U23 UAE, U23 Syria và U23 Qatar được đánh giá khá cao từ trước giải đấu, song thầy trò HLV Oiwa Go đều thắng bằng thế trận vượt trội và dễ dàng. Có cảm giác U23 Nhật Bản chưa bung hết khả năng tại U23 châu Á. Đâu là sức mạnh thật sự của "Samurai xanh"? Sẽ phải đến trận quan trọng hơn để kiểm chứng.

Bên kia chiến tuyến, hành trình của U23 Jordan tại U23 châu Á 2026 cũng đáng khen. U23 Jordan bại dưới tay U23 Việt Nam. Song, họ thắng U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia để vượt qua bảng đấu theo kịch bản khó nhằn, kịch tính đến tận phút cuối. Cách mà các cầu thủ U23 Jordan ăn mừng khi tiếng còi kết thúc trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia vang lên đã thể hiện họ vừa trở lại từ cõi "chết".

"Samurai xanh" sẽ không khó để áp đặt thế trận, chơi lấn lướt U23 Jordan ngay từ đầu. U23 Jordan sẽ nhìn ra điểm mạnh của U23 Nhật Bản sau vòng bảng, đó là lối chơi trực diện, linh hoạt tấn công từ trung lộ đến 2 cánh. U23 Nhật Bản rất mạnh trong các tình huống chuyển trạng thái tấn công đột ngột, dùng các đường chuyền đặt vào "điểm mù" hậu vệ đối phương để đánh vỗ mặt.

Tất cả đều biết U23 Nhật Bản mạnh ở đâu nhưng ngăn cản họ là điều không thể với 3 đội ở vòng bảng. U23 Jordan là những cầu thủ khỏe mạnh, dẻo dai, cần chơi một trận với 200% khả năng để trước hết ngăn cản sức mạnh tấn công từ U23 Nhật Bản, sau đó tính tới chuyện tìm được mành lưới đối phương để tạo nên phép màu ở tứ kết.