Thầy trò HLV Cristiano Roland chia tay U17 World Cup 2026 với thành tích một điểm. Trong lần đầu tiên vươn ra biển lớn ở cấp độ U17, U17 Việt Nam đã chơi quả cảm và gặt hái những kết quả ấn tượng.
Phút 88: Xuân Hòa đã đứng chôn chân nhưng may mắn cho chúng ta là bóng dội cột. Sau đó, cầu thủ U17 Mali sút từ khoảng cách gần giữa sân và suýt gây bất ngờ.
Phút 82: Keita đệm bóng cận thành để ghi bàn cho U17 Mali. Trước đó, cầu thủ U17 Việt Nam mất bóng từ sân nhà và đối thủ phản công nhanh. Pha bóng điển hình cho thấy sức lực của U17 Việt Nam đã sa sút và mọi thứ sụp đổ quá dễ dàng.
Phút 79: Đại Nhân rời sân nhường chỗ cho Mạnh Quân. Niềm hy vọng cuối cùng để chúng ta tìm bàn thắng.
Phút 76: Nguyễn Lực sút thẳng từ chấm đá phạt ở khoảng cách rất xa và góc sút lệch trái. Ý tưởng của số 10 là tốt nhưng thực tế sau cú vung chân không được hoàn hảo như kỳ vọng.
Phút 68: Các học trò của HLV Roland quyết tâm đưa bóng sang phần sân U17 Mali trước khi nghĩ tới việc tìm ra cơ hội ở 1/3 cuối sân đối thủ. Dù vậy, U17 Mali vẫn dâng cao đội hình và dễ dàng pressing, phá bóng hoặc đoạt bóng sớm khi U17 Việt Nam chỉ mới hình thành ý tưởng tấn công.
Thế trận trên sân đang chống lại U17 Việt Nam về mọi mặt. Trước đối thủ mạnh hơn chúng ta về thể lực, chiến thuật và khả năng đấu tay đôi, sự quyết tâm của "Các chiến binh sao vàng" là không đủ.
Phút 65: Duy Quang và Sỹ Bách rời sân. Ngọc Sơn và Việt Nam vào sân. HLV Roland đã chơi tất tay vì mục tiêu giúp U17 Việt Nam giành ít nhất kết quả hòa.
Ngay khi rời sân, Sỹ Bách chống tay vào gối và thở dốc. Một chi tiết cho thấy nền tảng thể lực của U17 Việt Nam thua thiệt so với U17 Mali ra sao.
Phút 63: Xuân Hòa đổ người tóm gọn bóng trong cú sút gần nhất của U17 Mali. Hàng phòng ngự U17 Việt Nam bắt đầu để lộ nhiều khoảng trống và U17 Mali khai thác tốt điều này.
Phút 60: Sau 2/3 thời gian, U17 Mali sút đến 17 lần. Các cầu thủ U17 Việt Nam đang có dấu hiệu xuống thể lực, trong khi đội hình U17 Mali chạy khỏe khắp sân.
Phút 57: Keita dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp mang về bàn mở tỷ số cho U17 Mali. Pha phối hợp đơn giản, mẫu mực và quá nhanh của đại diện châu Phi.
Phút 53: Cầu thủ U17 Mali sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm nhưng Xuân Hòa kịp đổ người cản phá. Trong 8 phút ở hiệp 2, U17 Mali sút đến 5 lần.
Phút 51: Pha ra vào hợp lý của Xuân Hòa giúp U17 Việt Nam thoát thua. U17 Mali liên tục tạo ra cơ hội ở thời điểm này.
Phút 50: Cầu thủ U17 Mali dứt điểm cận thành nhưng Đăng Khoa chơi lăn xả để cứu nguy.
Phút 49: Mọi sự chú ý đổ dồn vào Nguyễn Lực khi U17 Việt Nam đá phạt từ cự ly khoảng 25 m. Tuy nhiên, cú sút thẳng của Nguyễn Lực đưa bóng đi vọt xà.
HLV Roland tung Văn Dương và Hoàng Việt vào sân. Minh Thủy và Văn Đức rời sân.
Thầy trò HLV Cristiano Roland gặp rất nhiều khó khăn trước sức mạnh và đẳng cấp của cầu thủ U17 Mali. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chơi kiên cường để bảo vệ mành lưới và tạo ra được 2 cơ hội nguy hiểm về phần sân của U17 Mali.
U17 Việt Nam bắt buộc thắng mới có hy vọng đi tiếp. Nguyễn Lực và đồng đội vẫn còn 45 phút để giành chiến thắng lịch sử và tiếp tục giấc mơ ở U17 World Cup 2026.
Phút 45+1: Đối thủ sút gấp 10 U17 Việt Nam từ đầu trận nhưng bảng tỷ số vẫn là 0-0.
Phút 45: Nguyễn Lực cầm bóng đột phá và tự tìm khoảng trống để sút từ ngoài vòng cấm. Khi bị đối phương áp sát quá rát, Nguyễn Lực chưa thể làm nên chuyện.
Phút 40: Diawara sút vọt xà từ ngoài vòng cấm. U17 Mali liên tục thay đổi phương án tiếp cận khung thành U17 Việt Nam.
Phút 38: U17 Việt Nam không thể cầm bóng trong 5 phút gần nhất. U17 Mali tấn công rất mạnh ở 2 cánh, khiến các hậu vệ của U17 Việt Nam vất vả chống đỡ.
Cục diện trận đấu còn lại ở bảng G có lẽ đã an bài sau 30 phút. Với tình hình hiện tại, U17 Mali và U17 Bỉ có vé vào thẳng vòng knock-out. U17 Việt Nam phải thắng U17 Mali để cạnh tranh tấm vé vớt ở suất đứng thứ 3 bảng G.
Phút 25: Đại Nhân đối mặt thủ môn U17 Mali, quyết định rê bóng qua người trước khi dứt điểm. Dù vậy, thủ môn của U17 Mali kịp thời cản phá và chúng ta không được trọng tài trao cho quả phạt đền.
Phút 25: Áp lực U17 Mali tạo ra ngày càng lớn và đối thủ dứt điểm liên tục. Dù vậy, hàng thủ U17 Việt Nam vẫn trụ vững.
Phút 23: U17 Việt Nam đối diện pha đá phạt nguy hiểm của U17 Mali, từ khoảng cách hơn 20 m nhưng Lý Xuân Hòa đã tóm gọn bóng.
Phút 20: 5 phút gần nhất, toàn bộ đội hình U17 Việt Nam bị đẩy về sân nhà để tập trung phòng ngự. U17 Mali đang triển khai tấn công khắp mặt sân nhưng hệ thống phòng ngự màu đỏ của chúng ta vẫn trụ vững.
Phút 13: U17 Việt Nam đang cầm bóng ngang ngửa U17 Mali. Tuy nhiên, các học trò HLV Roland gặp khó khăn khi triển khai tấn công ở phần sân đối phương. U17 Mali cho thấy họ là tập thể có thể lực và sức mạnh rất tốt.
Phút 7: Kone dứt điểm tuyến 2 nguy hiểm, đưa bóng chạm chân cầu thủ U17 Việt Nam và đi vọt xà. Đối thủ bắt đầu tạo áp lực thường xuyên bên phần sân chúng ta.
Phút 5: U17 Việt Nam tạo đột biến từ tình huống chuyển trạng thái rất nhanh. Sau đường chuyền của Đăng Khoa, Nguyễn Lực thoát xuống và có cơ hội đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, pha khống chế hỏng của Nguyễn Lực khiến cơ hội của chúng ta trôi qua.
Phút 3: Các học trò của HLV Roland chủ động đẩy cao đội hình để tấn công. U17 Mali cũng sẵn sàng chơi đôi công.
U17 Việt Nam bước vào trận chiến sinh tử gặp U17 Mali ở lượt cuối bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Sau hai lượt đầu với trận thua Bỉ 2-3 và trận hòa New Zealand 3-3 nhờ bàn gỡ phút 90+2 của Duy Khang, thầy trò HLV Cristiano Roland có một điểm, tạm xếp thứ ba, kém Bỉ hai điểm và bằng điểm New Zealand.
Để cạnh tranh một trong tám suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội, U17 Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh bại U17 Mali.
Thử thách này cực kỳ lớn khi U17 Mali đang trình diễn sức mạnh của một ứng viên vô địch. Toàn thắng New Zealand 3-0 và lội ngược dòng hạ Bỉ 2-1, đại diện Tây Phi đã sớm đoạt ngôi nhất bảng G cùng tấm vé đi tiếp. Họ tung ra tới 48 cú dứt điểm, ghi năm bàn và kiểm soát bóng áp đảo nhờ thể lực sung mãn, kỹ thuật điêu luyện cùng lối chơi pressing tầm cao nghẹt thở.
Hai đội chưa từng chạm trán trong quá khứ, nhưng Mali vượt trội hoàn toàn về bề dày thành tích với tám lần dự World Cup, từng giành ngôi Á quân năm 2015 và hạng Ba năm 2023, trong khi Việt Nam mới có lần đầu góp mặt.
Dẫu vậy, cánh cửa tạo nên địa chấn vẫn mở ra với U17 Việt Nam. Do đã hoàn thành mục tiêu, U17 Mali nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình, cất các trụ cột để giữ sức cho vòng đấu loại trực tiếp. Điểm tựa lớn nhất của đội bóng áo đỏ là bản lĩnh tấn công ấn tượng với năm bàn thắng đã ghi, dù hàng thủ vẫn đáng lo khi để thủng lưới sáu lần do hạn chế về thể hình và bóng bổng.
Trước đối thủ giàu tốc độ, U17 Việt Nam không thể mạo hiểm chơi đôi công mà cần giữ khối đội hình thấp vừa phải, kiểm soát nhịp độ trong hiệp một, bọc lót tốt hai hành lang biên rồi bung sức tạo đột biến ở hiệp hai. Với lực lượng sung mãn nhất xoay quanh nhạc trưởng Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các mũi nhọn Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách và quân bài tẩy Duy Khang, U17 Việt Nam được dự đoán sẽ tạo bất ngờ với chiến thắng 1-0.
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