Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Mali 0-0 (H1): U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin

TPO - Các cầu thủ U17 Việt Nam đang nhập cuộc tự tin trước U17 Mali. Hai đội dù vậy chưa tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm.

report U17 Việt Nam phòng ngự kiên cường Phút 25: Áp lực U17 Mali tạo ra ngày càng lớn và đối thủ dứt điểm liên tục. Dù vậy, hàng thủ U17 Việt Nam vẫn trụ vững. report U17 Mali sút phạt bất thành Phút 23: U17 Việt Nam đối diện pha đá phạt nguy hiểm của U17 Mali, từ khoảng cách hơn 20 m nhưng Lý Xuân Hòa đã tóm gọn bóng. report U17 Mali ép sân U17 Việt Nam Phút 20: 5 phút gần nhất, toàn bộ đội hình U17 Việt Nam bị đẩy về sân nhà để tập trung phòng ngự. U17 Mali đang triển khai tấn công khắp mặt sân nhưng hệ thống phòng ngự màu đỏ của chúng ta vẫn trụ vững. report U17 Việt Nam duy trì thế trận tốt Phút 13: U17 Việt Nam đang cầm bóng ngang ngửa U17 Mali. Tuy nhiên, các học trò HLV Roland gặp khó khăn khi triển khai tấn công ở phần sân đối phương. U17 Mali cho thấy họ là tập thể có thể lực và sức mạnh rất tốt. report U17 Mali liên tục dứt điểm Phút 7: Kone dứt điểm tuyến 2 nguy hiểm, đưa bóng chạm chân cầu thủ U17 Việt Nam và đi vọt xà. Đối thủ bắt đầu tạo áp lực thường xuyên bên phần sân chúng ta. report KHÔNG ĐƯỢC!!! Nguyễn Lực trượt chân trước khi dứt điểm Phút 5: U17 Việt Nam tạo đột biến từ tình huống chuyển trạng thái rất nhanh. Sau đường chuyền của Đăng Khoa, Nguyễn Lực thoát xuống và có cơ hội đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, pha khống chế hỏng của Nguyễn Lực khiến cơ hội của chúng ta trôi qua. report U17 Việt Nam nhập cuộc chủ động Phút 3: Các học trò của HLV Roland chủ động đẩy cao đội hình để tấn công. U17 Mali cũng sẵn sàng chơi đôi công. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Xem trực tiếp trận đấu ở đâu? Xem trận quyết định U17 Việt Nam vs U17 Mali trên kênh nào, ở đâu? report U17 Việt Nam sẵn sàng xuất trận report Đội hình xuất phát U17 Việt Nam

U17 Việt Nam bước vào trận chiến sinh tử gặp U17 Mali ở lượt cuối bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Sau hai lượt đầu với trận thua Bỉ 2-3 và trận hòa New Zealand 3-3 nhờ bàn gỡ phút 90+2 của Duy Khang, thầy trò HLV Cristiano Roland có một điểm, tạm xếp thứ ba, kém Bỉ hai điểm và bằng điểm New Zealand.

Để cạnh tranh một trong tám suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội, U17 Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh bại U17 Mali.

Thử thách này cực kỳ lớn khi U17 Mali đang trình diễn sức mạnh của một ứng viên vô địch. Toàn thắng New Zealand 3-0 và lội ngược dòng hạ Bỉ 2-1, đại diện Tây Phi đã sớm đoạt ngôi nhất bảng G cùng tấm vé đi tiếp. Họ tung ra tới 48 cú dứt điểm, ghi năm bàn và kiểm soát bóng áp đảo nhờ thể lực sung mãn, kỹ thuật điêu luyện cùng lối chơi pressing tầm cao nghẹt thở.

Hai đội chưa từng chạm trán trong quá khứ, nhưng Mali vượt trội hoàn toàn về bề dày thành tích với tám lần dự World Cup, từng giành ngôi Á quân năm 2015 và hạng Ba năm 2023, trong khi Việt Nam mới có lần đầu góp mặt.

Dẫu vậy, cánh cửa tạo nên địa chấn vẫn mở ra với U17 Việt Nam. Do đã hoàn thành mục tiêu, U17 Mali nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình, cất các trụ cột để giữ sức cho vòng đấu loại trực tiếp. Điểm tựa lớn nhất của đội bóng áo đỏ là bản lĩnh tấn công ấn tượng với năm bàn thắng đã ghi, dù hàng thủ vẫn đáng lo khi để thủng lưới sáu lần do hạn chế về thể hình và bóng bổng.

Trước đối thủ giàu tốc độ, U17 Việt Nam không thể mạo hiểm chơi đôi công mà cần giữ khối đội hình thấp vừa phải, kiểm soát nhịp độ trong hiệp một, bọc lót tốt hai hành lang biên rồi bung sức tạo đột biến ở hiệp hai. Với lực lượng sung mãn nhất xoay quanh nhạc trưởng Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các mũi nhọn Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách và quân bài tẩy Duy Khang, U17 Việt Nam được dự đoán sẽ tạo bất ngờ với chiến thắng 1-0.