Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội FC 1-0 (H1): Vào!!! Lucas phá lưới Quan Văn Chuẩn

Thanh Hải - Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm và ngoại binh Lucas tung pha dứt điểm cực nhanh bằng chân trái, bóng bay xoáy vào góc xa khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn không kịp cản phá.

goal 1-0 cho Thép Xanh Nam Định

Phút 7: Thép Xanh Nam Định bất ngờ có bàn mở tỷ số sau cú sút quyết đoán của Lucas Alves làm bó tay Văn Chuẩn. Hậu vệ Hà Nội FC phá bóng đến đúng chân trung vệ người Brazil và cầu thủ này xử lý vô cùng tinh tế.

3.gif
report Chủ nhà đáp trả

Phút 3: Thép Xanh Nam Định được hươmgr quả đá phạt chếch bên cánh phải. Percy Tau dứt điểm thẳng về phía cầu môn của Quan Văn Chuẩn, nhưng bóng đã đi ra cạnh lưới.

2.gif
report Đội khách bị thổi phạt

Phút 2: Duy Mạnh dùng tiểu xảo để đoạt bóng từ Nguyên Mạnh, nhưng trọng tài đã thổi còi ngay sau đó. Tiếp theo, thẻ vàng được rút ra cho Thành Chung.

1.gif
report Nguy hiểm!

Phút 1: Ở giây thứ 48, Hoàng Hên chuyền bóng để Hùng Dũng thoát xuống đáy biên. Tuy nhiên nỗ lực trả ngược bóng lại phía sau của tiền vệ Hà Nội FC đã bị chặn lại.

time Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trận đấu muộn vòng 11 LPBank V.League 2025/26 giữa Thép Xanh Nam Định và Hà Nội FC chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Lê Vũ Linh.

Đội chủ nhà giao bóng.

report Thép Xanh Nam Định sa sút thế nào sau một năm?

Tại LPBank V.League 2025/26, đội bóng thành Nam đã không biết đến chiến thắng kể từ tháng 9, với 6 trận chỉ hòa (3) và thua (3). Cùng kỳ mùa trước, họ có được 6 chiến thắng, 1 trận hòa và thua 2, tích lũy 19 điểm sau 9 trận để đứng thứ 2. Hiện tại, cũng với 9 trận, họ thắng 2 hòa 3 thua 4, thu về 9 điểm ít ỏi và xếp thứ 10.

1000035806.jpg
report Sân Thiên Trường sẵn sàng cho đại chiến
1000035802.jpg
1000035804.jpg
1000035805.jpg
report Các cầu thủ Hà Nội FC tại Thiên Trường
1000035798.jpg
1000035797.jpg
1000035801.jpg
1000035800.jpg
report Đội hình xuất phát của Hà Nội FC
1000035796.jpg
report Đội hình Thép Xanh Nam Định: Tuấn Anh đá chính
1000035795.jpg
ha-noi-vs-nam-dinh-van-kien-van.jpg

Dù đã điều chỉnh vị trí HLV, với ông Nguyễn Trung Kiên cùng trợ lí HLV Andre Lima thay thế ông Vũ Hồng Việt, nhưng Thép Xanh Nam Định vẫn chưa khởi sắc. Tại LPBank V.League 2025/26, đội bóng thành Nam tiếp tục đánh rơi 4 điểm sau 2 trận hòa HAGL và Đà Nẵng, sau đó tới AFC Champions League Two và thua Gamba Osaka trong một trận đấu có nhiều tiếc nuối.

Khi chuỗi không thắng ngày càng kéo dài thêm, Thép Xanh Nam Định hy vọng có một cú hích trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC chiều nay. Đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH, họ cần tối đa điểm số để quay trở lại phía trên, tái khởi động hành trình bảo vệ ngôi vương. Có điều Hà Nội FC cũng khát điểm không kém. Dưới triều đại HLV Harry Kewell, những đổi thay tích cực về mặt tinh thần và lối chơi đã xuất hiện. Thế nhưng đội bóng thủ đô chưa thể gây dựng thói quen chiến thắng. Thay vào đó là nhịp điệu thắng-thua-thắng-thua.

Trận đấu chiều nay trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định sở hữu lợi thế sân nhà cùng quyết tâm phải làm điều gì đó đặc biệt. Ngược lại, Hà Nội FC ổn định hơn về mặt lối chơi, cũng như có phong độ tích cực hơn. Tất cả những điều này hứa hẹn làm nên 90 phút rực lửa và nhiều bàn thắng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Thanh Hải - Tiểu Phùng
#V League 2025/26 #BXH V League 2025/26 #Lịch thi đấu V-League 2025/26 #trực tiếp V League 2025/26 #kết quả V League 2025/26 #Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội FC #trực tiếp Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội FC #Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội FC live #highlights Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội FC #tường thuật Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội FC

Xem thêm

Cùng chuyên mục