Trực tiếp Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội FC 1-0 (H1): Vào!!! Lucas phá lưới Quan Văn Chuẩn

TPO - Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm và ngoại binh Lucas tung pha dứt điểm cực nhanh bằng chân trái, bóng bay xoáy vào góc xa khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn không kịp cản phá.

goal 1-0 cho Thép Xanh Nam Định Phút 7: Thép Xanh Nam Định bất ngờ có bàn mở tỷ số sau cú sút quyết đoán của Lucas Alves làm bó tay Văn Chuẩn. Hậu vệ Hà Nội FC phá bóng đến đúng chân trung vệ người Brazil và cầu thủ này xử lý vô cùng tinh tế. report Chủ nhà đáp trả Phút 3: Thép Xanh Nam Định được hươmgr quả đá phạt chếch bên cánh phải. Percy Tau dứt điểm thẳng về phía cầu môn của Quan Văn Chuẩn, nhưng bóng đã đi ra cạnh lưới. report Đội khách bị thổi phạt Phút 2: Duy Mạnh dùng tiểu xảo để đoạt bóng từ Nguyên Mạnh, nhưng trọng tài đã thổi còi ngay sau đó. Tiếp theo, thẻ vàng được rút ra cho Thành Chung. report Nguy hiểm! Phút 1: Ở giây thứ 48, Hoàng Hên chuyền bóng để Hùng Dũng thoát xuống đáy biên. Tuy nhiên nỗ lực trả ngược bóng lại phía sau của tiền vệ Hà Nội FC đã bị chặn lại. time Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận đấu muộn vòng 11 LPBank V.League 2025/26 giữa Thép Xanh Nam Định và Hà Nội FC chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Lê Vũ Linh. Đội chủ nhà giao bóng. report Thép Xanh Nam Định sa sút thế nào sau một năm? Tại LPBank V.League 2025/26, đội bóng thành Nam đã không biết đến chiến thắng kể từ tháng 9, với 6 trận chỉ hòa (3) và thua (3). Cùng kỳ mùa trước, họ có được 6 chiến thắng, 1 trận hòa và thua 2, tích lũy 19 điểm sau 9 trận để đứng thứ 2. Hiện tại, cũng với 9 trận, họ thắng 2 hòa 3 thua 4, thu về 9 điểm ít ỏi và xếp thứ 10. report Sân Thiên Trường sẵn sàng cho đại chiến report Các cầu thủ Hà Nội FC tại Thiên Trường report Đội hình xuất phát của Hà Nội FC report Đội hình Thép Xanh Nam Định: Tuấn Anh đá chính

Dù đã điều chỉnh vị trí HLV, với ông Nguyễn Trung Kiên cùng trợ lí HLV Andre Lima thay thế ông Vũ Hồng Việt, nhưng Thép Xanh Nam Định vẫn chưa khởi sắc. Tại LPBank V.League 2025/26, đội bóng thành Nam tiếp tục đánh rơi 4 điểm sau 2 trận hòa HAGL và Đà Nẵng, sau đó tới AFC Champions League Two và thua Gamba Osaka trong một trận đấu có nhiều tiếc nuối.

Khi chuỗi không thắng ngày càng kéo dài thêm, Thép Xanh Nam Định hy vọng có một cú hích trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC chiều nay. Đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH, họ cần tối đa điểm số để quay trở lại phía trên, tái khởi động hành trình bảo vệ ngôi vương. Có điều Hà Nội FC cũng khát điểm không kém. Dưới triều đại HLV Harry Kewell, những đổi thay tích cực về mặt tinh thần và lối chơi đã xuất hiện. Thế nhưng đội bóng thủ đô chưa thể gây dựng thói quen chiến thắng. Thay vào đó là nhịp điệu thắng-thua-thắng-thua.

Trận đấu chiều nay trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định sở hữu lợi thế sân nhà cùng quyết tâm phải làm điều gì đó đặc biệt. Ngược lại, Hà Nội FC ổn định hơn về mặt lối chơi, cũng như có phong độ tích cực hơn. Tất cả những điều này hứa hẹn làm nên 90 phút rực lửa và nhiều bàn thắng.

