Trực tiếp Nottingham vs Man City (Hết hiệp 1): Hai đội tạm cầm chân nhau

TPO - Man City đang thất thế trong khâu tổ chức thế trận. Họ chỉ cầm bóng nhiều hơn nhưng thua xa về số cơ hội. Vậy mà đội khách đành chấp nhận tỷ số 0-0.

foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Chắc chắn Man City không thể thắng nếu cứ chơi như hiệp 1. Họ sẽ phải thay đổi mình nhiều ở hiệp 2. report Hiệp 1 kết thúc Một hiệp đấu nhạt nhòa. Đội chủ duy trì tốc độ cao nhưng họ không tạo ra nhiều cơ hội. Thậm chí Nottingham mới là đội sở hữu cơ hội tốt nhất nhưng Gibbs-White lại sút ra ngoài. report Bế tắc 42': Bernardo Silva tạt bóng, nhưng bóng đã bị một trong những cầu thủ phòng ngự phá ra ngoài an toàn. Pha bóng này phản ánh sự bế tắc của Man xanh. report Hiệp 1 dễ hòa 0-0 39': Sau thời gian tăng tốc, Man City đã phải lùi về để chặn đứng những pha tấn công của Nottingham. Tuy nhiên, chủ nhà cũng không đủ sắc sảo để khiến Donnarumma gặp khó khăn. report Man City nhận thẻ vàng đầu tiên 33': Ruben Dias có pha phạm lỗi nguy hiểm và nhận thẻ vàng. Tình huống này thể hiện rõ sự bế tắc của các vị khách dù họ kiểm soát bóng tốt hơn. report Lại là cơ hội của Nottingham 26': Một cú sút đáng tiếc của Nicolas Dominguez (Nottingham). Anh tung cú vô lê từ xa nhưng bóng bay thẳng lên khán đài. Thêm một cơ hội từ chủ nhà cho thấy những vấn đề trong phòng thủ của Man xanh. report Trận đấu giằng co 21': Man City cầm bóng 72% nhưng không tạo ra những pha bóng đáng chú ý. Họ đang vấp phải thế trận chặt chẽ của đội chủ nhà. report Man City đang gặp khó 17': Nottingham chơi rất tự tin khiến Man City loay hoay ở tuyến giữa. Nhiều pha bóng, các chân sút Man City thậm chí không thể tiếp cận vòng 16m50. report Không vào, Man City suýt thua 7': Hudson-Odoi đi bóng rất thoải mái rồi tạt vào. Không hậu vệ nào của Man City theo Gibb-White. Rất may là cú đệm lòng của tiền vệ chủ nhà lại đi sát sạt cột dọc. report Man City đang dồn ép đối thủ 5': Các pha lên bóng của Man City được triển khai dồn dập, nhưng họ chưa tiến vào vòng cấm đối thủ. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình ra sân của Nottingham report Đội hình ra sân của Man City Rodri dự bị ở trận này. Đáng chú ý, Man City đặt niềm tin vào Jaden Heskey, con trai cựu danh thủ Emilie Heskey. report Man City và hàng thủ tin cậy Manchester City đang có chuỗi 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới trên mọi đấu trường. 6 lần đối đầu gần đây, Nottingham Forest đã thua 4 trong 6 trận gần nhất trước Manchester City. report Nỗi sợ màu xanh Trong 27 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Manchester City bất bại 23 lần. Trong cùng quãng thời gian, Nottingham chỉ thắng 7 trận. Nottingham Forest để thủng lưới trung bình 1,63 bàn mỗi trận trên sân nhà tại Premier League ở giai đoạn này. report Man City thường xuyên thắng hiệp 1 Trong cả 7 trận gần nhất ở mọi đấu trường, Manchester City đều giành chiến thắng cả ở hiệp 1 lẫn cả trận đấu. Điều đó cho thấy sự tập trung tối đa của CLB này.

Kể từ khi Sean Dyche nắm quyền, Nottingham chỉ thua 1 trận trên sân nhà. Nhưng phải thừa nhận vị HLV này vẫn chưa thể xoay chuyển vận mệnh của Nottingham tại Ngoại hạng Anh. Forest vẫn đứng trước nguy cơ xuống hạng. Trận thua trên sân khách gần đây trước Fulham (0-1) đã khiến Nottingham tụt xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Cả hai đội đều kiểm soát bóng ngang nhau tại Craven Cottage và thường xuyên có những pha tấn công qua lại (đội khách tung ra 11 cú sút so với 12 cú sút của đối phương). Tuy nhiên, đáng chú ý là Fulham đã có nhiều cơ hội ghi bàn hơn, đặc biệt là trong hiệp một, với một cú sút trúng cột dọc. Vậy nên, việc Fulham thắng Nottingham là điều rất xứng đáng.

Hôm nay, Nottingham rất có thể sẽ tiếp tục tay trắng. Nên nhớ 5 vòng đấu gần đây, Citizens đạt phong độ cực cao để giữ vị trí thứ hai. Trong giai đoạn này, khoảng cách điểm số giữa họ và Pháo thủ từ 7 giờ chỉ còn 2 điểm. Trong trận đấu mới nhất tại giải Ngoại hạng Anh, đội bóng của Pep Guardiola đã tự tin đánh bại West Ham với tỷ số 3-0 tại sân Etihad.

2 bàn thắng cách biệt được tạo ra trước giờ nghỉ giữa hiệp nhờ các pha lập công của Erling Haaland và Reijnders. Trong hiệp 2, Haaland tiếp tục ghi bàn để ấn định chiến thắng. Sự áp đảo về mặt thống kê của đội chủ nhà cũng rất ấn tượng: 66% kiểm soát bóng so với 34% của đối thủ và 17 cú sút so với 7 của West Ham. Trước một Man City có lối chơi vũ bão như thế, liệu Nottingham có thể thách thức chuỗi trận hoàn hảo của đối phương?