Trực tiếp Ninh Bình vs HAGL 1-1 (H2): Vào!!! Siêu phẩm đá phạt của Geovane

report Ninh Bình bế tắc

Phút 30: Sau bàn mở tỷ số, HAGL chơi co cụm ở sân nhà. Ninh Bình đang cầm bóng hơn 70% nhưng chưa tìm ra phương án để tạo cơ hội ghi bàn ở khu vực cấm địa của HAGL.

"Tạt nhiều nhé", lời chỉ đạo từ ban huấn luyện Ninh Bình được thu rõ trên sóng truyền hình. Khi các pha ban bật, đan lát bóng ngắn gặp bế tắc, đội chủ nhà sẽ đưa bóng nhanh sang biên và tạt vào trong.