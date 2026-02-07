Trực tiếp Ninh Bình vs HAGL 1-1 (H2): Vào!!! Siêu phẩm đá phạt của Geovane

Phút 80: Những phút đã qua, bóng chỉ lăn ở sân HAGL. Các cầu thủ chủ nhà đang làm mọi thứ để ghi bàn ấn định chiến thắng. Trong khi đó, HAGL bình tĩnh hơn vì với họ, một điểm là kết quả tốt.
Phút 74: Vĩnh Nguyên dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn nhưng sút lên trời.
Phút 71: Thanh Sơn, Minh Tâm rời sân, nhường chỗ cho Môi Sê và Batista
PHút 68: Trung Kiên kịp thời khép góc, khiến Quốc Việt không thể dứt điểm ở góc hẹp.
Phút 64: Geovane sút phạt thành bàn từ khoảng cách 25m. Thủ môn Trung Kiên đã bay người hết cỡ nhưng chỉ làm nền cho đường bóng ghim thẳng vào góc chết khung thành.
Phút 61: HLV Quang Trãi tung thêm trung vệ vào sân và HAGL sẽ chơi với 5 hậu vệ ở phần còn lại trận đấu. Mục tiêu của HAGL là bảo vệ mành lưới và thắng Ninh Bình với tỷ số tối thiểu.
Phút 59: Duy Lâm và Văn Triệu vào sân, thay cho Đình Lâm và Thanh Nhân.
Phút 57: Thành Trung vào Bảo Toàn rời sân, nhường chỗ cho Lê Phát và Quốc Việt.
Phút 55: Ninh Bình vẫn cầm bóng áp đảo nhưng không tạo ra các pha tấn công xé toạc hàng thủ HAGL. Các cầu thủ HAGL đang hóa giải Ninh Bình bằng cách áp sát nhanh, luôn có 2 cầu thủ sẵn sàng ập vào khi đối phương cầm bóng.
Phút 48: Ninh Bình hưởng đá phạt ở cự ly sát vạch khu vực cấm địa. Cú sút của Geovane đưa bóng chạm người cầu thủ HAGL và thủ môn Trung Kiên dễ dàng bắt bóng.
Phút 46: Friday, tân binh của Ninh Bình, vào sân thay Ngọc Bảo.
Phút 42: Hàng thủ Ninh Bình rối loạn vì pha đi bóng của Marciel. Sau đó, Vĩnh Nguyên nhận bóng và tung cú cứa lòng nhưng không thắng được Văn Lâm.
Phút 39: Hai đường chuyền liên tiếp từ cánh đe dọa hàng thủ HAGL. Trong khoảnh khắc quyết định, Trung Kiên đã ôm gọn bóng, giải nguy cho HAGL.
Phút 37: Thành Trung bắt volley đẹp mắt đưa bóng đi chuệch cột. Đây là cơ hội đáng chú ý nhất của Ninh Bình từ đầu trận.
Phút 35: Ninh Bình đang gặp quá nhiều vấn đề trong thế trận cần tìm bàn gỡ. Pha bóng gần nhất, Geovane chuyền sang cánh trái, nơi Thanh Thịnh đang đứng thoáng, song đường bóng lại lại hụt chân đồng đội. Sự chính xác ở các đường chuyền chủ chốt đang là vấn đề của đội chủ nhà.
Phút 34: Hậu vệ Thanh Thịnh ném biên hớ hênh về sân nhà, như một đường chuyền cho HAGL. May cho Ninh Bình khi cú sút cuối cùng của Minh Tâm không trúng mục tiêu.
Phút 30: Sau bàn mở tỷ số, HAGL chơi co cụm ở sân nhà. Ninh Bình đang cầm bóng hơn 70% nhưng chưa tìm ra phương án để tạo cơ hội ghi bàn ở khu vực cấm địa của HAGL.
"Tạt nhiều nhé", lời chỉ đạo từ ban huấn luyện Ninh Bình được thu rõ trên sóng truyền hình. Khi các pha ban bật, đan lát bóng ngắn gặp bế tắc, đội chủ nhà sẽ đưa bóng nhanh sang biên và tạt vào trong.
Phút 18: Sau 5 phút cân bằng, Ninh Bình đã áp đặt thế trận và đá nửa sân. Mọi thứ diễn ra đúng với kế hoạch của Ninh Bình, khi cầm bóng áp đảo và triển khai tấn công khắp mặt sân để kéo giãn hàng thủ HAGL. Dù vậy, chỉ một khoảnh khắc sai lầm cá nhân, hàng thủ Ninh Bình và thủ môn Văn Lâm không thể sửa sai cho đồng đội.
Phút 16: Minh Tâm dứt điểm lạnh lùng đánh bại Đặng Văn Lâm. Trước đó, Văn Thuận mắc sai lầm tai hại trong pha chuyền về và cầu thủ HAGL tận dụng tốt cơ hội đầu tiên của họ ở trận này.
Trở về từ giải U23 châu Á 2026, Văn Thuận được trao cơ hội đá chính lần đầu cho Ninh Bình. Từ đầu trận, Văn Thuận chơi nhạt nhòa trước khi mắc sai lầm.
Phút 12: Geovane rê bóng qua 2 cầu thủ và dứt điểm từ khoảng cách gần 25m. Bóng chạm chân cầu thủ HAGL, đổi hướng và giảm lực, giúp thủ môn Trung Kiên dễ dàng xử lý tình huống này.
Phút 10: HAGL triển khai tấn công nhanh bằng đường chuyền vượt tuyến, hướng đến vị trí Võ Đình Lâm đang di chuyển. Trước khi Đình Lâm chạm bóng, Văn Lâm đã lao ra và ôm gọn bóng.
Phút 5: Tỷ lệ cầm bóng đang chia đều cho 2 CLB. HAGL mạnh dạn dâng cao, cùng Ninh Bình đẩy tốc độ trận đấu lên khá cao ở thời gian đầu.
Phút 1: Trần Bảo Toàn xử lý tốt bên cánh trái trước khi căng ngang vào vùng cấm địa. Gustavo nhận được bóng nhưng cú dứt điểm bị hậu vệ HAGL chặn lại.
HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Thanh Sơn, Filho Jairo, Anh Tài, Thanh Nhân, Da Conceicao, Đình Lâm, Vĩnh Nguyên, Phước Bảo, Marciel.
CLB Ninh Bình: Văn Lâm, Marcelino, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Thành Trung, Văn Thuận, Bảo Toàn, Hoàng Đức, Tiến Anh, Rodrigues Gustavo, Geovane Magno.
Đây là trận đấu giữa 2 số phận trái ngược trên BXH V.League 2025/26. Ninh Bình cần 3 điểm để trở lại vị trí dẫn đầu và quan trọng hơn là vực dậy tinh thần sau thất bại trước CAHN. HAGL cũng rất cần 3 điểm để tăng tốc trong cuộc chiến trụ hạng ở nhóm cuối BXH. Tối nay, Ninh Bình sẽ tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối trên sân nhà, hay HAGL sắm vai "ngựa ô" để gây bất ngờ cho đối thủ.
HAGL thắng SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước. Tinh thần của thầy trò HLV Lê Quang Trãi đang lên cao. Đội bóng phố núi cần tận dụng lợi thế trong trận này khi Ninh Bình không có sự phục vụ của Dụng Quang Nho (treo giò) và HLV Albadajejo cũng bị truất quyền chỉ đạo.
Đội bóng phố núi chơi với phong độ lên xuống thất thường. Song, đừng quên HAGL từng thắng Thể Công Viettel và cầm hòa Nam Định ở V.League mùa này. Khi bị dồn vào thế cửa dưới, sẵn sàng co cụm phòng ngự để chặn đường vào khung thành, HAGL vẫn biết cách để làm khó đối thủ.
Ở chiều ngược lại, Ninh Bình cũng không lạ gì với các đội chơi "đổ bê tông" khi gặp họ. Hoàng Đức và các đồng đội cần chứng minh trận thua trước CAHN chỉ là tai nạn. Nếu muốn vô địch V.League, Ninh Bình phải giải quyết gọn khi gặp các đối thủ ở nhóm dưới như HAGL.
