Trực tiếp Ninh Bình FC vs Công an Hà Nội 0-2 (H2): Lê Phát, Văn Thuận liên tiếp bỏ lỡ cơ hội

TPO - Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, đội chủ sân Ninh Bình cũng có những cơ hội tốt nhưng lần lượt Lê Phát và Văn Thuận dứt điểm không chính xác.

report Vẫn chưa có bàn thắng cho Ninh Bình 74': Văn Thuận nhận bóng ngay rìa vòng cấm và quất bóng rất nhanh. Tiếc cho anh khi bóng bay vọt xà. report Không vào, Nguyễn Filip xuất sắc 72': Ninh Bình FC có pha phối hợp tốt đưa Lê Phát vào thế đối mặt thủ môn. Tiền đạo này dứt điểm nhanh nhưng Nguyễn Filip đã xuất sắc... goal VÀO, 2-0 cho CAHN 63': Thành Long tung ra cú sút cực hiểm trước vòng cấm sau khi nhận bóng từ Quang Hải và Leo Artur. Pha bóng này cho thấy đẳng cấp vượt trội của các vị khách. Trong khi Ninh Bình đang loay hoay thì CAHN triển khai các pha lên bóng rất mượt mà. Trước đó vài phút, Leo Artur đã khiến Văn Lâm toát mồ hôi với cú đá sệt và hiểm. substitution Văn Thuận vào sân 59': Chứng kiến thế trận bế tắc của đội nhà, HLV Tiến Thành buộc phải thay đổi sớm. Ông kỳ vọng Văn Thuận có thể mang tới khác biệt với cái chân trái khéo léo của mình. report Cơ hội tốt nhất bị Ninh Bình FC bỏ phí 55': Hoàng Đức cầm bóng rồi nhả ra rất vừa tầm để Friday băng lên dứt điểm từ rìa vòng cấm, nhưng tiền vệ này đưa bóng đi quá thiếu chính xác. report Thế trận vẫn rất chặt chẽ 51': Thay vì chơi đôi công, CAHN chọn cách tiếp cận quyết liệt, áp sát khiến các cầu thủ Ninh Bình có rất ít không gian để phối hợp. Mọi thứ vẫn rất khó khăn với Ninh Bình. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Liệu có đột biến gì từ phía Ninh Bình khi trước mắt họ đang là trận thua thứ 4 trong 5 trận gần nhất? ảnh: Ninh Bình FC foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu hay của CAHN. Sau khi được đối thủ tặng quà, họ đã thiết lập thế trận chắc chắn khoa học khiến đối phương chỉ biết loay hoay. report Đình Bắc dứt điểm không thành 43': Văn Hậu căng ngang rất tốt, Đình Bắc bên trong đón bóng và anh định đánh gót. Tuy nhiên, tư thế dứt điểm của Đình Bắc là không thuận lợi và bóng đi ra ngoài. report Tỷ số suýt là 2-0 cho CAHN 38': Từ đường tỉa bóng của Văn Đô, Quang Vinh chuyền bóng thuận lợi cho Leo Artur. Tiền đạo này dứt điểm nhanh từ cự ly chỉ 6 mét nhưng Văn Lâm vẫn kịp phản xạ. report CAHN đang pressing rất tốt 35': Ninh Bình cầm bóng nhiều nhưng gặp khó vì những mũi công của họ gồm Bảo Toàn, Friday đang bị "quây". Gần như các cầu thủ này có bóng là bị áp sát khiến họ rất khó xử lý. report Không được, Pendant Quang Vinh bỏ lỡ thời cơ 29': Artur có pha đi bóng mềm mại rồi tỉa bóng cho Pendant Quang Vinh. Ở góc khá hẹp, hậu vệ gốc Pháp của CAHN đã quyết định dứt điểm ngay. Bóng đi vọt xà. Dù sao, đây vẫn là một tình huống cho thấy thế trận nhỉnh hơn của CAHN. Họ có thể dàn xếp các pha bóng thành hình, điều Ninh Bình không làm được. report Ninh Bình đang loay hoay 23': Văn Hậu vừa giải vây tình huống Fred Friday áp sát và đánh đầu. Chiều cao và khả năng tì đè tốt của Văn Hậu giúp anh thắng chân sút ngoại bên phía Ninh Bình. report Không vào, Đình Bắc bỏ lỡ 18': Đình Bắc đón bóng mềm mại rồi loại bỏ 2 hậu vệ đối phương với những pha động tác giả mềm mại. Tuy nhiên, cú đá cực căng của anh lại đi ra ngoài cột dọc bên phải. report Thế trận trở nên chắc chắn 16': Sau vài phút đầu bùng nổ, CAHN bắt đầu chơi chắc chắn hơn khi họ nhận thấy cỗ máy của Ninh Bình có dấu hiệu hoạt động trơn tru hơn. Với đội khách, an toàn đang là ưu tiên số 1. ảnh: Ninh Bình FC report Cơ hội đầu tiên của chủ nhà 11': Sau những sóng gió, Ninh Bình cũng tạo ra được cơ hội đầu tiên. Hoàng Đức nhận bóng từ đồng đội song anh lại đánh đầu ra ngoài. report Ninh Bình FC đang lúng túng 8': Bàn thua sớm khiến Ninh Bình FC đánh mất sự tự tin. Họ đang lúng túng trong khâu xử lý. Quang Nho vừa có pha bóng phiêu lưu, suýt "biếu" Alan cơ hội ghi bàn. goal VÀO, 1-0 cho CAHN 2': Ngay từ những tình huống đầu tiên, CAHN đã ghi bàn. Alan nhanh chân băng vào dứt điểm tung lưới đối thủ sau khi trung vệ Ninh Bình mắc lỗi khống chế bóng. Ninh Bình đang đứng trước vô vàn áp lực. report Trận đấu tâm điểm của LPBank V.League 1 bắt đầu report Đội hình ra sân của chủ nhà Ninh Bình report Công an Hà Nội đã sẵn sàng cho trận đấu, hạ quyết tâm lấy trọn 3 điểm tại Ninh Bình report Đội hình ra sân của CAHN

Trận cầu đáng chú ý nhất tối thứ 7 của LPBank V.League 1 chính là màn đối đầu giữa Ninh Bình và CAHN. Hai đội bóng này đang là đối thủ trực tiếp của nhau ở cuộc đua vô địch nhưng hiện tại, cả 2 ít nhiều đã không còn giữ được bộ mặt đáng gờm của mình.

4 vòng gần nhất, Ninh Bình chỉ giành được 1 trên tổng số 12 điểm tối đa. Từ chỗ dẫn đầu, đội bóng này đã tụt lại khác xa so với chính CAHN, từ chỗ đá 35 trận liền không biết thua là gì, họ đã thua 3 trận liên tiếp. Không những hụt hơi ở cuộc đua vô địch, thua trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì đội bóng cố đô còn mất điểm khi gặp những cái tên yếu nhất nhì giải đấu.

Đó là HAGL và SHB Đà Nẵng. Ninh Bình FC gục ngã trên sân HAGL và bị SHB Đà Nẵng cầm hòa 1-1 trong một trận đấu mà Ninh Bình FC đã bất lực trước hàng thủ của đội bóng sông Hàn. Những Gustavo, Hoàng Đức… đang bất ngờ cùn mòn thấy rõ. Nó phản ánh một thực tế là Ninh Bình FC vẫn chưa đủ bản lĩnh để đua đường trường với những cái tên giàu tiềm lực hơn là Thể Công Viettel và CAHN.

Thực ra CAHN cũng vừa thua Hà Nội FC để chịu trận thua đầu tiên ở LPBank V.League 1 mùa này. Tuy nhiên, họ vẫn đang giữ được vị trí số 1 với những thống kê ấn tượng như là đội ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất. Có lẽ cú ngã vừa qua chỉ là tai nạn và tối nay, đội bóng ngành công an sẽ trở lại với quỹ đạo của mình.