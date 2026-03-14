Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp Ninh Bình FC vs Công an Hà Nội 0-2 (H2): Lê Phát, Văn Thuận liên tiếp bỏ lỡ cơ hội

Đặng Lai
Hoàng Nguyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, đội chủ sân Ninh Bình cũng có những cơ hội tốt nhưng lần lượt Lê Phát và Văn Thuận dứt điểm không chính xác.

Vẫn chưa có bàn thắng cho Ninh Bình

74': Văn Thuận nhận bóng ngay rìa vòng cấm và quất bóng rất nhanh. Tiếc cho anh khi bóng bay vọt xà.

Không vào, Nguyễn Filip xuất sắc

72': Ninh Bình FC có pha phối hợp tốt đưa Lê Phát vào thế đối mặt thủ môn. Tiền đạo này dứt điểm nhanh nhưng Nguyễn Filip đã xuất sắc...

VÀO, 2-0 cho CAHN

63': Thành Long tung ra cú sút cực hiểm trước vòng cấm sau khi nhận bóng từ Quang Hải và Leo Artur. Pha bóng này cho thấy đẳng cấp vượt trội của các vị khách. Trong khi Ninh Bình đang loay hoay thì CAHN triển khai các pha lên bóng rất mượt mà. Trước đó vài phút, Leo Artur đã khiến Văn Lâm toát mồ hôi với cú đá sệt và hiểm.

Văn Thuận vào sân

59': Chứng kiến thế trận bế tắc của đội nhà, HLV Tiến Thành buộc phải thay đổi sớm. Ông kỳ vọng Văn Thuận có thể mang tới khác biệt với cái chân trái khéo léo của mình.

Cơ hội tốt nhất bị Ninh Bình FC bỏ phí

55': Hoàng Đức cầm bóng rồi nhả ra rất vừa tầm để Friday băng lên dứt điểm từ rìa vòng cấm, nhưng tiền vệ này đưa bóng đi quá thiếu chính xác.

Thế trận vẫn rất chặt chẽ

51': Thay vì chơi đôi công, CAHN chọn cách tiếp cận quyết liệt, áp sát khiến các cầu thủ Ninh Bình có rất ít không gian để phối hợp. Mọi thứ vẫn rất khó khăn với Ninh Bình.

Hiệp 2 bắt đầu

46': Liệu có đột biến gì từ phía Ninh Bình khi trước mắt họ đang là trận thua thứ 4 trong 5 trận gần nhất?

ảnh: Ninh Bình FC
Hết hiệp 1

Một hiệp đấu hay của CAHN. Sau khi được đối thủ tặng quà, họ đã thiết lập thế trận chắc chắn khoa học khiến đối phương chỉ biết loay hoay.

Đình Bắc dứt điểm không thành

43': Văn Hậu căng ngang rất tốt, Đình Bắc bên trong đón bóng và anh định đánh gót. Tuy nhiên, tư thế dứt điểm của Đình Bắc là không thuận lợi và bóng đi ra ngoài.

Tỷ số suýt là 2-0 cho CAHN

38': Từ đường tỉa bóng của Văn Đô, Quang Vinh chuyền bóng thuận lợi cho Leo Artur. Tiền đạo này dứt điểm nhanh từ cự ly chỉ 6 mét nhưng Văn Lâm vẫn kịp phản xạ.

CAHN đang pressing rất tốt

35': Ninh Bình cầm bóng nhiều nhưng gặp khó vì những mũi công của họ gồm Bảo Toàn, Friday đang bị "quây". Gần như các cầu thủ này có bóng là bị áp sát khiến họ rất khó xử lý.

Không được, Pendant Quang Vinh bỏ lỡ thời cơ

29': Artur có pha đi bóng mềm mại rồi tỉa bóng cho Pendant Quang Vinh. Ở góc khá hẹp, hậu vệ gốc Pháp của CAHN đã quyết định dứt điểm ngay. Bóng đi vọt xà. Dù sao, đây vẫn là một tình huống cho thấy thế trận nhỉnh hơn của CAHN. Họ có thể dàn xếp các pha bóng thành hình, điều Ninh Bình không làm được.

Ninh Bình đang loay hoay

23': Văn Hậu vừa giải vây tình huống Fred Friday áp sát và đánh đầu. Chiều cao và khả năng tì đè tốt của Văn Hậu giúp anh thắng chân sút ngoại bên phía Ninh Bình.

Không vào, Đình Bắc bỏ lỡ

18': Đình Bắc đón bóng mềm mại rồi loại bỏ 2 hậu vệ đối phương với những pha động tác giả mềm mại. Tuy nhiên, cú đá cực căng của anh lại đi ra ngoài cột dọc bên phải.

Thế trận trở nên chắc chắn

16': Sau vài phút đầu bùng nổ, CAHN bắt đầu chơi chắc chắn hơn khi họ nhận thấy cỗ máy của Ninh Bình có dấu hiệu hoạt động trơn tru hơn. Với đội khách, an toàn đang là ưu tiên số 1.

ảnh: Ninh Bình FC
Cơ hội đầu tiên của chủ nhà

11': Sau những sóng gió, Ninh Bình cũng tạo ra được cơ hội đầu tiên. Hoàng Đức nhận bóng từ đồng đội song anh lại đánh đầu ra ngoài.

Ninh Bình FC đang lúng túng

8': Bàn thua sớm khiến Ninh Bình FC đánh mất sự tự tin. Họ đang lúng túng trong khâu xử lý. Quang Nho vừa có pha bóng phiêu lưu, suýt "biếu" Alan cơ hội ghi bàn.

VÀO, 1-0 cho CAHN

2': Ngay từ những tình huống đầu tiên, CAHN đã ghi bàn. Alan nhanh chân băng vào dứt điểm tung lưới đối thủ sau khi trung vệ Ninh Bình mắc lỗi khống chế bóng. Ninh Bình đang đứng trước vô vàn áp lực.

Trận đấu tâm điểm của LPBank V.League 1 bắt đầu
Đội hình ra sân của chủ nhà Ninh Bình
Công an Hà Nội đã sẵn sàng cho trận đấu, hạ quyết tâm lấy trọn 3 điểm tại Ninh Bình
Đội hình ra sân của CAHN
Trận cầu đáng chú ý nhất tối thứ 7 của LPBank V.League 1 chính là màn đối đầu giữa Ninh Bình và CAHN. Hai đội bóng này đang là đối thủ trực tiếp của nhau ở cuộc đua vô địch nhưng hiện tại, cả 2 ít nhiều đã không còn giữ được bộ mặt đáng gờm của mình.

4 vòng gần nhất, Ninh Bình chỉ giành được 1 trên tổng số 12 điểm tối đa. Từ chỗ dẫn đầu, đội bóng này đã tụt lại khác xa so với chính CAHN, từ chỗ đá 35 trận liền không biết thua là gì, họ đã thua 3 trận liên tiếp. Không những hụt hơi ở cuộc đua vô địch, thua trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì đội bóng cố đô còn mất điểm khi gặp những cái tên yếu nhất nhì giải đấu.

Đó là HAGL và SHB Đà Nẵng. Ninh Bình FC gục ngã trên sân HAGL và bị SHB Đà Nẵng cầm hòa 1-1 trong một trận đấu mà Ninh Bình FC đã bất lực trước hàng thủ của đội bóng sông Hàn. Những Gustavo, Hoàng Đức… đang bất ngờ cùn mòn thấy rõ. Nó phản ánh một thực tế là Ninh Bình FC vẫn chưa đủ bản lĩnh để đua đường trường với những cái tên giàu tiềm lực hơn là Thể Công Viettel và CAHN.

Thực ra CAHN cũng vừa thua Hà Nội FC để chịu trận thua đầu tiên ở LPBank V.League 1 mùa này. Tuy nhiên, họ vẫn đang giữ được vị trí số 1 với những thống kê ấn tượng như là đội ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất. Có lẽ cú ngã vừa qua chỉ là tai nạn và tối nay, đội bóng ngành công an sẽ trở lại với quỹ đạo của mình.

#Ninh Bình FC #CAHN #Ninh Bình FC vs CAHN #Hoàng Đức #Quang Hải #Alan #trực tiếp V.League #trực tiếp bóng đá

