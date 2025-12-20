Trực tiếp Newcastle vs Chelsea 2-0 (Hết H1): Không vào!!! Chelsea lỡ cơ hội

TPO - Garnacho tạt bóng rất vừa tầm nhưng Pedro Neto đánh đầu hụt. Bóng sau đó đập tay Neto đi vào lưới và không được công nhận.

report Lưới Newcastle rung lên 43': Neto đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận khi trọng tài xác định tiền đạo Chelsea đã để bóng chạm tay trong lúc thoát kèm ở cột xa từ quả tạt thuận lợi. Chelsea không phản đối quyết định này, bởi đó là một tình huống chạm tay rõ ràng của cầu thủ người Bồ Đào Nha. report Hàng thủ Newcastle cứu nguy 40': Một pha cứu thua quan trọng của hàng thủ Newcastle khi một hậu vệ kịp thời cản phá cú sút căng của Garnacho từ mép vòng cấm, ngăn bóng đi thẳng vào khung thành. report Caicedo bị đau 35': Caicedo nằm sân ôm đầu gối sau pha va chạm với Guimaraes. Sau vài bước đi cà nhắc, tiền vệ này dường như không gặp vấn đề nghiêm trọng và có thể tiếp tục thi đấu. report Chelsea thiếu sức sống 32': Chelsea thi đấu thiếu năng lượng trong hiệp một, hoàn toàn đối lập với Newcastle khi đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi ngay từ tiếng còi khai cuộc. report Thẻ vàng cho Garnacho 29': Garnacho phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Ramsey. Các cầu thủ Chelsea tỏ ra nóng vội và khó chịu khi bị Newcastle dẫn trước hai bàn. report Đá phạt nguy hiểm 27': Gusto phạm lỗi với Tonali, mang về cho Newcastle một quả đá phạt nguy hiểm ngay mép vòng cấm bên trái. Dù vậy, tình huống cố định này không mang lại bàn thắng khi Palmer nhanh chóng đứng đúng vị trí và kịp thời chặn phá. report Trọng tài kiểm tra VAR 24': Trọng tài phải mất ít phút để xem lại tình huống này vì có vẻ như tiền đạo Newcastle việt vị. Tuy nhiên, bàn thắng được VAR công nhận. Newcastle dẫn trước 2-0 và toàn bộ khán đài St. James’ Park như muốn nổ tung vì phấn khích. report VÀO! Woltemade nhân đôi cách biệt cho Newcastle 20': Bàn thắng xuất phát từ pha đi bóng đầy ấn tượng của Anthony Gordon bên cánh trái. Sau đó, Gordon tung quả tạt chuẩn xác và Woltemade có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, đưa bóng vào lưới một cách dễ dàng. report Trận đấu diễn ra với tốc độ cao 15': Đội chủ nhà đang nhập cuộc đầy hứng khởi và chủ động tấn công ngay từ đầu, cho thấy rõ quyết tâm và tinh thần máu lửa ở trận đấu này. report Phạt góc liên tiếp 10': Dưới sức ép liên tục, Thiaw buộc phải đánh đầu giải nguy, đưa bóng hết đường biên ngang sau một tình huống phạt góc. Ở quả phạt góc kế tiếp, Bruno Guimaraes bất ngờ tung cú dứt điểm thẳng về phía khung thành, khiến hàng thủ đội khách thêm một phen chao đảo. report Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu 9': Các cầu thủ Chelsea tỏ rõ sự bức xúc khi trọng tài không cho dừng trận đấu sau tình huống Malo Gusto nằm sân. Trong lúc các cầu thủ đội khách, Newcastle tổ chức tấn công và buộc thủ môn Sanchez phải trổ tài cản phá cú sút rất căng của Anthony Gordon từ sát mép vòng cấm. Ngay sau đó, người gác đền số một của Chelsea phải nhận thẻ vàng vì phản ứng, liên tục phàn nàn với các quyết định của trọng tài. report VÀO! Woltemade mở tỷ số cho Newcastle 4': Khởi đầu không thể thuận lợi hơn cho đội chủ nhà Newcastle. Ngay những phút đầu trận, Anthony Gordon tung cú sút xa buộc thủ môn Sanchez phải trổ tài cứu thua. Tuy nhiên, bóng bật ra đúng tầm băng vào của Woltemade và trong tư thế hoàn toàn không bị kèm, tiền đạo người Đức dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Newcastle. report Trận đấu bắt đầu 1': Trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu tại St James' Park. Đội khách Chelsea giao bóng. report Cầu thủ hai đội khởi động report Đội hình xuất phát Chelsea Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Neto, Palmer, Garnacho, Joao Pedro report Đội hình ra sân Newcastle Ramsdale, Hall, Schar, Sandro Tonali, Gordon, Thiaw, Murphy, Woltemade, Guimaraes, Ramsey, Miley

Tối nay, Newcastle tiếp đón Chelsea trong trận đấu được đánh giá là căng thẳng nhất vòng 17 Ngoại hạng Anh. Newcastle vừa đánh bại Fulham để giành vé vào bán kết Carabao Cup, nhưng họ gặp vấn đề lớn ở giải vô địch quốc gia. Đội bóng của HLV Eddie Howe thiếu sự ổn định cần thiết và đang tụt lại khá xa trong cuộc đua vào tốp 5.

Sau 16 vòng đấu, họ chỉ giành được 22 điểm và đứng thứ 12 trê bảng xếp hạng, kém Crystal Palace 4 điểm và kém Chelsea (hạng 4) đến 6 điểm. Cuối tuần trước, Newcastle đã chịu trận thua muối mặt trước kình địch vùng Đông Bắc nước Anh là Sunderland. Đó là trận đấu mà “Chích chòe” bị vô hiệu hóa hoàn toàn và không tạo ra bất cứ cơ hội ghi bàn nào. Tệ hơn, người khiến họ thua trận là tiền đạo chủ lực Nick Woltemade với pha đánh đầu phản lưới khó tin ở đầu hiệp 2.

Tương tự Newcastle, Chelsea cũng chưa thể tìm được sự ổn định vì phải chia sức cho nhiều đấu trường. The Blues có thể đè bẹp Barca, hòa trên thế thắng trước Arsenal nhưng cũng có thể thua đội bóng mới lên hạng Leeds 1-3. Phong độ sân khách của Chelsea khá tệ, khi họ chỉ thắng 1 trong 4 trận gần đây (hòa 1, thua 2).

Dù vậy, hai trận thắng liên tiếp trước Everton và Cardiff City vừa qua có ý nghĩa rất quan trọng với Chelsea, đặc biệt với HLV Enzo Maresca. Trước đó, chiến lược gia người Italia đã tỏ ra bất mãn khi tuyên bố ông thiếu sự ủng hộ từ toàn đội. Maresca từ chối làm rõ những bình luận của ông nhắm vào ai, nhưng sau khi đánh bại Cardiff, ông khẳng định mình rất vui và “ngày càng yêu mến” các cầu thủ của mình.

Làm khách của Newcastle là thử thách đầy khó khăn, nhưng Chelsea có cơ hội lớn nối dài mạch thắng vì đội chủ nhà khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Ở trận này, Newcastle mất Dan Burn (xương sườn), Nick Pope (háng), Kieran Trippier (gân kheo), Sven Botman (lưng) vì các chấn thương khác nhau. Mới nhất, hậu vệ cánh đa năng Tino Livramento cũng chấn thương nặng, trong khi khả năng ra sân của Lewis Hall còn bỏ ngỏ.

Newcastle đã để thủng lưới trong cả 9 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Họ chưa bao giờ trải qua 10 trận liên tiếp không giữ sạch lưới dưới thời Eddie Howe. Tuy nhiên, với hàng thủ sứt mẻ hiện tại, Chích chòe khó lòng giữ sạch lưới trước đối thủ mạnh như Chelsea.

Điểm mạnh nhất của Newcastle là sức chiến đấu ở tuyến giữa với bộ ba , Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton. Thế nhưng, hàng tiền vệ này cũng khó lòng áp đảo 2 ngôi sao đắt giá của Chelsea là Enzo Fernandez và Moises Caicedo. Với tương quan lực lượng và phong độ như vậy, Newcastle nhiều khả năng sẽ thua Chelsea tại St James' Park sau 3 năm thắng liên tiếp.