Trực tiếp Man City vs Liverpool, 23h30 ngày 9/11: Không còn đường lùi

TPO - Trực tiếp Man City vs Liverpool, trực tiếp Ngoại hạng Anh lúc 23h30 ngày 9/11. Man City và Liverpool không còn đường lùi trong cuộc đua vô địch.

Cầu thủ đắt giá nhất Ngoại hạng Anh, Isak trở lại sau 4 trận vắng mặt vì chấn thương. Dù vậy, anh chỉ ngồi dự bị ở trận này.

Trận đại chiến giữa Manchester City và Liverpool tại vòng 11 Premier League mùa 2025-26 không chỉ mang tính bước ngoặt trong cuộc đua vô địch mà còn chứa đựng nhiều mâu thuẫn chiến thuật, tinh thần và lịch sử giữa hai đội.

Manchester City bước vào trận này với tư cách chủ nhà, dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola đang chuẩn bị cho trận thứ 1.000 cầm quân trong sự nghiệp. Chính HLV này bản thân cũng mô tả Liverpool là “đối thủ lý tưởng” để đánh dấu cột mốc ấy.

City hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, và rõ ràng họ muốn thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu, đồng thời vượt qua Liverpool để khẳng định vị thế của mình. Ngược lại, Liverpool dưới quyền Arne Slot sau một giai đoạn khủng hoảng đang dần hồi phục: họ đã có chiến thắng quan trọng trước Real Madrid ở Champions League, và tinh thần đang lên cao trước khi hành quân đến Etihad.

Về mặt nhân sự, dù Man City không còn duy trì sự ổn định tuyệt đối như những mùa trước (liên quan đến chấn thương và xoay tua), họ vẫn sở hữu những cá nhân quyết định: Erling Haaland đang đạt phong độ tốt, tạo ra áp lực liên tục, trong khi các tuyến hỗ trợ như trung lộ và cánh đều có độ cơ động và sáng tạo cao. Ở chiều ngược lại, Liverpool nhiều khả năng vẫn phải dụng chiến thuật phòng ngự – phản công và tận dụng những sai lầm phía chủ nhà để gây bất ngờ. Tuy nhiên, việc kiểm soát thế trận khi phải chơi trên sân đối thủ luôn là bài toán khó với họ.

Trận đấu này có thể diễn ra với nhịp độ cao từ đầu, nhưng không hẳn là trận “mưa bàn thắng” vì cả hai đội đều hiểu mức độ quan trọng của điểm số.