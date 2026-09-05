Trực tiếp Man City vs Coventry, 21h00 ngày 5/9: Ngày HLV Lampard trở lại Etihad

TPO - HLV Frank Lampard có cơ hội trở lại Etihad, nơi ông từng thi đấu trong màu áo Man City. Tuy nhiên, Coventry của ông khó tạo bất ngờ trước đội chủ nhà đang toàn thắng tại Ngoại hạng Anh.

Man City hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh 2026/27 khi tiếp đón tân binh Coventry trên sân Etihad tối nay. Với phong độ, lực lượng và lợi thế sân nhà vượt trội, đoàn quân của HLV Enzo Maresca được kỳ vọng tiếp tục duy trì khởi đầu hoàn hảo.

Man City giành trọn 6 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên. Sau màn ngược dòng thắng Bournemouth 2-1 bằng những bàn thắng muộn tại Etihad, đội bóng áo xanh đánh dấu bước tiến đáng kể trong kỷ nguyên hậu Pep Guardiola khi đánh bại Crystal Palace 4-1 ngay trên sân khách. Rayan Cherki và Erling Haaland cùng lập cú đúp ở trận đấu này.

HLV Maresca không mất nhiều thời gian để đưa triết lý kiểm soát bóng vào lối chơi của Man City. Đội chủ sân Etihad đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số đường chuyền thành công với 1.315 lần. Trong đó, 94,6% là những đường chuyền ngắn, tỷ lệ cao nhất giải đấu.

Man City cũng đứng đầu về độ chính xác trong chuyền bóng (90,9%) và tỷ lệ chuyền chính xác khi chịu áp lực cường độ cao (85,8%). Những thống kê này cho thấy đội bóng của HLV Maresca đang dần định hình phong cách thi đấu dựa trên khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng.

Trở về sân Etihad càng củng cố sự tự tin cho Man City. Kể từ đầu mùa giải trước, họ chỉ thua 2 trong 20 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh, còn lại thắng 15 và hòa 3. Đội bóng áo xanh cũng toàn thắng 2 trận sân nhà đầu tiên ở bốn trong năm mùa giải gần nhất.

Thành tích của Man City trước các đội mới thăng hạng cũng đặc biệt ấn tượng. Họ bất bại 30 cuộc đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, gồm 27 chiến thắng và ba trận hòa. Thất bại gần nhất của Man City trước một tân binh là trận thua Leeds United 1-2 vào tháng 4/2021.

Tuy nhiên, HLV Maresca có lý do để thận trọng. Trong lần gần nhất đối đầu một đội mới thăng hạng, Chelsea dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Italy từng thua Leeds 1-3 vào tháng 12/2025.

Frank Lampard trong màu áo Chelsea.

Trái ngược với Hull City và Ipswich Town, Coventry chưa để lại nhiều dấu ấn trong lần trở lại đấu trường cao nhất nước Anh. Nhà vô địch Championship mùa trước vẫn chưa giành được điểm và cũng chưa ghi bàn sau 2 vòng đấu.



Coventry thua đương kim vô địch Arsenal 0-3 ở trận ra quân, trước khi nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Hull City. Sau trận đấu, HLV Frank Lampard thừa nhận các học trò còn “một số bài học nghiêm túc cần phải rút ra”.

HLV Lampard, người từng khoác áo Man City ở mùa giải 2014/15, đang sở hữu thành tích không mấy khả quan tại Ngoại hạng Anh. Ông chỉ giành 4 chiến thắng trong 32 trận gần nhất trên cương vị HLV, bên cạnh 8 trận hòa và 20 thất bại.

Nếu chỉ tính 19 trận gần nhất, các đội bóng của HLV Lampard thắng 1, hòa 4 và thua 14 trận. Chiến thắng gần nhất của nhà cầm quân người Anh tại Ngoại hạng Anh là khi Chelsea đánh bại Bournemouth 3-1 vào tháng 5/2023.

Khả năng phòng ngự cũng là vấn đề lớn với Coventry. Các đội bóng do HLV Lampard dẫn dắt không giữ sạch lưới trong 18 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, nhận tổng cộng 37 bàn thua.

Trong lịch sử, Coventry mới có 4 mùa giải toàn thua 3 vòng đầu tiên, gồm mùa 1968/69 ở hạng đấu cao nhất và các mùa 1919/20, 1949/50, 2011/12 tại giải hạng hai. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ thua cả 3 trận mở màn mà không ghi được bàn thắng.

Coventry có thể phần nào tự tin khi bất bại trong 8 lần gần nhất chạm trán Man City tại giải đấu cao nhất nước Anh, với 4 chiến thắng và 4 trận hòa. Lần gần nhất Man City đánh bại đối thủ này ở Ngoại hạng Anh đã diễn ra từ mùa 1992/93.

Dù vậy, những thống kê đối đầu cách đây hơn ba thập kỷ khó có nhiều ý nghĩa ở thời điểm hiện tại. Với phong độ ổn định, sức mạnh tấn công vượt trội cùng điểm tựa Etihad, Man City đứng trước cơ hội lớn giành chiến thắng thứ ba liên tiếp, trong khi Coventry nhiều khả năng tiếp tục trải qua một vòng đấu khó khăn.