Trực tiếp Man City vs Coventry 1-0 (Hết H1): Không vào!!! Haaland lỡ cơ hội

TPO - Haaland thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội trước khi dẫn bóng vào vòng cấm. Nhưng ở pha đối mặt thủ môn Coventry sau đó anh lại dứt điểm quá lành để có bàn thắng thứ 2 cho Man City.

foul Hết hiệp 1 45+1': Man City tạm dẫn 1-0. report Bù giờ hiệp 1 45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. report Tân binh Ndiaye tạo cơ hội 40': Ndiaye đi bóng tốc độ và kỹ thuật để vượt qua cầu thủ Conventry theo kèm, trước khi đưa bóng vào vòng cấm Conventry. Tuy nhiên, không cầu thủ Man City nào kịp băng vào đón đường chuyền. report Enzo Fernandez và Cherki phối hợp ăn ý 35': Sự kết hợp giữa Enzo Fernandez và Cherki ở trung tuyến đang trở thành vũ khí lợi hại của Man City. Những pha bật nhả nhanh và ăn ý của bộ đôi này khiến các cầu thủ Coventry không thể áp sát khung thành của thủ môn Donnarumma. report Man City tiếp tục gây sức ép 30': Man City gây sức ép với hai quả phạt góc liên tiếp, nhưng hàng thủ Coventry đều hóa giải thành công. Cherki và Enzo Fernandez đang có rất nhiều khoảng trống trên sân. goal VÀO! Haaland mở tỷ số cho Man City 25': Từ đường chuyền của Enzo Fernandez, Semenyo thoát xuống sát đường biên ngang rồi thực hiện quả tạt chính xác vào vòng cấm Conventry. Haaland vượt qua sự đeo bám của Amenda, bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Rushworth. report Bóng dội cột dọc Conventry 22': Cherki tung cú sút chìm đưa bóng dội chân cột dọc khung thành Conventry. Trước đó, Enzo Fernandez tận dụng pha chạy chỗ thu hút hậu vệ của Haaland nhằm mở ra khoảng trống để tung đường chuyền tạo cơ hội cho Cherki. report Thủ thành Conventry cứu thua 16': Haaland di chuyển đón đường chuyền chính xác của Cherki vào khoảng trống giữa các tuyến rồi tung cú dứt điểm, nhưng thủ môn Rushworth của Conventry kịp đổ người đẩy bóng ra. Đây là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của trận đấu. report Awoniyi đang chơi hay 12': Coventry đang lùi sâu chống đỡ sức ép, chờ cơ hội phản công với mũi nhọn Awoniyi. Tiền đạo này thi đấu đầy quyết tâm, luôn sẵn sàng bứt tốc để đón những đường chuyền từ đồng đội và đe dọa khung thành Man City. report Nguy hiểm! 8': Semenyo của Man City chuyền vào trong thiếu quan sát, đưa bóng thẳng đến chân Awoniyi. Tiền đạo của Conventry mạnh mẽ bứt tốc thoát xuống, đến cả Khusanov cũng không kịp truy cản. Tuy nhiên, trong thế đối mặt với thủ môn Man City, Awoniyi lại dứt điểm chệch khung thành, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. report Fernandez có pha chạm bóng đầu tiên 6': Enzo Fernandez nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán đài khi tham gia tình huống bóng đầu tiên. Anh cố gắng đón một đường chuyền dài chéo sân từ đồng đội. foul Trận đấu bắt đầu! 1': Man City có hai cầu thủ ra mắt trận này. Ndiaye có tên trong đội hình xuất phát từ đầu, còn Enzo Fernandez được bổ sung vào phút chót, thay thế O’Reilly do cầu thủ này gặp chấn thương lúc khởi động. Coventry giao bóng trước. report Cầu thủ hai đội khởi động report Bầu không khí tại Etihad report Coventry có hai sự thay đổi Coventry có hai sự thay đổi so với đội hình thua Hull City. Pinnock và Onyeka vào sân thay Yirenkyi và Tchaouna. report Tân binh Ndiaye ra mắt Man City Man City thay đổi một vị trí trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước đó. Phil Foden dự bị, nhường chỗ cho Iliman Ndiaye, tân binh gia nhập đội bóng trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng. report Đội hình xuất phát Conventry report Đội hình xuất phát Man City

Man City hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh 2026/27 khi tiếp đón tân binh Coventry trên sân Etihad tối nay. Với phong độ, lực lượng và lợi thế sân nhà vượt trội, đoàn quân của HLV Enzo Maresca được kỳ vọng tiếp tục duy trì khởi đầu hoàn hảo.

Man City giành trọn 6 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên. Sau màn ngược dòng thắng Bournemouth 2-1 bằng những bàn thắng muộn tại Etihad, đội bóng áo xanh đánh dấu bước tiến đáng kể trong kỷ nguyên hậu Pep Guardiola khi đánh bại Crystal Palace 4-1 ngay trên sân khách. Rayan Cherki và Erling Haaland cùng lập cú đúp ở trận đấu này.

HLV Maresca không mất nhiều thời gian để đưa triết lý kiểm soát bóng vào lối chơi của Man City. Đội chủ sân Etihad đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số đường chuyền thành công với 1.315 lần. Trong đó, 94,6% là những đường chuyền ngắn, tỷ lệ cao nhất giải đấu.

Man City cũng đứng đầu về độ chính xác trong chuyền bóng (90,9%) và tỷ lệ chuyền chính xác khi chịu áp lực cường độ cao (85,8%). Những thống kê này cho thấy đội bóng của HLV Maresca đang dần định hình phong cách thi đấu dựa trên khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng.

Trở về sân Etihad càng củng cố sự tự tin cho Man City. Kể từ đầu mùa giải trước, họ chỉ thua 2 trong 20 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh, còn lại thắng 15 và hòa 3. Đội bóng áo xanh cũng toàn thắng 2 trận sân nhà đầu tiên ở bốn trong năm mùa giải gần nhất.

Thành tích của Man City trước các đội mới thăng hạng cũng đặc biệt ấn tượng. Họ bất bại 30 cuộc đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, gồm 27 chiến thắng và ba trận hòa. Thất bại gần nhất của Man City trước một tân binh là trận thua Leeds United 1-2 vào tháng 4/2021.

Tuy nhiên, HLV Maresca có lý do để thận trọng. Trong lần gần nhất đối đầu một đội mới thăng hạng, Chelsea dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Italy từng thua Leeds 1-3 vào tháng 12/2025.

Frank Lampard trong màu áo Man City

Trái ngược với Hull City và Ipswich Town, Coventry chưa để lại nhiều dấu ấn trong lần trở lại đấu trường cao nhất nước Anh. Nhà vô địch Championship mùa trước vẫn chưa giành được điểm và cũng chưa ghi bàn sau 2 vòng đấu.



Coventry thua đương kim vô địch Arsenal 0-3 ở trận ra quân, trước khi nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Hull City. Sau trận đấu, HLV Frank Lampard thừa nhận các học trò còn “một số bài học nghiêm túc cần phải rút ra”.

HLV Lampard, người từng khoác áo Man City ở mùa giải 2014/15, đang sở hữu thành tích không mấy khả quan tại Ngoại hạng Anh. Ông chỉ giành 4 chiến thắng trong 32 trận gần nhất trên cương vị HLV, bên cạnh 8 trận hòa và 20 thất bại.

Nếu chỉ tính 19 trận gần nhất, các đội bóng của HLV Lampard thắng 1, hòa 4 và thua 14 trận. Chiến thắng gần nhất của nhà cầm quân người Anh tại Ngoại hạng Anh là khi Chelsea đánh bại Bournemouth 3-1 vào tháng 5/2023.

Khả năng phòng ngự cũng là vấn đề lớn với Coventry. Các đội bóng do HLV Lampard dẫn dắt không giữ sạch lưới trong 18 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, nhận tổng cộng 37 bàn thua.

Trong lịch sử, Coventry mới có 4 mùa giải toàn thua 3 vòng đầu tiên, gồm mùa 1968/69 ở hạng đấu cao nhất và các mùa 1919/20, 1949/50, 2011/12 tại giải hạng hai. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ thua cả 3 trận mở màn mà không ghi được bàn thắng.

Coventry có thể phần nào tự tin khi bất bại trong 8 lần gần nhất chạm trán Man City tại giải đấu cao nhất nước Anh, với 4 chiến thắng và 4 trận hòa. Lần gần nhất Man City đánh bại đối thủ này ở Ngoại hạng Anh đã diễn ra từ mùa 1992/93.

Dù vậy, những thống kê đối đầu cách đây hơn ba thập kỷ khó có nhiều ý nghĩa ở thời điểm hiện tại. Với phong độ ổn định, sức mạnh tấn công vượt trội cùng điểm tựa Etihad, Man City đứng trước cơ hội lớn giành chiến thắng thứ ba liên tiếp, trong khi Coventry nhiều khả năng tiếp tục trải qua một vòng đấu khó khăn.