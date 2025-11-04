Trực tiếp Hà Nội FC vs PVF-CAND 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

TPO - Trận gặp PVF-CAND được đánh giá là cơ hội tốt để thầy trò HLV Harry Kewell hướng đến 3 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi các đối thủ trên BXH.

foul Trận đấu bắt đầu
report Đội hình thi đấu 2 đội

Văn Quyết trở lại đội hình xuất phát. Hoàng Hên vẫn tiếp tục ra sân trong khi Hai Long và Tuấn Hải không được đăng ký đá chính trận này. Nhìn chung thì các vị trí của Hà Nội FC không có nhiều thay đổi. Bên kia chiến tuyến, PVF-CAND dùng bộ khung quen thuộc.

Nhà cựu vô địch đang duy trì phong độ thất thường trong mùa giải này. Sau 9 vòng đấu, đội bóng đang nằm trong số những đội đứng ở giữa BXH với vẻn vẹn 11 điểm. Đã có những tín hiệu tích cực sau khi HLV Harry Kewell xuất hiện, xét về lối chơi chung.

Nhưng ở những tiểu tiết, CLB này vẫn không thể thực hiện một cách thuần thục dẫn tới kết quả đáng quên. Trước Ninh Bình FC, Hà Nội FC thua từ 2 tình huống chống phạt góc kém. Trước Hà Tĩnh, họ cũng dính bàn thua từ bóng chết. Thậm chí hậu vệ của họ còn lúng túng tự đưa bóng về lưới nhà.

Cũng cần phải nói tới khả năng tận dụng các tình huống của Hà Nội FC. Hàng tiền vệ dồi dào sức sáng tạo của họ đã làm khá tốt khâu làm bóng nhưng trên hàng công, những chân sút như Tuấn Hải, Daniel Passira vẫn ném đi hàng loạt cơ hội. Tuấn Hải đệm bóng ra ngoài ở cự ly rất thoáng ở trận gặp Becamex TPHCM trong khi Passira bỏ lỡ 2 pha đối mặt trước Hà Tĩnh.

Khi mà khoảng cách với nhóm dẫn đầu đang ngày một bị nới rộng, Hà Nội Hiểu hiểu rằng thời gian không chờ đợi họ. Mỗi vòng đấu qua đi là 1 cơ hội và nếu bị bỏ lỡ thì đội bóng thủ đô sẽ càng sớm đi đến kết cục là buông cờ trắng. Chắc chắn, Hà Nội FC hiểu rằng không sớm lấy lại sự ổn định thì giấc mơ vô địch mùa giải này xem như cũng sẽ sớm tan thành mây khói đối với họ.

Trận gặp PVF-CAND hôm nay là một cơ hội như vậy. Vấn đề là đội bóng thủ đô liệu có vượt khó thành công?

Đặng Lai - Tiểu Phùng
