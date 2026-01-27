Trực tiếp futsal Việt Nam vs futsal Kuwait 5-4 (H2): Kuwait rút ngắn cách biệt

TPO - Kuwait đẩy cao đội hình đá power-play và đã có bàn rút ngắn cách biệt xuống 4-5 với đội tuyển futsal Việt Nam.

goal 4-5 cho Kuwait 38': Sức ép của Kuwait đã thành bàn sau khi Văn Tú không thể phản xạ. Cách biệt chỉ còn là 1 bàn và chắc chắn Việt Nam sẽ phải rất cẩn thận. report Việt Nam suýt có bàn thứ 6 36': Kuwait chơi power-play và mất bóng từ giữa sân. Cầu thủ Việt Nam chớp thời cơ xoay người dứt điểm. Tiếc rằng bóng lại đập cột dọc. report Kuwait đang nỗ lực tấn công 36': Sau khi thua liên tiếp 2 bàn, Kuwait nỗ lực dâng đội hình lên. Tuy nhiên tuyển Việt Nam đã không còn để lộ ra những khoảng trống như hiệp 1 nữa. goal 5-3 cho Việt Nam 32': Việt Nam đã nới rộng cách biệt. Thủ quân Mạnh Dũng chớp thời cơ dứt điểm nối ghi bàn. Sau cùng, sức ép của đội đẳng cấp hơn cũng đã được thể hiện. goal VÀO, Việt Nam dẫn 4-3 29': Sau hàng loạt pha dứt điểm, tuyển futsal Việt Nam đã có được bàn dẫn trước. Từ Minh Quang dứt điểm sệt, thủ môn Kuwait mắc lỗi khiến bóng từ từ lăn vào lưới. report Hai bên đang chơi giằng co 27': hông còn nhiều khoảng trống như hiệp 1, cả Việt Nam lẫn Kuwait đều nỗ lực bịt kín những pha tấn công của đối phương. Tình huống dứt điểm vẫn nhiều nhưng thường đập chân đối phương bật ra. report Rất nguy hiểm 24': Minh Quang trượt chân, tạo khoảng trống cho cầu thủ Kuwait dứt điểm từ cự ly thoáng. Nhưng bóng đi ra ngoài. Sân trơn khiến các cầu thủ 2 bên trượt chân liên tục. report Việt Nam vẫn ép sân 21': Các pha tấn công đa đạng đang được Việt Nam dàn xếp. Hàng thủ Kuwait hiện vẫn đứng vững. foul Hiệp 2 bắt đầu goal 3-3, tuyển Việt Nam gỡ hòa ở giây cuối cùng 20': Khi hiệp 1 chỉ còn vài giây, Châu Đoàn Phát đã thể hiện đẳng cấp ngôi sao của mình khi anh đi bóng bên cánh trái, chuyền ra cho Mạnh Dũng dứt điểm. Thủ quân tuyển Việt Nam đưa bóng vào góc chết, gỡ hòa 3-3 khi đồng hồ điểm chỉ còn 1 giây. Tỷ số là 3-3. goal 3-2 cho Kuwait, rất bất ngờ 18': Đang tấn công hăng say, tuyển Việt Nam đã bất ngờ nhận bàn thua. Các cầu thủ áo đỏ để Al Shatti thoát xuống và dứt điểm vào góc cao đưa tỷ số lên 3-2 cho Kuwait. report Sức ép của Việt Nam khiến Kuwait lúng túng 18': Hàng loạt pha hãm thành với tần suất cao từ tuyển Việt Nam khiến đối thủ Tây Á lúng túng. Họ chỉ biết chịu đựng. Ngay cả những pha chuyền đơn giản họ cũng thực hiện hỏng. goal VÀO, 2-2 cho tuyển Việt Nam 15': Sau hàng loạt pha dứt điểm, tuyển Việt Nam đã gỡ hòa 2-2. Bàn thắng này ghi nhận cảm giác dứt điểm cực tốt của Thịnh Phát. Anh nhận bóng từ Văn Tú rồi xoay người dứt điểm vào góc cao, khiến thủ môn Kuwait bất lực. report Đội tuyển Việt Nam đang tấn công ồ ạt 13': Sau khi có bàn gỡ, tuyển Việt Nam lên bóng uyển chuyển và nhịp nhàng hơn. Đội cũng tạo ra được nhiều pha dứt điểm nguy hiể hơn. Nhưng các cầu thủ Kuwait vẫn tỏ ra rất lỳ lợm. report Tiếc quá, tuyển Việt Nam suýt gỡ hòa 11': Gia Hưng chuyền bóng rất vừa tầm để Ngọc Ánh áp sát. Nhưng cú đá cận thành của anh đi quá hiền, bỏ lỡ cơ hội vàng cho tuyển Việt Nam. goal 1-2, tuyển Việt Nam gỡ bàn nhanh chóng 8': Chỉ vài giây sau khi bị nhân đôi cách biệt, tuyển Việt Nam đã có được bàn gỡ rất quý giá. Đoàn Phát chớp thời cơ sau khi cầu thủ Kuwait xử lý lỗi và tung cú đá chìm vào góc thấp. 1-2 cho tuyển Việt Nam. goal 2-0 cho Kuwait 8': Trong một tình huống phòng ngự thiếu quyết liệt, tuyển Việt Nam đã nhận bàn thua thứ 2. Borased tung ra cú đá sấm sét khiến Văn Tú không kịp phản xạ. 2-0 cho Kuwait. goal VÀO, Kuwait ghi bàn 6': Sức ép từ Kuwait đã thành công. Trong một pha mất bóng từ phía tuyển Việt Nam, Alenezi đã dứt điểm quyết đoán tung lưới Văn Tú. Tỷ số là 0-1 và tuyển Việt Nam đang đối diện với vô vàn khó khăn. report Quá tiếc 6': Việt Nam pressing rất tốt và tạo ra khoảng không để dứt điểm nhưng ở tình huống đối mặt, Đa Hải lại không sút trúng bóng. substitution Tuyển Việt Nam thay tổ mới 4': Những phút đầu chuệch choạc khiến HLV Giustozzi phải thay tổ 2 vào sân. Những Đa Hải, Gia Hưng đang xuất hiện. report Tuyển Kuwait đang hưng phấn 2': Trong khi Việt Nam chưa thể bắt nhịp thì Kuwait đã tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm liên tiếp về phía khung thành Văn Tú. Rất may là tuyển Việt Nam chưa nhận bàn thua. foul Trận đấu bắt đầu Việt Nam ra sân với trang phục truyền thống màu đỏ. report Đội hình ra sân của Việt Nam Văn Tú là thủ môn số 1. Thịnh Phát cũng góp mặt. Ngoài ra là các vị trí của Công Viên, Mạnh Dũng và Đoàn Phát.

Nhìn chung, tuyển futsal Kuwait không phải cái tên quá đáng ngại. Vị trí của họ chỉ là 40 thế giới, kém tuyển Việt Nam tới 20 bậc. Trong lần gặp nhau gần nhất hồi tháng 9 năm ngoái, tuyển futsal Việt Nam đã đánh bại Kuwait ngay trên sân khách với tỷ số 3-2.

Nhưng trong bối cảnh tuyển futsal Việt Nam đang giao thoa lực lượng, thế hệ cầu thủ trẻ vẫn chưa thực sự vững vàng thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Bài học cay đắng nhất chính là trận thua Malaysia, đội tuyển đứng thứ 70 thế giới, ở SEA Games 33.

Chính vì thất bại đó mà tuyển Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu có huy chương, bất kể trên hành trình ở Thái Lan, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã đánh bại Indonesia, đội sau này trở thành chủ nhân tấm HCV.

Châu Đoàn Phát﻿ là cầu thủ kinh nghiệm hiếm hoi của Việt Nam ở giải lần này

Lực lượng Việt Nam dự VCK futsal châu Á 2026 là sự giao thoa giữa những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm thi đấu cùng dàn cầu thủ trẻ với khát khao chiến thắng và kỹ chiến thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, những bài học rút ra ở SEA Games 33 chắc chắn sẽ rất hữu ích để đội bóng.

HLV Diego Giustozzi nói về các học trò: "Việt Nam có khoảng 8 cầu thủ mới lần đầu trải nghiệm Asian Cup. Họ vẫn chỉ khoảng 21-23 tuổi. Vì vậy, đội của chúng tôi vẫn còn trẻ, nhưng chúng tôi phải làm điều này để chuẩn bị cho World Cup tiếp theo".

HLV Giustozzi cũng thừa nhận rằng đội hình của ông có thể chưa đạt trạng thái lý tưởng. Tuy nhiên, ông tin tưởng các cầu thủ sẽ tập trung vào từng trận đấu: "Có lẽ đội hình của chúng tôi không cân bằng, vì vậy rất khó khăn cho chúng tôi. Nhưng các cầu thủ tự tin có thể thi đấu đến cùng vì chúng tôi có tinh thần trẻ trung. Vì vậy, chúng tôi sẽ hướng tới tương lai”.