Trực tiếp chung kết futsal nữ Việt Nam vs Indonesia 0-0 (H1): Chờ HCV lịch sử

report Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam Danh sách đá chính từ đầu được giữ nguyên từ trận bán kết. report Tất cả đã sẵn sàng, hãy cùng chờ đợi màn trình diễn của tuyển nữ futsal Việt Nam report Không khí trước giờ bóng lăn Không nhiều CĐV đến sân theo dõi trực tiếp trận chung kết futsal nữ. Một nhóm CĐV Việt Nam đã có mặt trên sân ủng hộ tinh thần cho các cô gái của chúng ta. Ảnh chụp màn hình. report Thời cơ vàng để đổi màu huy chương 5 lần tham dự SEA Games trước đó, futsal nữ Việt Nam đều về nhì và bại dưới tay Thái Lan. Đến SEA Games 33 trên đất Thái Lan, cú sốc xảy ra khi chủ nhà thua Indonesia. Thất bại của Thái Lan mở ra cơ hội không thể tốt hơn để futsal nữ Việt Nam đổi màu huy chương. Tất nhiên, cũng không thể chủ quan khi đối thủ là những người đã gieo ác mộng cho Thái Lan. report Futsal nữ Việt Nam từng đánh bại Indonesia ở vòng bảng Tại SEA Games 33, 2 đội đã gặp nhau ở vòng bảng. Tuyển nữ Việt Nam đã chơi một trận áp đảo và chiến thắng với tỷ số 3-1 bằng các bàn thắng của Thùy Trang, Nguyệt Vi và Phương Anh. Tất nhiên, trong lần tái đấu ở chung kết, bộ mặt của Indonesia sẽ khác hẳn. Cả 2 đều đã biết về nhau, đi qua một hành trình để gặp nhau tại chung kết.

Tại bán kết, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã chơi một trận xuất sắc trước Philippines. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn của đối thủ trong hiệp 1. Sang hiệp 2, các cô gái Việt Nam có bàn thắng khai thông bế tắc của Nguyệt Vi từ phút 25. Đó cũng là tỷ số cuối cùng, đưa tuyển nữ Việt Nam vào trận chung kết.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở trận quyết định là Indonesia, đội đã đánh bại chủ nhà Thái Lan một cách bất ngờ. Indonesia đã chơi cực hay để cầm hòa Thái Lan 4-4 sau thời gian thi đấu chính thức. Tiếp đó, trong loạt sút luân lưu định mệnh, Indonesia thắng với tỷ số chung cuộc 11-10.

Tại SEA Games 33, tuyển nữ futsal cho thấy quyết tâm cực cao bên cạnh lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn. Các cô gái của HLV Đình Hoàng cần có thêm trận đấu kỷ luật, chặt chẽ để đánh bại Indonesia. Trận bán kết với Thái Lan cho thấy Indonesia cũng đầy bản lĩnh, rất mạnh về thể lực và thể chất.

Ba năm trước, futsal nữ Việt Nam từng vào chung kết, gặp Thái Lan nhưng thua 1-2. Đến SEA Games 33, đây là cơ hội quá tốt để tuyển nữ mang về tấm HCV lịch sử.