Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp chung kết futsal nữ Việt Nam vs Indonesia 0-0 (H1): Chờ HCV lịch sử

Hương Ly
Hoàng Nguyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội tuyển futsal nữ đứng trước cơ hội lịch sử lần đầu giành HCV SEA Games khi đối đầu Indonesia ở trận chung kết chiều nay.

report Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam

Danh sách đá chính từ đầu được giữ nguyên từ trận bán kết.

screenshot-2025-12-18-at-162938.png
report Tất cả đã sẵn sàng, hãy cùng chờ đợi màn trình diễn của tuyển nữ futsal Việt Nam
screenshot-2025-12-18-at-162538.png
screenshot-2025-12-18-at-162453.png
screenshot-2025-12-18-at-162515.png
report Không khí trước giờ bóng lăn

Không nhiều CĐV đến sân theo dõi trực tiếp trận chung kết futsal nữ. Một nhóm CĐV Việt Nam đã có mặt trên sân ủng hộ tinh thần cho các cô gái của chúng ta. Ảnh chụp màn hình.

screenshot-2025-12-18-at-162104.png
screenshot-2025-12-18-at-162054.png
report Thời cơ vàng để đổi màu huy chương

5 lần tham dự SEA Games trước đó, futsal nữ Việt Nam đều về nhì và bại dưới tay Thái Lan. Đến SEA Games 33 trên đất Thái Lan, cú sốc xảy ra khi chủ nhà thua Indonesia. Thất bại của Thái Lan mở ra cơ hội không thể tốt hơn để futsal nữ Việt Nam đổi màu huy chương. Tất nhiên, cũng không thể chủ quan khi đối thủ là những người đã gieo ác mộng cho Thái Lan.

600453664-1405625884262822-6252486172697361484-n.jpg
report Futsal nữ Việt Nam từng đánh bại Indonesia ở vòng bảng

Tại SEA Games 33, 2 đội đã gặp nhau ở vòng bảng. Tuyển nữ Việt Nam đã chơi một trận áp đảo và chiến thắng với tỷ số 3-1 bằng các bàn thắng của Thùy Trang, Nguyệt Vi và Phương Anh. Tất nhiên, trong lần tái đấu ở chung kết, bộ mặt của Indonesia sẽ khác hẳn. Cả 2 đều đã biết về nhau, đi qua một hành trình để gặp nhau tại chung kết.

image-1.jpg
image.jpg

Tại bán kết, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã chơi một trận xuất sắc trước Philippines. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn của đối thủ trong hiệp 1. Sang hiệp 2, các cô gái Việt Nam có bàn thắng khai thông bế tắc của Nguyệt Vi từ phút 25. Đó cũng là tỷ số cuối cùng, đưa tuyển nữ Việt Nam vào trận chung kết.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở trận quyết định là Indonesia, đội đã đánh bại chủ nhà Thái Lan một cách bất ngờ. Indonesia đã chơi cực hay để cầm hòa Thái Lan 4-4 sau thời gian thi đấu chính thức. Tiếp đó, trong loạt sút luân lưu định mệnh, Indonesia thắng với tỷ số chung cuộc 11-10.

Tại SEA Games 33, tuyển nữ futsal cho thấy quyết tâm cực cao bên cạnh lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn. Các cô gái của HLV Đình Hoàng cần có thêm trận đấu kỷ luật, chặt chẽ để đánh bại Indonesia. Trận bán kết với Thái Lan cho thấy Indonesia cũng đầy bản lĩnh, rất mạnh về thể lực và thể chất.

Ba năm trước, futsal nữ Việt Nam từng vào chung kết, gặp Thái Lan nhưng thua 1-2. Đến SEA Games 33, đây là cơ hội quá tốt để tuyển nữ mang về tấm HCV lịch sử.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

Hương Ly
Hoàng Nguyên
#futsal nữ #Việt Nam #Indonesia #chung kết #HCV #SEA Games #trực tiếp futsal #futsal việt nam vs thái lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục