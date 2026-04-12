Trực tiếp Chelsea vs Man City (Hiệp 1 0-0): Thế trận chặt chẽ

report Cucurella và Caicedo trở lại đội hình Chelsea

HLV Liam Rosenior chỉ thực hiện hai sự thay đổi so với đội hình đã vùi dập Port Vale 7-0 tại FA Cup cuối tuần trước khi Marc Cucurella và Moises Caicedo được điền tên vào đội hình xuất phát của Chelsea.

Với việc Cucurella đá hậu vệ trái, Jorrel Hato được kéo vào trung tâm hàng thủ, còn Tosin Adarabioyo phải ngồi dự bị.

Ở tuyến giữa, Caicedo đá cặp với Andrey Santos, trong khi Romeo Lavia góp mặt trên băng ghế dự bị. Caicedo cũng sẽ đeo băng đội trưởng, thay cho Cole Palmer- người từng đảm nhiệm vai trò này ở trận đấu trước.